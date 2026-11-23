Opinión

Fórmula 1 Las Vegas GP

¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Las Vegas? Charles Leclerc

Fue otra carrera marcada por una disputa en Ferrari en Las Vegas

Christian Nimmervoll

Publicado: 23 nov 2026, 13:41

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Frederic Vasseur sugirió el sábado por la noche que, después del Gran Premio de Las Vegas, podía básicamente dar la misma reprimenda que ya les había dado a sus pilotos tras México. Porque Charles Leclerc y Lewis Hamilton lo habían vuelto a hacer. Y, una vez más, los roles fueron exactamente los mismos.

Si el Daily Mail no hubiera decidido boicotear la Fórmula 1 mientras tanto, el periodista Jonathan McEvoy, vetado por la FIA, bien podría haberse sentido tentado a volver a describir a Leclerc como un "pequeño bastardo traicionero". Una elección de palabras que, como todos sabemos a estas alturas, aparentemente puede tener consecuencias bastante desagradables para la acreditación de alguien en el paddock.

Para que no queden dudas, yo no utilizaría esa expresión en particular. No porque Leclerc esté por encima de las críticas, sino porque la considero innecesariamente insultante. Sin embargo, seguramente debería seguir estando permitido llamarlo "pequeño pícaro astuto" después de sus maniobras completamente innecesarias del sábado por la noche, sin tener que preocuparse por la posibilidad de que le revoquen las acreditaciones para 2027.

Las Vegas no fue ni mucho menos la primera ocasión en 2026 en la que Leclerc trató a Hamilton de una manera que no necesariamente se esperaría de alguien que comparte el mismo garaje. En Monza, había empujado a Hamilton hacia la grava en la primera chicana. Luego llegó México. Y ahora Las Vegas.

Antes de eso, Sebastian Vettel ya había experimentado en carne propia la ambición del monegasco, que nunca ha sido particularmente propenso a quedarse admirando a los múltiples campeones del mundo que ocupan el otro coche. Lo cual, en sí mismo, no necesariamente es algo malo. Estuvo Brasil 2019, un choque que dejó a Vettel con un pinchazo pero que, objetivamente hablando, estuvo bastante cerca de ser un incidente 50-50. Y luego estuvo Estiria 2020, un choque del que Leclerc fue claramente responsable.

Lo interesante, sin embargo, no es que Leclerc haya sacado de carrera ocasionalmente a un compañero de equipo. Otros grandes pilotos también lo han hecho. Lo interesante es cómo estos incidentes se han vuelto de repente más frecuentes desde que Hamilton llegó a Ferrari. Y lo que eso podría significar eventualmente para la posición de Leclerc dentro del equipo.

Antes de Las Vegas: una entrevista que envejeció bastante mal

En las primeras horas del domingo por la mañana, antes del Gran Premio de Las Vegas, Sky Sports F1 emitió una entrevista con Leclerc. El piloto de 29 años se subió a un Ferrari de calle con Naomi Schiff, ambos fueron a dar una vuelta por el Strip y conversaron sobre las cosas de las que suelen hablar los padres recientes: sus bebés.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Finalmente, Schiff hizo la pregunta inevitable sobre su relación con Hamilton. Leclerc respondió: "Es muy buena. Es muy buena. Y sé que cada vez que digo eso, la gente piensa: ah, sí, muy bien entrenado en relaciones públicas y todo eso".

Después de México, "solo hizo falta una conversación. Y, por supuesto, Lewis y yo no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Y eso es normal. Todos somos seres humanos. Todos tenemos nuestras opiniones. Y yo tengo mi opinión, y Lewis tiene otra, y está bien. Siempre hemos tenido una gran relación con Lewis. Hablar simplemente alivia las tensiones que existen, que son normales cuando estás peleando por victorias".

"Amo Ferrari, y siempre he dicho que siempre fue el equipo de mis sueños. Pero también es cierto que cada vez que pasa algo en Ferrari, siempre se saca de proporción, y eso hace que las cosas sean aún más difíciles. Pero, de nuevo, un minuto después de que Lewis y yo empezamos a hablar, sabíamos que esto estaba terminado y que quedaba atrás. Solo hizo falta una conversación".

