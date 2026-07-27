Quién durmió mejor anoche tras el GP de Hungría: Andrea Stella

Andrea Stella no aprueba el caos o, francamente, cualquier otra forma de imperfección.

Ya es una tradición bien conocida incluso fuera del paddock. Las sesiones con los medios del italiano siempre se retrasan uno o dos minutos simplemente porque necesita absolutamente ordenar el desorden sobre la mesa, creado por los periodistas al arrojar sus teléfonos y dispositivos de grabación encima. Los toma uno por uno para crear algún tipo de estructura, preferiblemente simétrica, colocándolos en orden como lo haría una persona con trastorno obsesivo-compulsivo.

Los periodistas bromean al respecto, como volvió a ocurrir antes de su sesión con los medios del sábado a las 19:00 en el Hungaroring, la primera de este año después de que McLaren consiguiera su primera pole position, y la primera para cualquier piloto que no fuera de Mercedes este año. Pero cuando a Stella le propusieron "dejarlo como caos" esta vez como otra excepción, se negó de inmediato.

"No", dijo con una sonrisa. "No. Esa es la única opción que no seguimos".

Y formó un cuadrado perfecto con múltiples dispositivos frente a él antes de que se permitiera empezar con las preguntas.

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Sin embargo, no fue la última imperfección que retrasó al jefe de McLaren aquella noche, ya que los micrófonos se negaron a funcionar de forma fiable, obligándolo a pedirle a Luca Colajanni, jefe de comunicaciones del equipo, un reemplazo a menos de un minuto de su primera respuesta.

Entonces volvió a ocurrir. Y luego otra vez.

Cuando la luz roja empezó a parpadear en su micrófono por tercera vez, quizá señalando algún tipo de super clipping, Stella dirigió su atención a Colajanni una vez más.

"Estás intentando avergonzarme", dijo con una sonrisa. Pero quizá solo las personas del departamento de comunicaciones de McLaren puedan decir si estaba bromeando o no. Se dice que Andrea Stella no deja pasar estas pequeñas imperfecciones sin intentar corregirlas y explicar a su gente por qué no debería formar parte de la cultura de McLaren conformarse con algo menos que una ejecución impecable, sea cual sea el proceso.

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De lo que Stella hablaba principalmente el sábado era de ejecución. No fue solo el ritmo de McLaren lo que permitió a Lando Norris lograr su primera pole position como campeón del mundo de Fórmula 1; también fue la ejecución del equipo lo que lo hizo posible, ya que, según el italiano, seguía siendo Ferrari el que tenía el mejor coche en Budapest, al menos hasta ese momento.

"Cuando miramos cuidadosamente los datos, vemos que si tomamos las mejores curvas de [Charles] Leclerc y las mejores curvas de [Lewis] Hamilton, creo que todavía ellos tenían el mayor potencial. Y algunos de los resultados, creo, también son…" dijo Stella antes de que su micrófono se negara a funcionar de nuevo, y continuó con uno de reemplazo. "Se debe a la ejecución, creo. Ejecución desde el punto de vista del equipo, porque hemos sido, creo, particularmente diligentes en encontrar algunas buenas contramedidas para las condiciones difíciles y buena ejecución por parte de los pilotos".

La temporada 2026 está lejos de ser perfecta para McLaren, especialmente en comparación con la primera mitad del campeonato del año pasado. Sin embargo, también hay razones válidas para ello. Fue mucho más fácil para Mercedes y Ferrari —los que ahora lideran la clasificación de constructores— dejar de invertir en sus proyectos de 2025 y centrar toda su atención en sus primeros coches para la nueva era de regulaciones.

Y, por supuesto, es solo ahora cuando las posibles desventajas de ser un equipo cliente en la Fórmula 1 se han vuelto tan evidentes. Fue un tema recurrente en las sesiones informativas de Stella, en las que él, sin culpar en absoluto a su socio, explicó con suavidad pero de forma metódica y detallada cómo la comprensión de McLaren del nuevo producto de Mercedes HPP no está al nivel del departamento de ingeniería del equipo oficial de Mercedes. Que las herramientas de simulación de McLaren no están permitiendo al equipo explotar plenamente el producto que se le ha proporcionado.

Y fue solo aquel sábado cuando declaró por primera vez que "algunas de las inconsistencias" (¡qué frase!) que McLaren experimentó en la ronda anterior ya no las estaba experimentando.

Eso llegó como un beneficio añadido de la propia mejora de McLaren, introducida en Hungría: la primera parte de un nuevo paquete que por ahora solo se ha entregado parcialmente, con algunas piezas más previstas para las próximas carreras. El equipo de Stella, a diferencia de Ferrari, por ejemplo, desarrolla en grandes pasos. El primero llegó en Miami y, aunque aportó el aumento de rendimiento esperado, McLaren fue entonces ampliamente superado por rivales que prefieren actualizaciones más pequeñas pero más frecuentes.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lo que destaca de McLaren, sin embargo, es que de forma constante, durante ya varios años bajo el liderazgo de Stella, ha desbloqueado una enorme cantidad de tiempo por vuelta con todos y cada uno de los paquetes que ha llevado de Woking a la pista.

Hay otro rasgo de Stella, aún más famoso que su obsesión por ordenar los dispositivos de grabación de los periodistas: siempre parece, o realmente está, sorprendido cada vez que una mejora de McLaren aporta otro avance significativo.

Esta vez tampoco fue una excepción.

"Creo que la mejora desde el punto de vista de la competitividad puede atribuirse por completo a las mejoras que trajimos aquí, que, como dije ayer y como quizás hayan visto en el formulario de presentación, incluían varios elementos", dijo el domingo por la noche.

"Pero al mismo tiempo, estábamos pensando en cierto modo que este salto en tiempo por vuelta no necesariamente habría sido suficiente para estar en la pole position en el Hungaroring, y definitivamente no habríamos pensado que sería suficiente para tener un ritmo tan fuerte en la carrera.

"Honestamente, sigo creyendo que si queremos estar en posición de luchar por victorias de manera constante en el futuro, necesitamos mantener nuestro enfoque en entregar más mejoras".

Era, quizá, inevitable que McLaren tuviera dificultades al comienzo de esta temporada, al haber estado involucrado en la lucha por el título hasta el final del año pasado y ser además cliente de Mercedes. Sin embargo, su meticulosa recuperación, con el equipo de Stella mostrando los rasgos habituales y bien reconocidos, difícilmente puede dejar a alguien pensando que no volverá pronto a ganar con regularidad y a luchar por títulos.

Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Cuando estaba agradeciendo al equipo por las mejoras, omití agradecer a HPP", dijo al final de su sesión con los medios del domingo. "Y quiero extender este agradecimiento más allá del hecho de que obviamente agradeces a tu socio técnico y proveedor de unidades de potencia, pero ha habido un trabajo realmente bueno tras algunas de las conversaciones en torno a la explotación de la unidad de potencia, y creo que aquí en el Hungaroring es el evento en el que McLaren y HPP han hecho el mejor trabajo exprimiendo cada milisegundo de la unidad de potencia. Y el hecho de que ayer estuviéramos en la pole position por 12 milisegundos, definitivamente hay mucho que se puede encontrar en la unidad de potencia. Así que gracias a HPP".

McLaren parece haber eliminado ya muchas de las pequeñas imperfecciones que habían estado frenando al equipo durante varios meses.

Sin duda, todavía hay trabajo por hacer, pero no se equivoquen: Stella no dejará que su equipo pase por alto ni deje sin corregir un solo detalle.

Como habrán adivinado, su micrófono funcionaba impecablemente el domingo.