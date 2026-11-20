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Qué toma Flavio Briatore de McLaren para Alpine tras el "desastre" de Fernando Alonso

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, cree que su equipo de F1 puede trazar un camino similar de recuperación desde un punto muy bajo al que siguió McLaren en las últimas temporadas

Stuart Codling

Publicado: 20 nov 2026, 12:30

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La decepción, las luchas internas y una puerta giratoria de personal sénior han caracterizado la 'década perdida' de Alpine después de que Renault adquiriera el equipo con sede en Enstone a finales de 2015.

El jefe actual Flavio Briatore dice que Alpine puede tomar algo de inspiración de McLaren, que ganó el campeonato de constructores en 2024 y 2025, y ayudó a Lando Norris a conseguir el título de pilotos el año pasado. McLaren atravesó un largo período de sequía en la década de 2010, con ocho temporadas sin victorias y dos veces noveno en la clasificación de constructores.

Alpine terminó en el fondo de la tabla en 2025 después de varias temporadas dando tumbos en la zona media. Actualmente está sexto.

"Es 'ni'", dijo Briatore cuando le preguntaron durante la conferencia de prensa de la FIA en Las Vegas si estaba satisfecho con esa posición.

"Eso significa no, significa sí, significa en el medio, y estamos perdiendo muchos puntos en la última parte de la temporada. El equipo peleó, el piloto peleó, donde sea, estamos perdiendo muchos puntos porque normalmente estaríamos terminando P5, y de esta manera creo que se trata de que presupuestamos terminar P6. Ese era nuestro presupuesto, pero realmente estamos muy cerca de P5.

"De todos modos, respecto a lo que tenía al comienzo de 2024, es un gran salto, y ahora el equipo está unido. La ingeniería, la parte técnica está más o menos unida. Vuelve a ser un equipo de carreras. Esto es lo más importante.

"Y tenemos un gran patrocinador para la próxima temporada y, honestamente, si me preguntan si estoy contento, sí. No estoy fantástico, pero el equipo está mucho mejor. Esto es lo que veo todos los días".

La única victoria del equipo de Enstone bajo el nombre de Alpine llegó en 2021, cuando Esteban Ocon aprovechó el caos en la primera curva para ganar posiciones en pista.

Photo by: Getty Images

Briatore, que ya dirigió el equipo Alpine dos veces antes bajo diferentes encarnaciones, fue instalado como 'asesor ejecutivo' en junio de 2024 y ha sido el jefe de facto desde la renuncia del exdirector del equipo Oliver Oakes el año pasado. En sus mandatos anteriores, el equipo ganó tres veces el título de constructores y consiguió cuatro campeonatos de pilotos, pero estuvo perseguido por controversias.

Desde que Renault compró el equipo antes de la temporada 2016, rebautizándolo como Alpine en 2021, el ritmo de cambios en la dirección y la ingeniería ha sido notable. Más allá de una victoria afortunada de Esteban Ocon y un cuarto puesto en el campeonato de constructores en 2022, todavía no ha logrado desafiar seriamente a los de adelante, aunque las conexiones de Briatore han traído un patrocinio principal de alto perfil en forma de Gucci para la próxima temporada.

Aunque haría falta una remontada notable incluso para alcanzar a RB, quinto, antes del final de esta temporada, Briatore cree que se puede alcanzar a los de adelante.

"Es posible", dijo. "Lo hicimos en 1994, lo hicimos en 2006, 2008, 2007. Zak [Brown, CEO de McLaren] lo hizo.

"Recuerdo a McLaren en la época de Fernando [Alonso], el equipo también era un desastre. Juntaron todo. Se necesita un poco de tiempo. Claro, hay que ir en la dirección correcta, pero la Fórmula 1, en efecto, es timing y organización del piloto.

"No es solo el piloto y no es solo el equipo. Todo: las paradas en boxes tienen que ser correctas, la estrategia tiene que ser correcta, la ingeniería tiene que ser correcta. El auto puede ser bueno, el piloto tiene que hacer el trabajo, esto es lo que necesitamos tener.

"Si todo funciona bien, no creo que sea fácil, pero el año que viene estar a dos décimas, tres décimas de McLaren ya es un gran éxito… tenemos el mismo motor".

McLaren y Alonso atravesaron una etapa muy difícil durante la década de 2010, marcada por el caos organizativo y la falta de competitividad de los monoplazas y las unidades de potencia.

Photo by: Getty Images

Pocos discutirían la elección de "desastre" para definir a McLaren durante la segunda etapa de Fernando Alonso allí, de 2015 a 2018. El bicampeón mundial de F1 tenía grandes expectativas, dado el regreso de Honda como socio motorista, pero la relación naufragó entre reproches mutuos.

Aunque Honda claramente había subestimado los desafíos de crear una unidad de potencia híbrida turboalimentada, cuando McLaren pasó a motores Renault y luego Mercedes quedaron expuestas deficiencias del lado del chasis. Una cultura de gestión tóxica quedó al descubierto durante el infame incidente del 'Freddo-gate' de 2018.

Zak Brown, que se incorporó como director ejecutivo en 2016, inició entonces la primera de varias reestructuraciones que finalmente llevaron a McLaren a recuperar su forma de equipo de punta.

Las referencias de Briatore a las recuperaciones anteriores de Alpine son intrigantes. En 1994, como Benetton, consiguió el campeonato de pilotos con Michael Schumacher, pero la temporada estuvo marcada por controversias técnicas en torno a sistemas ilegales de control de tracción accesibles mediante un menú oculto en el software del equipo, y un incendio en el pitlane provocado por la eliminación de un filtro en el sistema de repostaje para acelerar el flujo.

La familia Benetton echó a Briatore en 1997 cuando el equipo cayó en un bajón competitivo tras la salida de Schumacher, y luego Renault lo trajo de vuelta después de adquirir la organización en 2001. Esa era dejó dos campeonatos de pilotos y un título de constructores (en 2006) antes de otra caída competitiva al año siguiente.

Ese bajón coincidió con la salida de Alonso y el retiro de Michelin, proveedor de neumáticos, de la F1. El cambio a neumáticos Bridgestone expuso carencias en el túnel de viento, y una alineación de pilotos discreta luego sufrió con un auto comprometido.

La fotografía de Steven Tee que muestra al mecánico de Benetton Paul Seaby envuelto en llamas en Hockenheim en 1994 se ha convertido en una imagen icónica.

Photo by: LAT Images

Alonso regresó en 2008, pero el auto seguía siendo relativamente poco competitivo al comienzo de la temporada. Esto generó presión desde arriba, lo que llevó a Briatore a orquestar el famoso amaño del Gran Premio de Singapur, donde Nelson Piquet Jr recibió la orden de chocar deliberadamente, provocando la salida de un coche de seguridad que benefició a Alonso en términos de posición en pista.

Irónicamente, Alonso luego ganó la siguiente carrera —en Japón— por mérito propio, dejando innecesaria la manipulación del resultado en Singapur. Cuando eso salió a la luz al año siguiente, Briatore fue suspendido brevemente de la Fórmula 1.

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