Fórmula 1 GP de Estados Unidos

¿Quién durmió mejor anoche tras el GP de Estados Unidos? Liam Lawson

Todavía no tiene contrato para el próximo año, pero el neozelandés está haciendo que sea casi imposible para Red Bull no mantenerlo una temporada más

Oleg Karpov

Publicado: 26 oct 2026, 10:47

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Jolyon Palmer no intentaba ser creativo cuando le preguntó a Liam Lawson sobre su futuro durante la cobertura en vivo posterior a la carrera de F1 TV. Fue simplemente una pregunta que cualquiera haría, quizás incluso el propio Lawson. El tipo de pregunta que haces sin esperar realmente una respuesta, más por asombro de que la respuesta no sea ya un sí evidente.

"Otra carrera, otra victoria, en la carrera en la que estabas, realmente, la batalla de la zona media", le planteó a Lawson el expiloto de Renault y ahora uno de los principales analistas de F1 después de un par de preguntas de sus colegas. Y luego añadió: "¿Cuándo te van a anunciar para el año que viene?"

En realidad no debería haber ninguna duda sobre si Lawson merece seguir en la F1, y con su equipo actual. Cualquier equipo encaminado a conseguir el mejor resultado de su historia en la F1 seguramente ya habría asegurado al piloto responsable de la mayor parte de sus puntos. Un equipo así no querría que se impacientara ni que se sintiera inseguro.

Nadie estaría hablando del futuro de Liam Lawson si estuviera corriendo para casi cualquier otro equipo, y la única razón de un posible retraso probablemente sería que su representación exigiera mejores condiciones para su cliente. Si Lawson estuviera logrando estos rendimientos para otra escudería, probablemente estaría pidiendo más dinero, menos tiempo en redes sociales y no más vuelos de easyJet.

Pero ese no es el caso. Porque, en efecto, corre para RB. Y es piloto de Red Bull. Y nada es nunca sencillo cuando lo eres.

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"No tengo ni idea, amigo", respondió Lawson entre risas. "Honestamente, en este momento, llegó a un punto en el que ni siquiera estoy pensando realmente en eso. Simplemente sigo adelante y disfruto de las carreras, honestamente".

Y no hay motivos para pensar que Lawson esté realmente estresado por su futuro sin resolver. Lleva el tiempo suficiente en esta posición como para dejar de preguntarse por las mismas cuestiones que los observadores externos plantean constantemente sobre las decisiones de Red Bull con sus pilotos.

Desde fuera, en el invierno de 2024, se podría haber preguntado: ¿por qué demonios ascienden a un tipo con apenas 11 largadas en F1? O, unos meses después: ¿cómo diablos le das al tipo solo dos carreras y luego lo echas? O ahora: ¿qué más necesita hacer este tipo para asegurar su asiento para la próxima temporada?

Pero para Lawson, probablemente sea simplemente la normalidad. No hay razón para estresarse por eso: pase lo que pase, pasará. Así que simplemente sigue adelante y disfruta de las carreras, realmente. Y le está yendo condenadamente bien.

No hay mucho que contar sobre su carrera en Austin. Igual que con Kimi Antonelli: ¿qué explicas realmente sobre la victoria del italiano en Texas? En realidad no hay demasiado: perfectamente ejecutada, brillantemente lograda, controlada. Puedes pensar en un par de adjetivos más, pero no habrá mucha sustancia a la que asociarlos. No hubo mucho drama. Pareció encaminarse a la victoria sin sobresaltos.

Y Lawson hizo prácticamente lo mismo en la zona media.

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Tuvo una buena clasificación, llegando una vez más a la Q3, y aceptó el pedido del equipo de no salir en el segmento final para ayudar a su compañero, que tenía una penalización en la parrilla. Pero igualmente estaba noveno en la parrilla, efectivamente una pole de la zona media en la F1 moderna.

