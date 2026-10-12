¿Quién durmió mejor anoche tras el GP de Singapur? Max Verstappen

No ha sido un campeonato demasiado interesante hasta ahora. Bueno… llamémoslo como es: ha sido bastante apagado, con Kimi Antonelli tomando el liderazgo y negándose a dejar que nadie se lo toque desde muy temprano.

Ese joven italiano se ha encargado, sin duda, de que no tengamos demasiado por lo que entusiasmarnos en la pelea por el título. E incluso si las opciones de que lo asegure en Austin dentro de dos semanas son relativamente escasas, sería comprensible que uno deseara que ocurra más temprano que tarde. Especialmente si también estás cansado de toda esta narrativa falsa sobre una posible remontada de George Russell o de quien sea. No, que simplemente lo cierre ahí mismo, para que podamos disfrutar el resto de las carreras sabiendo que ya no queda nada importante en juego.

Aun así, ha sido una temporada bastante interesante de observar. No sé si me siguen, queridos lectores, pero intentaré explicarlo…

¿La última victoria de Max Verstappen no les hace preguntarse si todo lo que pensaban sobre la temporada actual es realmente cierto? Porque estaba bastante claro, ¿no?, que Mercedes simplemente había vuelto al lugar que le correspondía con ese cambio reglamentario.

Simplemente lo hicieron de nuevo, como en 2014: construyeron la mejor unidad de potencia, produjeron el mejor chasis y ahora van camino a ganar ambos campeonatos este año, y no solo eso… Seguramente ahora también son favoritos para los próximos dos años, hasta que alcancen el techo de lo posible en términos de rendimiento con este reglamento y sus rivales finalmente consigan alcanzarlos.

¿Cuánto tardó alguien en alcanzarlos aquella vez? Hasta 2017 al menos, cuando Sebastian Vettel pudo, por lo menos, montar algo parecido a un desafío, y aun así quedó fuera de la pelea bastante antes de que terminara aquel campeonato. En realidad solo ocurrió en 2021, ¿no?, cuando Red Bull finalmente produjo el coche y Verstappen estuvo listo para asumir el desafío contra el equipo que para entonces había ganado vaya uno a saber cuántos títulos seguidos.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Viendo lo dominante que fue Mercedes hasta al menos comienzos del verano de este año, no habría sido tan errado asumir que nos dirigíamos hacia otra era de dominio de Wolff y compañía.

Tengo que admitir que yo sí lo creí. Y estoy seguro de que muchos de ustedes también.

Pero ya no está tan claro, ¿verdad?

Esa segunda victoria consecutiva de Verstappen al menos ofrece algo de sustento para una teoría alternativa. Porque la racha de Mercedes a comienzos de 2026 podría ser algo diferente. Por supuesto, no se les puede quitar ningún mérito. Efectivamente produjeron un motor increíblemente fuerte, que muy probablemente —pese a los rankings de ADUO— sea la referencia actual. Y el W17 también es un coche muy decente, no hay duda de eso. Pero, ¿podría ser que el dominio inicial de las Flechas Plateadas fuera simplemente una consecuencia lógica de los acontecimientos del año pasado y del comienzo de este?

Después de todo, Mercedes no estuvo involucrado en la pelea por el título en 2025, así que pudo concentrarse únicamente en prepararse para 2026, a diferencia de Red Bull y McLaren, que se vieron obligados, el uno por el otro, a seguir empujando hasta el final de la temporada pasada.

La condición de equipo oficial sin duda ayudó a Mercedes a obtener una ventaja sobre McLaren a la hora de explotar mejor la nueva unidad de potencia, y ni siquiera es una teoría, sino un hecho innegable. Dejémoslo claro: no es porque Mercedes esté ocultando algo a sus clientes; es simplemente natural que esos clientes no tengan tanto conocimiento sobre ella como la propia Mercedes. Y necesitaban tiempo. Esa ventaja, a juzgar por el progreso de McLaren durante el verano, ya casi ha desaparecido. Quizás no por completo, pero probablemente cerca de eso.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Y ahora esto…

Parecía que Red Bull ya había exprimido casi todo su presupuesto de desarrollo en la primera mitad del año, pero parece que no fue así.

