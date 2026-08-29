Qué significa la ampliación de contrato de Norris para McLaren y Piastri

Con lo que sin duda vendrá acompañado de un salario acorde a un campeón del mundo, Lando Norris ha firmado un acuerdo que lo vincula al equipo con sede en Woking hasta 2030, con opciones para varios años adicionales después de eso, llevando a Norris hasta bien entrada la treintena.

Imaginar a Norris vistiendo un mono de carreras de otro color siempre ha parecido un ejercicio desconcertante. Ahora, el suculento contrato de McLaren del piloto de 26 años ha sacado definitivamente a una de las principales estrellas de la F1 del mercado de pilotos durante años, convirtiendo a Norris en un verdadero piloto franquicia para el equipo.

Lee también: Fórmula 1 Lando Norris amplía su contrato con McLaren hasta la F1 2030

Norris comenzó su carrera en McLaren hace una década, cuando fue fichado por Zak Brown y apoyado en las categorías de monoplazas con Carlin, reemplazando a Stoffel Vandoorne como piloto de gran premio en 2019 como parte de una nueva oleada de talento nacido en Gran Bretaña que incluía a George Russell y Alex Albon.

Al pasar de ser un talento rápido pero inmaduro e inseguro a una superestrella ganadora de campeonatos, la temporada pasada fue sin duda el año de madurez de Norris, superando problemas de estilo de pilotaje, fallos mecánicos y a un formidable compañero de equipo en Oscar Piastri para lograr su primer campeonato del mundo.

Ese triunfo parece haber cambiado algo dentro de Norris. De esperar que algún día pudiera alcanzar sus sueños, finalmente ganó la confianza para saber que podía hacerlo. Ver para creer.

"Lando está pilotando y actuando al nivel de un campeón del mundo", dijo el jefe del equipo, Andrea Stella, tras la victoria de Norris en Zandvoort. "Lo que más me gusta de su trayectoria en la Fórmula 1 es que sigue mejorando. Y creo que especialmente después del inicio de la temporada 2025, algo hizo clic, que no es solo un clic aislado, sino una forma de trabajar con Lando y que ahora estamos adoptando también en particular del lado de Oscar. Y creo que este enfoque ha llevado a Lando a mejoras continuas."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La búsqueda de estabilidad sustenta una tranquila silly season de 2027

Es exactamente el tipo de presencia estable, entonces, que McLaren quería asegurar para el futuro previsible, dispuesta a desembolsar una cantidad no revelada pero sin duda significativa de dinero para hacerlo.

Con 26 años, Norris apenas está entrando en su mejor momento, por lo que asegurar a su piloto más exitoso desde Lewis Hamilton proporciona a McLaren estabilidad adicional mientras intenta superar un inicio algo lento de la temporada 2026. El doblete de victorias de Norris a ambos lados del parón veraniego es una señal de que el equipo empieza a llegar allí.

Un vistazo a un mercado de fichajes particularmente tranquilo refuerza aún más la idea de que la estabilidad es una cualidad muy valorada en este momento. Los equipos han sido llevados al límite con las complejas regulaciones de unidades de potencia de 2026, por lo que están deseosos de eliminar tantas incógnitas como sea posible en otros ámbitos, siempre que sus pilotos estén rindiendo.

Cuando Max Verstappen, como siempre el dominó dominante de la silly season, decidió quedarse en Red Bull, la parrilla de salida de 2027 inevitablemente iba a parecerse mucho a la de este año. Junto a la década de permanencia de Verstappen en el equipo de Milton Keynes, Charles Leclerc también ha reforzado su compromiso con Ferrari, y Mercedes sin duda querrá lograr la misma longevidad con sus pilotos, especialmente Kimi Antonelli.

En declaraciones a Motorsport.com, el jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, explicó el valor de la relación a largo plazo de Leclerc con Maranello: "Tener este tipo de continuidad siempre es positivo. Para mí también es mucho más fácil trabajar con pilotos que conozco desde hace muchísimo tiempo. A veces no necesitas discutir [algo] cuando conoces a alguien desde hace 10, 15 o 20 años, cuando la primera sensación es la buena, y sabes lo que está pensando."

Está claro que también existe confianza y entendimiento mutuos entre Norris y McLaren, en beneficio de ambas partes.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images

¿Qué pasa con Piastri?

Será intrigante ver cómo Piastri y su entorno ven este acuerdo de alto perfil para su compañero de equipo. El australiano extendió su contrato hasta 2028 al inicio del campeonato de 2025, que parecía suyo para perder hasta que una combinación de caída de rendimiento, errores del piloto, errores del equipo y mala suerte lo hizo terminar por detrás de Norris y Verstappen.

Fue un golpe enorme para Piastri, y la inquietud por las órdenes de equipo y las reglas de enfrentamiento del equipo en ciertos momentos de la campaña 2025, como un controvertido intercambio de posiciones en el Gran Premio de Italia o el contacto entre los dos compañeros de equipo en Singapur y Austin, bien puede volver a pasar por su mente o la de su equipo de gestión al digerir las implicaciones del gran acuerdo a largo plazo de Norris. Quienes creen que McLaren es y siempre será el equipo de Norris ciertamente no verán su renovación de contrato como otra cosa que una confirmación de esa idea.

Pero ahora mismo, Piastri tiene preocupaciones más urgentes. En comparación con su primera mitad férrea de la temporada 2025, el piloto de 25 años ha sufrido una caída prolongada de rendimiento con la generación de coches de 2026, aparentemente atravesando problemas de estilo de pilotaje similares a los que enfrentó el año pasado en circuitos de baja adherencia como Austin y México.

El director del equipo, Stella, dijo que los problemas de Piastri son "puramente técnicos" más que mentales, ya estén relacionados con cómo terminó 2025 o cómo empezó 2026, mientras llega el lunes a un año calendario completo sin una victoria en un gran premio.

La solución de McLaren no es demasiado distinta de cómo arregló a Norris el año pasado, trabajando con Piastri entre bastidores para hacer adaptaciones tanto desde el punto de vista del coche como del estilo de pilotaje. Si tiene éxito, tendrá de vuelta a sus dos ases para lo que se perfila como una segunda mitad de 2026 muy disputada, y un posible desafío por el título el próximo año.

El objetivo final de McLaren sigue siendo que ambos pilotos luchen entre sí por victorias y títulos, lo que implicaría que Piastri siguiera una trayectoria similar hacia una extensión de contrato a largo plazo. Corresponde al entorno del australiano decidir si eso le conviene, o si podría ser el momento de explorar nuevos horizontes. En cualquier caso, el contrato actual de Piastri hasta finales de 2028 significa que el tiempo está de su lado. Lo mismo puede decirse de McLaren.

Mientras tanto, McLaren tiene atado a su vigente campeón del mundo durante la totalidad del ciclo reglamentario actual. Es una pieza menos del rompecabezas sobre la mesa mientras el equipo de Woking busca retener e incluso reforzar su equipo ganador del título.