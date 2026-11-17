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¿Qué tiene que perder Cadillac si apuesta por Colton Herta para la F1 2027?

Tanto el equipo como el piloto han invertido una gran cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo en preparar a Colton Herta para correr en la Fórmula 1. Ahora es el momento de tomar una decisión

Stuart Codling

Publicado: 17 nov 2026, 10:05

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La Fórmula 1 no espera a nadie.

En 2019, Colton Herta se convirtió en el ganador más joven de una carrera de IndyCar, con 18 años, 11 meses y 25 días. Y, sin embargo, aquí está ahora, con 26 años y todavía considerado —al menos por el paddock de la Fórmula 1— como alguien que aún tiene que comer con cuchara.

Desde entonces ha sido un recorrido atormentado, que llevó a Herta de ser la joven estrella más prometedora de IndyCar a apenas superar el baremo de clasificación para la superlicencia de F1. En términos de prometer demasiado y cumplir poco dentro de ese periodo, quizás no estemos exactamente en el mismo territorio que el príncipe Harry y Meghan Markle firmando un acuerdo de podcast de 20 millones de dólares con Spotify para luego producir solo 12 episodios. Salvo que de verdad haya millones de aficionados de Herta ahí afuera esperando sin aliento para ver si Colton realmente consigue un asiento en la F1 o si la historia termina ahí.

Pero llevar a un piloto estadounidense a la F1 es uno de los mandatos del equipo Cadillac, y el CEO Dan Towriss ha sido uno de los principales apoyos de Herta, respaldándolo en IndyCar a través de la organización Andretti Autosport desde 2020.

"Estamos comprometidos a tener un piloto estadounidense", dijo Towriss a los periodistas en el Gran Premio de Miami del año pasado. "Para todos nosotros es importante hacerlo de la manera correcta. No es un truco simplemente tomar a alguien y ponerlo en el asiento, porque para nosotros es importante que tenga éxito.

"Queremos que ese asiento sea respetado cuando ese piloto estadounidense llegue al equipo. Estamos comprometidos con eso y encontraremos la forma adecuada y el momento adecuado para llevar al piloto correcto a la Fórmula 1".

La mejor posición final de Herta en el campeonato de la IndyCar fue el segundo lugar en 2024.

Photo by: Getty Images

El principal obstáculo de Herta ha sido el baremo de clasificación para una superlicencia de F1. En 2022 entró brevemente en la órbita del equipo entonces conocido como AlphaTauri como un posible reemplazo del Pierre Gasly, que iba rumbo a Alpine para el año siguiente. Su capacidad parecía ser uno de los pocos asuntos en los que Christian Horner y Helmut Marko estaban de acuerdo, ya que Horner lo describió como "un talento emocionante" después de que Marko dijera a la radio Sirius XM que había cerrado un acuerdo para llevar a Herta a la F1. Eso naufragó porque Herta no tenía suficientes puntos de superlicencia, pese a haber ganado siete veces en la serie IndyCar.

Towriss convenció a Herta de permanecer en IndyCar pero, tras asumir un papel más destacado en el proyecto para llevar a Cadillac a la parrilla de la F1, autorizó el paso de Herta a la Fórmula 2 esta temporada con el objetivo de sumar los puntos necesarios. En un giro desafortunado de los tiempos, la FIA modificó luego el sistema de puntos para que fuera menos desfavorable para los pilotos de IndyCar. Aun así, Herta solo había conseguido dos podios en 2025 y terminó séptimo en la general, una continuación decepcionante de 2024, cuando logró dos victorias más en su camino al subcampeonato.

Al momento de escribir estas líneas, Herta marcha 19° en F2 después de haber sumado puntos en apenas cinco carreras, pero ya completó suficientes 'rookie runs' en un coche de F1 de Cadillac durante sesiones de FP1 como para alcanzar el umbral de la superlicencia. A primera vista, la campaña de Herta en F2 no ha sido una publicidad brillante de sus capacidades, pero esa categoría es ahora una referencia notoriamente poco fiable del talento.

Si los dos pilotos de F1 de Cadillac hubieran rendido de manera consistente durante la temporada, no habría dudas sobre si Valtteri Bottas debería continuar junto a Sergio Pérez, quien recientemente extendió su contrato. Pero, aunque los propios coches se han visto afectados por problemas recurrentes de rendimiento y fiabilidad, Pérez ha superado de forma evidente a Bottas durante la mayor parte de la temporada; si el GP de Singapur hubiera durado cinco minutos más, por ejemplo, Pérez lo habría doblado.

