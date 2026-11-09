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¿Quién durmió mejor anoche tras el GP de Brasil? Toto Wolff

Nueve títulos de constructores para el jefe de Mercedes

Oleg Karpov

Publicado: 9 nov 2026, 12:20

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Toto Wolff no necesitó presumir cuando, el domingo por la noche en Sao Paulo, le preguntaron por sus récords, que ahora lo colocan junto a dos de los grandes de la F1. La pregunta sobre qué se siente al igualar la cuenta de campeonatos de constructores de Frank Williams y el número total de títulos de Ron Dennis bastaba por sí sola para ilustrar la magnitud de los logros de Wolff. Ahora tiene nueve títulos de constructores, igualado con Williams, y 17 títulos en total, igualando a Dennis.

"Cuando pienso en ello, estos dos son gigantes del deporte", dijo. "Ni siquiera estoy operando en la misma galaxia que Frank, que después de su accidente fue capaz de lograr grandes cosas. Y, de la misma manera, Ron es una persona a la que [uno] siempre admira, que ha sido la referencia en el deporte, que ha establecido nuevos estándares".

Y añadió: "Nunca me veré a mí mismo en esa liga".

La Fórmula 1 ha cambiado enormemente desde los días en que esos dos ganaban títulos e intentaban vencerse entre sí. Puede ser una simplificación excesiva, pero hoy se trata mucho más de dirigir un negocio eficiente que de tener el mejor garaje. Ellos también tenían que cerrar acuerdos de patrocinio y atraer al mejor talento, pero las operaciones modernas de la F1, especialmente un equipo oficial con su propio departamento de motores, son muchas veces más complejas. La enorme diferencia en la cantidad de empleados es asombrosa.

Wolff no tiene ninguna posibilidad de conocer a todos los que trabajan para su equipo y no puede depender del tipo de microgestión que quizá todavía era posible en los años 80. Requiere un conjunto de habilidades diferente, una comprensión mucho más clara de lo que se llama "cultura" y una precisión mucho mayor para construir una organización en la que delegar no sea solo una herramienta, sino una necesidad.

Pero lo que Dennis y Williams tienen en común es que no solo ganaron títulos de forma sucesiva, en el pico de rendimiento de sus equipos, cuando todo encajaba. Lo hicieron repetidamente, reconstruyendo las organizaciones que lideraban para volver y ganar otra vez. Williams lo hizo tras separarse de Honda, regresando a la cima con Renault. Dennis lo hizo después de la era de Alain Prost y Ayrton Senna, reconstruyendo McLaren para ganar tres títulos con Mika Hakkinen y Mercedes.

Wolff probablemente tiene razón en el sentido de que nunca tuvo que afrontar una reorganización completa que implicara un cambio de socios principales o de fabricante de motores. Pero la temporada 2026 es la prueba definitiva de que él tampoco es alguien que solo puede hacerlo una vez.

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Mercedes no tocó fondo. Pero después de ganar con tanta facilidad y tanta constancia, el equipo quizá se volvió demasiado aferrado a sus métodos como para cambiar y adaptarse. El nuevo ciclo reglamentario de 2022 fue una prueba de estrés que no superó, y los viejos métodos ya no funcionaban a la hora de recuperar terreno.

Nunca sabremos exactamente qué hizo Wolff ni qué procesos necesitaban cambiar. Solo podemos juzgar por los resultados. Y 2026 es la confirmación de que hizo lo que era necesario.

"Mirando atrás, creo que esos últimos cuatro años fueron muy difíciles", dijo el domingo. "Entre equivocarnos y luego más o menos entender por qué estaba mal, y después darnos cuenta de que no, no lo habíamos entendido... Y eso fue un gran ida y vuelta.

"Pero dentro de 10 o 20 años miraremos atrás y, cuando mires las estadísticas, no fue que fuéramos unos completos perdedores durante esos cuatro años, porque terminamos segundos, terceros, terceros, cuartos; creo que quizá esos fueron los resultados. Ganamos carreras, ganamos muchas carreras. Así que no fue tan malo en absoluto cuando miras los números puros, pero no se sentía bien.

"Y la resiliencia del equipo, la gente que se mantuvo unida en esos momentos difíciles, es un factor, creo. Así que se siente realmente bien asegurar esos dos títulos.

"No muchos equipos deportivos han hecho eso después de una racha consecutiva de campeonatos, luego un período difícil y después volver. Así que estoy realmente orgulloso de que formemos parte de este grupo muy pequeño de equipos que lo han hecho en todos los deportes".

