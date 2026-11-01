Fórmula 1 GP de Qatar

¿Qué significa el sorpresivo boicot de Yamaha en MotoGP para la F1 en Qatar y Abu Dhabi?

La F1 todavía tiene la intención de seguir adelante con los dos últimos Grandes Premios de la temporada en Medio Oriente tras la sorprendente noticia de Yamaha. Sin embargo, también sigue de cerca la evolución de la situación, incluidas las elecciones de medio término en Estados Unidos

Ronald Vording

Editado: 1 nov 2026, 19:27

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Las tensiones en torno al Gran Premio de Qatar de la próxima semana llegaron a un punto de ebullición en el paddock de MotoGP. Desde hacía tiempo ya había malestar entre bastidores, con varios pilotos expresando sus preocupaciones, pero el domingo Yamaha se convirtió en el primer fabricante en hacer una declaración pública.

Tanto Yamaha como su equipo satélite Pramac decidieron boicotear la carrera, lo que llevó a MotoGP a emitir un comunicado en el que amenaza no solo con sanciones contractuales, sino también deportivas. Alex Márquez tampoco estará presente en la carrera de Qatar, ya que tiene programada una cirugía tras su fuerte caída en el Gran Premio de Cataluña en mayo.

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Esto subraya que no todos en MotoGP están dispuestos a viajar a Medio Oriente en las circunstancias actuales, aunque el campeonato sostiene que el fin de semana de carrera en el Losail International Circuit, del 6 al 8 de noviembre, seguirá adelante según lo previsto. El director ejecutivo adjunto Carlos Ezpeleta viajó personalmente a Qatar el jueves para hablar con las autoridades locales sobre las garantías de seguridad.

La posición de MotoGP también resulta interesante en el contexto de la Fórmula 1, ya que la categoría reina sobre dos ruedas ahora también está bajo el paraguas de Liberty Media. La F1 tiene previsto visitar Qatar tres semanas más tarde (del 27 al 29 de noviembre) y le dijo a Motorsport.com que esos planes no han cambiado pese a las noticias de Yamaha.

Esto también fue comunicado en un mensaje enviado a todos los equipos durante el fin de semana de F1 en México, al que tuvo acceso Motorsport.com.

En el mensaje, enviado simplemente como una actualización para anticipar posibles preguntas derivadas de las noticias de Yamaha, la F1 reitera que todavía tiene la intención de concluir la temporada en Qatar y Abu Dhabi. Los equipos fueron informados con antelación sobre la noticia, y el mensaje señala que los demás fabricantes y MotoGP en su conjunto viajarán igualmente a Qatar según lo previsto.

La F1 no ve motivos para cambiar sus propios planes en esta etapa, y subraya que ni las recomendaciones de viaje ni la situación del seguro han cambiado desde mayo, lo que permite al campeonato seguir adelante.

Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Naturalmente, siguen existiendo variables cruciales, con las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos quizá como la más importante de todas. En Medio Oriente existe el temor de que los conflictos puedan escalar aún más después, aunque la F1 ya cuenta con un plan B en marcha en forma de Imola.

Como informó previamente Motorsport.com, los organizadores en Imola recibieron luz verde hace más de seis semanas para comenzar los preparativos y construir las tribunas temporales. Esto le da a la F1 la posibilidad de reaccionar rápidamente si la situación de seguridad en Medio Oriente se deteriora en las próximas semanas.

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Si finalmente ese plan B no fuera necesario, la F1 se comprometió a cubrir todos los costos de los preparativos en Imola, garantizando que los organizadores en Emilia-Romagna no enfrenten riesgos financieros bajo ninguna circunstancia.

Por qué los pilotos de F1 y los jefes de equipo son cautelosos a la hora de hablar

Mientras que varios pilotos y equipos de MotoGP han sido críticos con el plan de seguir adelante con las carreras en Medio Oriente, esto ha sido mucho menos frecuente en el paddock de la F1.