Con esta evidencia, se podría argumentar razonablemente que, en igualdad del resto de los factores, reemplazar a Bottas por Herta no llevaría a un resultado de campeonato mediblemente peor. El equipo todavía no ha sumado puntos en lo que va de la temporada, pese a haber reducido la diferencia con la zona media.

Pero Towriss y sus socios tienen ambiciones más altas para el equipo, como quedó demostrado con la sorpresiva salida de Graeme Lowdon, quien había supervisado los preparativos de Cadillac para entrar a la F1. Se entiende que una de las razones clave para realizar un cambio tan drástico en la alta dirección del equipo fue una diferencia fundamental de perspectiva: Lowdon, junto con buena parte del paddock de la F1, consideraba que el equipo ya había hecho muy bien en poner dos coches funcionales en la parrilla, mientras que Towriss y los otros accionistas pensaban que clasificar en el fondo no era suficiente.

Checo Pérez emocionó a su público con una exhibición en la Ciudad de México, y un nuevo contrato con Cadillac.

Photo by: Bernardo Maldonado

En este contexto, Bottas probablemente todavía no sea el hombre indicado para el trabajo, pero Herta es un candidato periférico.

La estructura de propiedad del equipo también sigue en duda debido a una investigación de la Securities and Exchange Commission sobre el multimillonario financista Mark Walter, cuya entidad TWG Global es socia de General Motors en la empresa. Aunque la versión oficial es que el equipo no está a la venta, se entiende que potenciales inversores al menos mantienen conversaciones para adquirir la participación de Walter, incluido Fenway Sports Group, que también es dueño del Liverpool FC.

Lo que probablemente no cambie es la ambición de la organización de ser un equipo propiamente estadounidense, en lugar de una estructura con base europea que enarbola una bandera de conveniencia. Una nueva fábrica está cerca de completarse en un suburbio de Indianápolis, mientras que la empresa conjunta GM Performance Power Units acelera para iniciar su propio proyecto de motor de F1 en una nueva instalación en Charlotte, North Carolina, este diciembre.

Así que una de las preguntas clave es de tiempos: ¿piloto estadounidense ahora o más adelante? El objetivo de Cadillac es tener su propio motor para el inicio de 2029, que será la última temporada del contrato de Pérez. Ese punto, en el que Cadillac podrá afirmar con pleno rigor que es un equipo completamente estadounidense, parecería una fecha límite lógica para que un piloto nacido en Estados Unidos ya haya entrado en la ecuación como líder del equipo. Dada la inversión realizada hasta ahora en la carrera de Herta, y la ausencia de otras opciones aparte de otra temporada en F2 o un regreso a IndyCar, este es el momento de darle una oportunidad para demostrar su potencial.

Es eso o dejarlo ir por completo, porque la reputación de Herta está en declive. De manera llamativa, cuando nuestro colega de Motorsport.com Luís Ramírez participó en un encuentro selecto para entrevistar en México al exjefe de equipo de Alpine y Force India Otmar Szafnauer, Herta apareció apenas como una idea secundaria en la pregunta sobre quién podría reemplazar a Bottas en Cadillac.

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"Si no mantienen a Bottas, yo tomaría a un piloto joven que tenga buen potencial", dijo Szafnauer. "Y la razón por la que digo eso es que Checo [Pérez] es capaz de mostrarte dónde están los límites del coche. Y con el joven a su lado, ya puedes empezar a prepararlo para dentro de tres años, cuando Checo ya no esté o cuando se retire, y ponerlo al día.

FP1 run in Sao Paulo got Herta over the line in terms of superlicence points

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Yo tomaría a un Tsolov, a un Lawson o a un Lindblad. Tomaría a uno de ellos. Porque lo que no quieres es que ninguno de los dos pilotos pueda mostrarte qué tan bueno es el coche. Y una vez que tienes a uno de ellos, bien puedes desarrollar a alguien en el otro asiento. Especialmente si eres Cadillac.

"Quizás Colton no sea el hombre adecuado; eso les corresponde decidirlo a ellos. Me gusta Colton, pero necesitas a alguien con un potencial enorme. Si hay otro Kimi Antonelli por ahí, yo lo tomaría".

¿Acaso la oportunidad de Herta ya pasó? Puede que no sea el piloto ideal para Cadillac. Pero, por ahora, podría ser una opción suficientemente buena y, ante la ausencia de otras alternativas convincentes, eso podría bastar.

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