Liam Lawson, Racing Bulls, Pierre Gasly, Alpine, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Logan Riely / Getty Images

Luego llegó una salida muy limpia. Mantuvo a Pierre Gasly detrás al subir la cuesta hacia la curva 1, y después se acomodó justo detrás de los McLaren. Construyó una brecha, hizo su parada en boxes y completó una tanda perfectamente gestionada hasta la meta con neumáticos duros. Sin drama. Sin estrés. Solo ejecución.

"Para nosotros, fue una carrera muy fuerte, y un fin de semana fuerte", dijo a los medios después de la llegada. "Ejecutamos bien, así que muy, muy contento. Y obviamente vamos a las próximas carreras, algunas pistas interesantes. Pero el coche ha estado funcionando bien, así que ojalá también funcione bien allí".

Había tenido mucho más estrés el jueves, al dar su primer concierto propiamente en vivo con sus amigos en Austin.

"Quiero decir, hoy fue como el 10% de eso", bromeó en su conversación con Palmer y sus colegas.

El noveno puesto era lo mejor que podía haber conseguido, sin abandonos entre los cuatro equipos principales de la F1. Es otra victoria de la zona media para Lawson, que además lidera cómodamente el campeonato no oficial de la zona media este año.

Sí, claro, tuvo un par de carreras con Red Bull, pero ¿quién puede decir que habría sumado muchos menos puntos si hubiera corrido para Racing Bulls en su lugar? Quizás un par. De todos modos, su 'ventaja en el campeonato' sobre Pierre Gasly es ahora de 35 puntos, lo cual es enorme, y parece probable que se mantenga noveno en la clasificación hasta el final del año.

No hay un título oficial por ser 'el mejor del resto', pero por lo general es una descripción de una temporada muy sólida.

En su momento, cuando el equipo de Faenza todavía se llamaba Toro Rosso y estaba dirigido por un austríaco tranquilo y silencioso llamado Franz Tost, su objetivo casi todos los años era terminar quinto en el campeonato de constructores. Tost lo declaraba como meta casi de manera rutinaria en sus apariciones ante los medios antes de cada nueva temporada, pero el equipo nunca llegó a conseguirlo bajo su liderazgo.

¡Este año podría ser finalmente el año!

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Jayce Illman / Getty Images

El antiguo equipo Toro Rosso es ahora el único equipo de la zona media con más de 100 puntos, y Alpine ya no parece estar particularmente cerca. Especialmente si se tiene en cuenta lo rápidos y útiles que se han vuelto estos Racing Bulls; y es Lawson quien está marcando la mayor parte de la diferencia para el exequipo de Tost.

Entonces... ¿por qué todavía no firmó para el año que viene?

Podría ser que sea solo una formalidad, y que Racing Bulls simplemente necesite cerrar sus planes para 2027 con Nikola Tsolov antes de anunciar la extensión de Lawson. Pero con Red Bull, nunca se sabe. Parte de la identidad del equipo es encontrar al próximo Sebastian Vettel o Max Verstappen, y eso a veces implica ascender a juniors a expensas de pilotos establecidos.

Ha ocurrido muchas veces en el pasado, y probablemente volverá a ocurrir. Pero si a Lawson le muestran la puerta después del año que ha tenido, sería una de las decisiones más crueles en la historia de Red Bull en el manejo de pilotos.

Tampoco hay absolutamente ninguna razón para apurar a Tsolov. Sí, es uno de los principales aspirantes al título en F2, pero no es que Red Bull necesite desesperadamente otro junior superestrella ahora mismo. Con el contrato de Max Verstappen extendido e Isack Hadjar haciendo exactamente lo que debe hacer, no hay necesidad de añadir más presión al sistema.

Después de todo está Arvid Lindblad, cuyo potencial todavía debe confirmarse en su segundo año, y no hay mejor vara de medir que Lawson en su forma actual.

En realidad, solo hay una decisión lógica.

Pero con Red Bull, nunca se sabe, ¿verdad?

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