Quién durmió mejor anoche: Lando Norris

Bueno, hay una probabilidad muy alta de que Lando Norris esté realmente despierto todavía mientras leés esta columna el lunes por la mañana.

Quizás todavía esté de fiesta – o, incluso si ya está en la cama de su hotel, aún lleno de adrenalina mientras intenta procesar lo que le ha sucedido este año. Ni siquiera hay garantía de que no esté camino a algún hospital local para detener una hemorragia nasal. Después de todo, sufrió lesiones en la nariz justo antes de su primera victoria en la F1 en Miami y justo después de ganar su Gran Premio de casa en Silverstone. Casi sería un crimen que no recibiera otro golpe en la nariz después de ganar el campeonato del mundo.

Habrá quienes cuestionen si Norris es realmente un campeón merecido. En cierta medida, es una pregunta que puede hacerse sobre casi cualquiera de los campeones de la F1. "Solo tenía el mejor coche" es algo que mucha gente dijo también sobre algunos de los títulos de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Es algo que seguramente también se dirá sobre el título 2025 de Norris.

Sin embargo, piense lo que piense cada uno, nada pueden quitarle ahora: es uno de los 35 campeones del mundo de Fórmula 1 en la historia. Lo ganó – y eso es lo único que cuenta.

Y lo ganó a su manera también. Y eso, posiblemente, es lo que más importa.

Ser merecedor o no es una pregunta irrelevante, después de todo, pero Norris también es un campeón muy adecuado para su generación.

No se trata solo de ganar un título siendo una "buena persona". Hubo muchos pilotos que refutaron esa teoría graciosa de que solo se puede ser campeón de F1 si sos un bastardo, o al menos algún tipo de hombre duro dispuesto a dejar todo de lado en pos del objetivo. Dicen que necesitás ser despiadado para ganar un título de F1. Que necesitás tener ese instinto asesino que el propio Norris admitió muchas veces que realmente no tiene.

Pero en realidad no lo necesitás – su título así lo dice.

Lando Norris, McLaren Photo by: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Un título ganado por alguien que habló tan abiertamente de sus propios problemas de salud mental podría convertirse en algo mucho más grande para muchos de los que siguen y apoyan a Norris.

Sebastian Vettel lo dijo mejor. "Estoy generalmente impresionado con él, una cosa es el pilotaje, pero más aún como ser humano, lo valiente que es para abrirse hablando de cómo se siente", dijo el alemán hace unas semanas en el podcast Beyond The Grid. "Y eso encaja bien con lo que intentaba explicar antes, cuando era simplemente un tabú. Era como: no hablas de eso – y nadie lo hacía. Y entonces, tenías esta imagen de los pilotos de carreras [como si] fueran máquinas: precisas y sin errores, y todo era [solo] carreras. Y no mostrabas debilidades… Y esto atraviesa a todos los deportes, 'no muestres debilidades' – porque, ya sabés, no querés mostrárselas a tu rival, bla bla bla.

"Y creo que todo eso es una tontería. Creo que todos somos humanos, todos tenemos nuestros problemas a los que nos enfrentamos y es genial ver a Lando siendo un ejemplo así dentro de la Fórmula 1. Pero también, especialmente fuera de la Fórmula 1, y creo que esa es también la razón por la que es tan popular. Porque les da a las personas algo más."

Está bien ser vulnerable. Está bien estar decaído. Está bien dudar y cuestionarte. Y está bien admitirlo también – incluso si todos te dicen que es una debilidad. Porque lo que muestra el ejemplo de Norris es que el talento y el trabajo duro son suficientes para tener éxito. Y que no necesitás fingir ser otra persona. Podés ser simplemente quien sos.

Seguramente, el propio Norris tuvo que luchar con sus demonios. Todos lo vimos en vivo en Hungría el año pasado, ¿no?

Lando Norris dejó pasar a su compañero en las vueltas finales del GP de Hungría 2024. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

¿Era correcto apartarse y dejar pasar a su compañero Oscar Piastri, sabiendo que estaba perdiendo siete puntos importantes mientras aún estaba viva la esperanza de alcanzar a Verstappen? Seguramente se hizo muchas preguntas durante esas últimas vueltas en Budapest. ¿Debía hacer lo que sabía que era correcto – o lo que un verdadero "campeón" haría?

¿Lo haría Michael Schumacher? ¿Lo haría Ayrton Senna? ¿Lo haría Max?

Por supuesto que ninguno de ellos habría dejado pasar a Piastri, seguramente pensó Norris, teniendo ese intercambio incómodo con su ingeniero de carrera Will Joseph por radio. Pero al final, aún eligió hacer algo que Norris haría.

"La manera de ganar un campeonato no es por vos solo," le dijo entonces Joseph a su piloto. "Vas a necesitar a Oscar y vas a necesitar al equipo."

¿Y acaso no vimos que tenía razón?

¿Le dio Oscar Piastri a Lando Norris dos puntos vitales en Monza? Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Lando Norris ganó el campeonato del mundo 2025 venciendo a Verstappen por dos puntos – y es casi asombroso pensar que en Monza, Piastri podría haber evitado fácilmente que sumara los tres puntos extra que consiguió. Y si Norris no hubiese hecho lo que hizo en Hungría, Oscar probablemente no habría sido tan complaciente. Quizás hacer lo correcto sí paga después de todo – solo que no tan instantáneamente como hacer lo otro…

Por supuesto, todo esto es una especulación. Al final, una diferencia de dos puntos puede rastrearse a decenas de momentos. Pero Monza es sin duda uno de ellos.

Demostró que tampoco necesitaba convertirse en enemigo de nadie. Ni de Piastri, ni siquiera de Verstappen.

"Jamás le vas a ganar a Max si sos amigo suyo," le dijeron prácticamente todos después de la carrera del año pasado en Austria. Pero después de exigir una disculpa de Verstappen en sus entrevistas tras la carrera, Norris decepcionó a los expertos de sillón casi disculpándose él mismo con el neerlandés cuando llegó a Silverstone.

"Probablemente dije algunas cosas en las que no necesariamente creía," dijo. "Seguramente, es demasiado blando para ser campeón," concluyeron muchos.

Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula 1. Photo by: Erik Junius

Pero lo fue. Y demostró en el camino que no necesitás ser enemigo de alguien contra quien simplemente competís en la pista. Podés seguir riendo, podés seguir yendo de fiesta juntos o jugar videojuegos. Porque la Fórmula 1 no es una guerra – es solo Fórmula 1. Podés ganarla si simplemente sos lo suficientemente bueno como piloto.

El título de Norris también trata de lealtad. Y probablemente ni siquiera se sentiría correcto que el primer título de pilotos de McLaren en tantos años hubiera sido ganado por alguien más.

"Se tiene que ir de ahí," le decían. Sin embargo, se quedó con el equipo que lo llevó a la Fórmula 1 durante los tiempos difíciles.

Sí, tuvo el mejor coche. Pero también lo esperó el tiempo suficiente.

Así que… bien hecho, Lando Norris. Mérito por mantenerte fiel a ti mismo también. Y gracias por eso.