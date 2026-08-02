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Fórmula 1 Test Pirelli Hungría

Las quejas de Verstappen en Red Bull llevan a plantear la cuestión de un posible fichaje por McLaren

David Croft se ha preguntado si los mensajes de radio de Max Verstappen durante el Gran Premio de Hungría, en los que se mostraba frustrado, formaban parte de un intento de forzar su salida de Red Bull y un posible fichaje por McLaren.

Lydia Mee
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Tras un Gran Premio de Hungría plagado de quejas por radio, el comentarista principal de Fórmula 1 de Sky Sports, David Croft, se ha preguntado si el entorno de Max Verstappen está sentando deliberadamente las bases para una salida de Red Bull, posiblemente para fichar por su rival, McLaren.

Mientras que Mercedes ha arrancado con fuerza con la nueva normativa de 2026, ganando nueve de las primeras once carreras de la temporada, Red Bull se ha visto envuelta en problemas con una configuración del coche muy caprichosa. 

Verstappen terminó segundo en el Gran Premio de Hungría, pero sus frustrados mensajes por radio han llevado a Croft a preguntarse si hay otros motivos detrás.

"Desde luego, Max no está haciendo publicidad para un trabajo como vendedor de coches de segunda mano por la forma en que hablaba de su Red Bull, pero ¿hay algo más detrás de esto?", dijo Croft durante el Sky Sports F1 Show.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"¿Hay un problema real o simplemente Max quiere dejar claro que no está nada satisfecho con su situación actual? Por lo que tengo entendido, el Red Bull es un coche decente cuando está en perfectas condiciones, pero cuando hay una ligera discrepancia, un pequeño daño causado por una piedra que salta o el alerón delantero ha sufrido algún contacto o lo que sea, no hace falta mucho para que se desequilibre.

"Y cuando se desajusta, se vuelve muy, muy difícil de conducir. Así que es como estar en la cuerda floja todo el tiempo. Cuando va bien, va muy, muy bien. Cuando va un poco mal, es un desastre.

"Pero que Max se quejara tanto y de forma constante durante toda esa carrera me hace pensar que hay otros motivos detrás de todo esto. ¿Cuáles son? Quién sabe. ¿Están los representantes de Max, trabajando juntos como un equipo, intentando urdir una salida de Red Bull y quizá un paso a un e McLaren? ¿Podría suceder eso? Lo hemos comentado. No sabemos la respuesta".

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