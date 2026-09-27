¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Azerbiayán 2026?: Lewis Hamilton

Si alguien hubiera pronosticado en Abu Dabi en 2021 que, unos años más tarde, Lewis Hamilton correría en la Fórmula 1 con Ferrari bajo las órdenes del director del equipo, Christian Horner, pocos se habrían tomado en serio esa sugerencia. Sin embargo, incluso de cara a Bakú 2026, hay pocos indicios de que ese escenario esté tomando forma concreta.

En una entrevista reciente concedida por Horner al periódico londinense The Times, afirma que puede permitirse sin problemas no volver a trabajar ni un solo día más en su vida. Y, sin embargo, de alguna manera, sigue sintiendo la necesidad de volver a intentarlo en la Fórmula 1.

Hasta aquí, nada nuevo. Lo nuevo —y lo que acaparó los titulares en Internet durante el fin de semana de Bakú— es que no volvería necesariamente solo como inversor. Hay un equipo, dice Horner, por el que haría una excepción e incluso volvería a ser, en el sentido tradicional, un empleado: Ferrari.

La posibilidad, puramente teórica por ahora, de que Horner, precisamente él, se convirtiera en su jefe crearía una dinámica inusual para Hamilton, dada su historia. Aunque, a estas alturas, probablemente haya poco fundamento en esa especulación.

El veterano director del equipo Red Bull está a punto de embarcarse en una gira promocional de su nuevo libro, "Drive", y algunas noticias de gran repercusión que le vinculan con Ferrari son una forma útil de mantener su nombre en boca de todos. Esto hace vender libros y entradas, independientemente del interés de Ferrari en contratarlo.

Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Hamilton, por su parte, desde luego no parece estar interesado. Cuando el reportero de Sky Craig Slater señaló el sábado por la noche en Bakú que Horner había dado un paso al frente y se había puesto en el punto de mira de Ferrari, y le preguntó a Hamilton si seguía creyendo que el equipo iba por el buen camino bajo la dirección de Vasseur, la respuesta fue breve, pero inequívoca: "Sí".

El hecho es que Ferrari ha estado en contacto con Horner en varias ocasiones en el pasado. En 2010, según se informa, la idea era atraerlo de Milton Keynes a Maranello como parte de un acuerdo global con Adrian Newey. Y la cuidada elección de palabras en su entrevista con The Times sugiere sin duda que estaría claramente interesado si Ferrari decidiera alguna vez pulsar el botón del pánico y rescindir el contrato de Vasseur.

Más de la F1 : Fórmula 1 ¿Quién durmió mejor anoche tras el GP de Azerbaiyán 2026?: Laurent Mekies

Frédéric Vasseur, Ferrari Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Según el comentarista de Sky Alemania, Timo Glock, cree que los comentarios han puesto a Vasseur, de , en una situación innecesariamente incómoda. "En mi opinión, Vasseur ha llevado a Ferrari hasta donde se encuentra ahora. Ha aportado estructura y orden al equipo. Sustituirlo ahora y dar inicio a una nueva ola de agitación sería, desde un punto de vista estratégico, un error total por parte de Ferrari".

Incluso si Ferrari estuviera realmente contemplando la posibilidad de prescindir de Vasseur, ¿por qué ceder el mando precisamente a Horner?

Este hombre de 52 años costaría presumiblemente una pequeña fortuna —al menos según los estándares de un empleo asalariado— y tampoco podría ofrecer ninguna garantía de éxito.

Horner sigue siendo, además, una figura controvertida tras las acusaciones vertidas contra él durante sus últimos años en Red Bull. Los abucheos con los que fue recibido en el O2 Arena durante el evento de presentación de la temporada de Fórmula 1 a principios de 2025 demostraron que sigue siendo una figura que divide a algunos aficionados.

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

Vasseur ha dejado claro que las especulaciones se están convirtiendo en una distracción: "El señor Horner está buscando trabajo. Eso lo sabe todo el mundo. En todas partes". Y añadió: "No es fácil trabajar con este estado de ánimo y este ambiente, y que te hagan la misma pregunta 25 veces al día. Para mí, y para todos los miembros del equipo, es una falta de serenidad".

Eso es precisamente lo que Vasseur y Ferrari deberían recibir ahora.

Una reafirmación pública de Vasseur por parte de la dirección de Ferrari probablemente reduciría las especulaciones. Quizá John Elkann haría bien en llamar por teléfono a *La Gazzetta dello Sport* para dejar las cosas claras; eso pondría fin a esta tediosa historia de Horner con bastante rapidez.

De todos modos, no creo que Lewis Hamilton esté perdiendo el sueño por culpa de Horner. Ya hay suficientes motivos para ello.

La escasa posibilidad que quedaba de proclamarse de alguna manera campeón del mundo en 2026 es ahora, en gran medida, meramente matemática. Y aunque es concebible que Ferrari sea capaz, en el aspecto aerodinámico, de construir el mejor coche de Fórmula 1 en poco tiempo, reducir la diferencia con Mercedes en lo que respecta a la unidad de potencia probablemente llevará más tiempo. Incluso el propio Vasseur lo admite.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Y a Hamilton le están yendo muy bien las cosas.

En Barcelona demostró que, incluso habiendo superado los 40, sigue siendo capaz de ganar Grandes Premios. Ocupa el tercer puesto en el Campeonato del Mundo, exactamente 20 puntos por delante de su compañero de equipo Charles Leclerc, que es quinto. Su rendimiento en 2026 ha respondido a algunas de las críticas que le siguieron tras la temporada de 2025.

Y, sin embargo, en las entrevistas, sus comentarios públicos han seguido mostrando a menudo frustración a pesar de la mejora en los resultados.

Más de la F1: Fórmula 1 Por qué Verstappen dice que la diferencia de 0,196 s con Russell en Bakú es un poco engañosa

El patrón se repite semana tras semana: durante las carreras, Hamilton envía mensajes por radio que podrían interpretarse, con toda razón, como un signo de irritación. Más tarde, ante las cámaras de televisión, se pasa minutos hablando de todo lo que ha salido mal, antes de añadir, casi como una reflexión de última hora, que dentro de Ferrari todo va perfectamente bien.

Luego, una semana más tarde, en la jornada de prensa del siguiente Gran Premio, se pregunta cómo es posible que esos periodistas le hayan malinterpretado tanto.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Tras Bakú, se quejó de la falta de velocidad punta de Ferrari, mencionó una mala salida —algo en lo que Ferrari había estado rindiendo mejor a principios de temporada—, afirmó que el equipo no debía engañarse a sí mismo y señaló que McLaren y Red Bull habían logrado mayores progresos.

Simplemente había sido "una carrera bastante mala", afirmó. Y, para colmo, no había conseguido que los neumáticos alcanzaran la temperatura adecuada.

Ya el sábado se había quejado de "estos estúpidos neumáticos", calificándolos de "un auténtico dolor de cabeza": "Tenemos que volver a traer unos buenos neumáticos".

Quizá sea solo cosa mía, pero, de alguna manera, Hamilton y Ferrari aún no parecen formar parte de una de las grandes historias de amor del automovilismo de l .

Lewis Hamilton, sin lugar a dudas, es uno de los pilotos más exitosos de la Fórmula 1.

¿Conseguirá Hamilton otro campeonato? ¿Podrá Ferrari ofrecerle una oportunidad realista de lograr su octavo título? Sigo siendo escéptico.