Incluso si todavía no está exactamente en la misma liga, sin duda está entre los mejores jefes de equipo de la historia de la F1.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Cultura es una palabra que los directivos usan y de la que abusan a menudo, muchos de los cuales no entienden realmente lo que implica. Pero no se trata solo de principios y reglas. Se trata de elegir un objetivo común, poner en marcha los procesos adecuados, encontrar a las mejores personas y ayudarlas a cumplir sus ambiciones, y estar comprometido con todo ello.

Hay mucha gente que dice que quiere construir "una cultura". Muchos menos entienden realmente qué quieren decir con eso.

"No somos una organización de contratar y despedir", dice Wolff. "Proporcionamos una cultura y un entorno en el que puedes prosperar, en el que se te permite cometer errores, en el que puedes hablar. Y a largo plazo, creo, si quieres tener éxito, no durante un período de unos pocos años sino durante muchas décadas, esto es lo que necesitas poder, de alguna manera, arraigar en el equipo.

"Y estamos intentando eso. No es algo que pones en un PowerPoint. Tienes que elevar tus estándares día tras día. Y estos son los estándares que nos estamos fijando a nosotros mismos. A veces fallamos, pero miramos la visión a largo plazo".

De nuevo, ver solo la punta del iceberg no alcanza para juzgar exactamente cuánto de esto es obra de Wolff. Pero esa cultura de ayudar a la gente a prosperar, que también significa apoyar a quienes están teniendo dificultades, está a la vista.

La forma en que Wolff maneja a George Russell, probablemente el único miembro del equipo Mercedes de F1 que no estaba completamente feliz el domingo, también es un ejemplo de manual de gestión del talento.

Ha sido un año difícil para Russell, no hay duda de eso. Pero Wolff mantiene un brazo sobre su hombro y nunca da al mundo exterior ninguna razón para dudar de que todavía cree en él, aunque algunos sugieran que solo le importa Antonelli.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Hoy es el campeonato de George", dijo Toto. "Es el campeonato de constructores, y él es parte del equipo, y estoy realmente feliz de que pueda valorar este momento, porque se lo debemos".

Y añadió: "No tengo ninguna duda sobre eso para el año que viene, y todos los mejores deportistas han atravesado períodos difíciles, y eso va a formar parte de su desarrollo continuo".

Y escuchen al propio George. Su fin de semana en Sao Paulo fue quizá una ilustración perfecta de su temporada 2026. Destellos de velocidad, pero circunstancias fuera de su control impidiéndole conseguir el resultado —como ocurrió el sábado— y algunos errores propios, como en la salida de boxes el domingo.

Pero la forma en que habla de Wolff deja pocas dudas de que él también siente esa confianza.

El sábado, cuando 2026 le dio otro golpe en forma de una pole position perdida, aun así habló más del panorama general que del incidente en sí: "Creo que algo que admiro mucho del liderazgo de Toto es que la gente que tenemos hoy es la misma que estaba allí durante los años de gloria, y es la misma que atravesó las dificultades entre 2022 y 2025.

"Nadie fue contratado y despedido. La confianza y la fe se mantuvieron en el grupo central de personas y, ya sabes, ahora hemos salido adelante. Y, ya sabes, obviamente, Kimi ganó el campeonato. Nosotros vamos a ganar el campeonato, ya sea este fin de semana o el próximo. Y, ya sabes, mérito para todos en el equipo, pero sí, un enorme mérito para Toto por esa lealtad y esa fe en la gente, incluso cuando los tiempos eran difíciles".

Esa lealtad y esa fe es exactamente lo que Wolff le está mostrando a Russell ahora mismo. Y la carrera de Russell todavía podría seguir uno de dos caminos muy diferentes: el de Nico Rosberg o el de Daniel Ricciardo.

Lee también:

Ricciardo sintió que tenía pocas opciones más que dejar Red Bull cuando creyó que el equipo estaba poniendo todos sus huevos en la canasta de Max Verstappen. Pero con Wolff liderando Mercedes, Russell todavía sabe que tiene una oportunidad de lograr lo que quiere, gracias a la cultura que su jefe ha construido en el equipo.

Porque es una cultura que permite a la gente aprender, reconstruirse y volver a ganar. Y no hay mucho más que añadir. Las estadísticas realmente hablan por sí solas. Me saco el sombrero, Toto Wolff. Eso estuvo bien gestionado.

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