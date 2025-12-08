Quién durmió peor anoche: el aficionado de la F1

Creo que todos esperábamos un final épico. Tres pilotos – Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri – aún en la lucha por el título de Fórmula 1. ¡No teníamos algo así desde hacía 15 años!

Para la Fórmula 1, era la oportunidad perfecta de presentarse como emocionante y dramática ante una audiencia global, porque seguramente sintonizó mucha gente que normalmente no se molestaría en encender la televisión.

Incluso en nuestra casa tuvimos visitantes que se acercaron durante esas dos horas del domingo – personas que normalmente siguen las carreras solo a través de nuestros comentarios en vivo porque no pagan por la cobertura de la F1, pero que no querían perderse la perspectiva de una gran pelea por el título entre tres pilotos en pantalla.

Pero lo que tuvimos fue – dadas las circunstancias – un verdadero somnífero. Y, sinceramente, mirando el calendario, eso era obvio de antemano: Abu Dhabi.

El circuito puede parecer glamuroso, con el hotel y los yates dando a la categoría el brillo que desea, pero desde una perspectiva deportiva es la primera carrera que yo sacaría.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De hecho, estaba claro desde el principio que Verstappen ganaría. ¿Sabés quién fue el último piloto en ganar en Yas Marina sin partir desde la pole? Te lo digo: Nico Rosberg. ¡Eso fue en 2014!

Once victorias seguidas desde la pole – ni siquiera Mónaco es tan malo.

Hace algunos años hicimos una clasificación de circuitos en la redacción. Cada editor de F1 debía listar las 24 carreras de 1 a 24 – un punto para el peor circuito, 24 para el mejor.

Abu Dhabi terminó 22° con 28 puntos de siete editores – apenas por delante de Bahréin (27) y Qatar (18). Aunque eso fue principalmente gracias a los 10 puntos que le dio nuestro editor en jefe de Alemania, Christian Nimmervoll (quizás después de una copa de vino de más – él perdonará el chiste).

Para más de la mitad de nosotros, estaba entre los dos peores circuitos. Yo le di el único punto de lástima.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Así que sí, admito que tengo prejuicios cuando se trata de Abu Dhabi. Pero el desenlace por el título del domingo solo confirmó mi opinión. En la redacción todos coincidimos: de no ser por un atisbo de tensión debido a la situación del campeonato, el Gran Premio habría sido un firme candidato a la carrera más aburrida del año.

La victoria de Verstappen nunca estuvo en duda, y tampoco temí realmente por el título de Norris. En pocas palabras, ocurre demasiado poco en esta arena de asfalto. El circuito es lo suficientemente ancho como para lo que parecen diez autos, y si te vas largo simplemente pasás por la escapatoria asfaltada.

Prueba: los 20 coches terminaron sin problemas.

Por supuesto, Abu Dhabi ha tenido buenas carreras – viene a la mente 2010, cuando Sebastian Vettel ganó sorprendentemente el título en el final más reciente con más de dos contendientes. O 2012, cuando Vettel protagonizó una remontada salvaje y Kimi Raikkonen quería que lo dejaran en paz.

Pero eso fue hace mucho tiempo.

¿Nicholas Latifi hizo o deshizo el GP de Abu Dhabi 2021? Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sí, recordamos los desenlaces por el título de 2016, cuando Lewis Hamilton frenó a Rosberg, y 2021. Pero seamos honestos: incluso 2021 fue completamente aburrido hasta que Nicholas Latifi estampó su Williams contra el muro. Lo que la gente recuerda es la fase del coche de seguridad y la última vuelta.

El final de F1 2025 ni siquiera tuvo eso, y difícilmente pasará a la historia como un clásico, aunque la situación de partida con tres contendientes al título no podría haber sido mucho mejor. Y temo que seguirá así durante años, porque Abu Dhabi albergará el final de temporada al menos hasta 2030.

Una lástima, porque hay sedes mucho mejores en términos deportivos. Pero hoy en día, en el "deporte" (o deberíamos llamarlo negocio), importan otros valores.

Sin embargo, hubo otros candidatos que razonablemente podrían haber pasado una noche intranquila: naturalmente los dos perdedores del título, Verstappen y Piastri.

Pero ninguno de los dos parecía como si fuera a perder el sueño – aunque ninguno sabe si tendrá otra oportunidad el año que viene. Piastri seguramente sabía que sus chances eran escasas, y Verstappen duerme tranquilo de todos modos con sus cuatro títulos.

La última carrera de Yuki Tsunoda con Red Bull fue un fiasco Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Yuki Tsunoda también habría sido una buena elección. Es el único piloto que no estará en la parrilla el año que viene. El 14° puesto hizo que su última carrera fuera un fiasco, y tampoco pudo ayudar a Verstappen, pese a anunciar con valentía por radio: "Sé qué hacer. Déjamelo a mí".

No pudo frenar a Norris, y en cambio recibió una penalización por un cambio ilegal de dirección – una que incluso su equipo admitió después que fue exagerada.

No quiso aceptar la penalización, y el sábado estaba convencido de que no había excedido los límites de pista en la clasificación. Sí lo hizo. En resumen, no fue una despedida feliz.

Y eso también es cierto para la Fórmula 1 hoy. Me da pena por mis invitados que su última impresión antes del receso invernal sea un final en Abu Dhabi que prometía mucho pero ofreció poco.

Sinceramente, dudo que la carrera haya dado alguna buena razón para que se suscriban a la TV por pago el año que viene. Y eso debería preocupar a la Fórmula 1.