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El mensaje obtenido por Motorsport.com confirma que se está pidiendo a equipos y pilotos que no sean demasiado críticos, tal como ocurrió a principios de este año con respecto al reglamento técnico. En el caso de Medio Oriente, se pide a los equipos que confíen en la F1 y la FIA y que mantengan la misma postura pública que han expresado de forma constante en las últimas semanas.

Esto se ha reflejado en varias conferencias de prensa con pilotos y jefes de equipo durante las últimas semanas, incluida la de México. Cuando el tema surgió durante la conferencia de prensa del viernes, el jefe de equipo de Red Bull, Laurent Mekies, respondió:

"Normalmente es tarea de la FIA y de la F1 abordarlo de la manera más completa, con un conjunto completo de información, y darnos la dirección al respecto. Por eso, al no hacer nosotros el mismo esfuerzo que ellos en cuanto a evaluar las situaciones, confiamos plenamente en ellos para tomar la decisión correcta", dijo Mekies.

Laurent Mekies, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Tengo que decir que la historia ha demostrado que han tomado la mayoría de estas decisiones de manera muy acertada en el pasado. En cuanto a los plazos, creo que todos los equipos estamos en el mismo barco y tenemos... Así que la logística está muy canalizada a través de la F1 y la FIA de todos modos, por lo que todos sabemos muy bien dónde está eso".

El jefe de equipo de Williams, James Vowles, expresó opiniones similares.

En las últimas semanas, solo dos pilotos fueron ligeramente más críticos públicamente: Max Verstappen y Carlos Sainz. El primero indicó que normalmente disfruta mucho viajar a Medio Oriente, pero que en este caso –si dependiera enteramente de él– quizá preferiría correr en otro lugar.

Sainz dijo durante la conferencia de prensa en Austin que, desde su punto de vista, es difícil estar plenamente convencido de la situación de seguridad en esta etapa, independientemente de lo que le digan la F1 y la FIA.

"Creo que parecen muy convencidos de que va a seguir adelante. Creo que, desde mi lado personal, y no hablando como la GPDA, es muy difícil estar convencido ahora mismo. Todavía están ocurriendo cosas en Medio Oriente, y además obviamente hay unas elecciones que van a celebrarse en Estados Unidos, y cosas que van a ocurrir en el lado político del mundo que podrían afectar el próximo mes y medio de manera muy repentina. Así que creo que es relativamente prematuro estar tan convencidos".

Son comentarios válidos, pero en línea con lo anterior, Sainz fue posteriormente llamado a conversar y más tarde ese día emitió una aclaración en el chat grupal de Williams para subrayar que él también confía plenamente en la F1 y la FIA en este asunto.

El hecho de que la F1 esté impulsando activamente este enfoque es ampliamente conocido entre los pilotos. Cuando los comentarios de Sainz fueron mencionados durante la sesión con los medios neerlandeses en México, Verstappen se rió: "¡Probablemente alguien habrá hablado con él después!

"Por supuesto, en realidad no se te permite decir esas cosas".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

En un tono más serio, Verstappen explicó que mucho depende de lo que ocurra en las próximas semanas. Consultado por Motorsport.com sobre si mantiene sus comentarios anteriores, ahora dice: "También depende un poco de lo que puedan garantizar en términos de seguridad y de lo que ocurra en las próximas semanas.

"Puedes decir ahora que estás contento de ir allí, pero no sabes qué pasará la próxima semana, porque obviamente la región todavía no es del todo estable".

En la práctica, la F1 es muy consciente de esto. Con enormes sumas de dinero en juego, nadie quiere pestañear primero, mientras que desde una perspectiva política es importante no dar ninguna señal en esa dirección.

Sin embargo, en su comunicación con los equipos, la F1 deja muy claro que la seguridad siempre está primero. Está siguiendo de cerca los acontecimientos —incluidas las elecciones de mitad de mandato— y subraya que hará "lo correcto" si la situación cambia. En ese sentido, la categoría reina del automovilismo de cuatro ruedas tiene más tiempo que su contraparte de dos ruedas.

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