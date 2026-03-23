¿Las quejas de Verstappen? "Siempre hay una razón política", según Montoya

El inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 se ha caracterizado hasta ahora por una gran división entre los integrantes del paddock en torno al reglamento de 2026, siendo el principal punto de fricción la mayor importancia que se concede a la gestión eléctrica. Max Verstappen ha sido uno de los más críticos, pero para Juan Pablo Montoya, el discurso del holandés es, sobre todo, eminentemente político.

La mayor hibridación de las unidades de potencia bajo el imperio de las nuevas normas ha acentuado la importancia, para los pilotos,de una gestión precisa de la energía. En resumen, dado que la capacidad de almacenamiento de energía eléctrica está limitada por el tamaño de las baterías, es necesario adoptar una estrategia de captación y despliegue que sea óptima.

El fenómeno ha sido especialmente visible en la clasificación, donde se ha pasado de un ejercicio de ataque y búsqueda de la mínima milésima mediante frenadas tardías en las curvas a un ejercicio de regularidad en el que la clave es la capacidad del piloto para recuperar energía y desplegarla en los momentos adecuados.

En carrera, aunque la gestión de la energía sigue presente, ha tendido —hasta ahora— a favorecer las luchas prolongadas en pista, ofreciendo al atacante y al defensor los medios para responderse mutuamente. Sin embargo, esto no ha disipado las críticas, especialmente por parte de Verstappen.

"Es terrible", declaró tras el Gran Premio de China, donde abandonó cuando iba sexto y lejos de la lucha por los primeros puestos. "Si a alguien le gusta esto, es que realmente no entiende lo que es el automovilismo. No es nada divertido. Estamos jugando al Mario Kart, esto no es una carrera".

Mientras que muchos observadores, y algunos protagonistas de la disciplina como Toto Wolff o Jonathan Wheatley, relacionan sobre todo este juicio con la falta de competitividad de Red Bull en este inicio de temporada, hay quien señala que las críticas de Verstappen habían comenzado mucho antes de la introducción de esta normativa.

Dicho esto, ya en aquella época, las quejas procedentes del clan Red Bull se habían relacionado con un contexto competitivo y político, ya que Wolff, de nuevo él, había sugerido en particular que el entonces director de Red Bull, Christian Horner, y Verstappen mantenían ese discurso porque la marca austriaca temía la falta de competitividad de su primer motor de fabricación propia.

Si Verstappen ganara todos los Grandes Premios, "no se quejaría"

Max Verstappen durante el Gran Premio de China de F1 de 2026. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Como observador de una disciplina en la que compitió entre 2001 y 2006 con Williams y luego con McLaren, con 94 salidas en Grandes Premios y siete victorias en total, Juan Pablo Montoya considera que las declaraciones de Verstappen no carecen en absoluto de intención política, a pesar de que el holandés asegurara que diría «lo mismo» si ganara carreras, ya que afirma preocuparse,en lo que respecta al , "por la calidad del producto".

"Creo que si Max ganara todas las carreras, no se quejaría", sentenció el ex piloto colombiano para RacingNews365. "Creo que se trata simplemente de una válvula de escape, y eso es diferente".

"Pero para mí, quejarse porque ahora hay un impulso eléctrico en lugar de un alerón que se abre —al fin y al cabo es lo mismo ; siempre aceleramos más de lo que deberíamos. Cuando yo corría en la F1, no teníamos nada [por el estilo]".

"En IndyCar teníamos el “push-to-pass”, que era un impulso adicional. Pero, en realidad, sirve para hacer el espectáculo más interesante. Así que creo que la gente no entiende la teoría que hay detrás".

Cuando no nos gusta algo y nos perjudica, intentamos encontrar una forma de aguar la fiesta a todo el mundo.

"La gente escucha demasiado a los pilotos y se olvida de que siempre hay una razón política detrás de los comentarios de los pilotos. Cuando no te gusta algo y te perjudica, intentas encontrar una forma de aguar la fiesta a todo el mundo; es algo totalmente natural".

"Piénsenlo : ¿por qué se queja Mercedes de que las salidas son peligrosas, o por qué hace lo mismo Carlos [Sainz], cuando Ferrari afirma que las salidas son perfectas ? Así es el juego, ¿entiendes ? Hay que quejarse y protestar".

En su propio podcast, Montoya había opinado que la F1 no debería permitir que los pilotos hicieran declaraciones tan negativas sobre la disciplina. "Quiero decir, es solo para desahogarse. Presento un podcast, y dije en ese podcast que la F1 no debería permitir eso".

"Es normal hacer comentarios, tener una opinión —no digo que no se deba tener opinión—, pero eso no debería perjudicar al deporte en el que competimos".