La mejora de Bakú puede haber dado la mayor señal hasta ahora de que no será tan fácil para Mercedes aferrarse a su ventaja de comienzos de 2026, y de que sus rivales no solo se están acercando, sino que ya lo hicieron. Después de todo, si solo se cuentan las últimas cinco rondas del campeonato, Verstappen lo estaría liderando, y con un margen bastante saludable sobre Antonelli. Toda una remontada, ¿no? Para un equipo que comenzó la temporada casi en el pelotón medio.

Subestimar a Mercedes sería, sin duda, una estupidez. Después de todo, no hay garantía de que los ingenieros de Wolff no hayan tirado a la basura todos los archivos con posibles planes de desarrollo para el W17 en algún momento de abril, al ver lo grande que era la diferencia con la oposición, y hayan empezado a trabajar en el coche del próximo año. ¿Podría ser esa la razón por la que el paquete introducido en Malasia en realidad no hizo más rápidas a las Flechas Plateadas? Pero incluso si no es el caso, no hay motivos para creer que seguirán sufriendo, si es que se puede llamar “sufrir” a un equipo que consigue podios en un mal fin de semana.

Pero dos victorias seguidas de un equipo que también ha tenido su buena cuota de dominio en las últimas dos décadas no son ninguna broma.

Sería interesante escuchar qué piensa Max sobre la F1 2026 ahora, ¿no? Bueno, el contexto de la respuesta, incluso si se le hiciera la pregunta, es bastante previsible. Dirá que el hecho de que esté ganando no significa que ahora piense que este reglamento es lo que la Fórmula 1 necesita, pero al menos haría alguna broma graciosa al respecto. Y no hay duda de que ahora se siente muy distinto en comparación con el comienzo del año, cuando no solo manejaba un coche que no le gustaba, sino que además era dolorosamente lento para sus estándares.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Eligió quedarse con el equipo incluso antes de que se recuperara de verdad hasta la posición que disfruta ahora mismo y, maldita sea, ¡qué decisión tan sabia fue! Uno pensaría que las cifras del contrato que tenía delante seguirían siendo hoy un poco más bajas, pero, bromas aparte, esas cifras de todos modos no significarán demasiado para él, porque ya ganó lo suficiente como para financiar a las próximas generaciones de Verstappen. Pero el hecho de que el equipo, que ha perdido a tanta gente, siga entregando resultados debe ser tranquilizador.

No va a cambiar nada este año. Max probablemente pueda ganar un par de carreras más, pero lo que más debe entusiasmarlo ahora mismo es la perspectiva de 2027. Si Red Bull mantiene el mismo ritmo, sin duda tendrá otra oportunidad de luchar por el campeonato mundial.

También resulta tentador empezar a imaginar qué clásico podría ser el próximo año si Verstappen puede desafiar a Antonelli por el gran premio en igualdad de maquinaria. Kimi es un talento generacional, ya no queda ni una sola duda al respecto. Hasta cierto punto, es simplemente una versión mejorada del propio Verstappen. Totalmente enfocado en las carreras, endemoniadamente rápido y constante, y, al menos hasta ahora, no ha mostrado su lado oscuro.

Y eso podría ser algo enorme para la propia F1, si hubiera algo de intriga deportiva para desviar la atención de toda la charla sobre las unidades de potencia. Simplemente una buena batalla a la vieja escuela entre los mejores pilotos del mundo.

Max seguramente lo disfrutaría más que una repetición de 2023. Especialmente si no solo Antonelli, sino también Lewis Hamilton tuviera un coche decente con el cual pelear, convirtiéndolo en tres talentos generacionales luchando por un gran premio.