Lo que ocurrió en la carrera inmediatamente después fue música para los oídos de quienes sospechan desde hace tiempo que los pilotos de Ferrari simplemente montan una puesta en escena cada vez que insisten públicamente en que los medios exageran sus supuestas tensiones y que todo es perfectamente armonioso puertas adentro.

Ahora bien, no quiero sugerir que Leclerc mintiera en esa entrevista. Por lo que sé, él y Hamilton realmente se llevan espléndidamente fuera del circuito. Es solo que esa armonía parece evaporarse con una velocidad notable cuando se ponen el casco y se encuentran llegando a la misma curva uno al lado del otro.

Ya en la vuelta 12, cuando Leclerc tuvo una vista privilegiada de Hamilton recortando la pista mientras peleaba con Lando Norris, dijo por radio: "Él [Hamilton] tiene que tener cuidado con apretar porque no va a terminar bien".

Hamilton recibió debidamente una penalización de diez segundos por el incidente, para su gran desconcierto: "Ah, eso es una mierda. […] ¿No es interesante? Hay una carrera en la que alguien tendría circunstancias atenuantes, le dan cinco segundos y a mí me dan diez por evitar un incidente".

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Photo by: Manuel Eletto

Más adelante en la carrera, fue el turno de Hamilton de perder la paciencia con Leclerc, cuyo Ferrari ocupaba prácticamente cada centímetro de su espejo retrovisor: "Charles está simplemente… ¿Pueden decirle que se aleje de una p**a vez? Porque estoy intentando alcanzar a estos tipos de adelante".

Ahora, sinceramente, ¿no suena eso un poco a que todo ese pulido entrenamiento de relaciones públicas podría estar haciendo un muy buen trabajo al ocultar algunas tensiones muy reales?

Un detalle interesante: si miran las imágenes onboard de Leclerc y Hamilton alrededor de su choque en la curva 7, en la vuelta 38 del Gran Premio de Las Vegas de 50 vueltas, la radio del equipo permanece en silencio en ambos canales. No hay disculpa de Leclerc. No hay estallido furioso de Hamilton. Si ninguno de los dos pilotos dijo realmente nada o si los mensajes relevantes simplemente faltan en las grabaciones disponibles, no puedo decirlo.

Al menos Hamilton demostró ser bastante jugador de equipo cuando se enteró de que Leclerc había recibido una penalización de diez segundos: "No, no, no quiero eso". Notable, realmente. Porque Hamilton habría tenido todos los motivos para explotar después de otro incidente más que involucraba a su compañero de equipo.

Pero eso no debería confundirse con una prueba de que Hamilton está totalmente contento con la situación. Consultado después de la carrera sobre si Ferrari necesitaba reglas más estrictas para sus pilotos, respondió: "Hice todo lo que pude, y dije todo y más".

Eso suena mucho a un hombre que cree haber dejado su postura absolutamente clara. Y que ahora considera que es responsabilidad de otro ordenar el desastre.

Cómo Leclerc está poniendo en riesgo su posición en Ferrari

No considero a Leclerc un "pequeño bastardo escurridizo". Pero sí considero que su comportamiento en 2026 es bastante imprudente. Y el verdadero peligro no es la penalización de diez segundos en Las Vegas. Es lo que incidentes como estos podrían terminar haciéndole a la confianza que su propio equipo deposita en él.

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Tras haber puesto ampliamente a Hamilton en su lugar en la pista en 2025, Leclerc se había establecido de hecho como el niño mimado designado de la Scuderia. Y aunque nadie lo dijera nunca de forma explícita, muchos observadores de Ferrari se quedaron con la impresión de que, cuando llegaba la hora de la verdad, él era el piloto al que la dirección quería apenas un poco más.

No un número uno indiscutido, que no se malinterprete. Más bien el número uno en el corazón de Ferrari, entre dos pilotos que, al menos sobre el papel, estaban casi igualados.

Un poco como la situación en Red Bull en 2010, antes de que Sebastian Vettel ganara su primer campeonato mundial y posteriormente estableciera una jerarquía algo más clara en su batalla con Mark Webber. En nuestra analogía, Leclerc habría sido Vettel, y Hamilton habría sido Webber.

En aquel entonces, Vettel y Webber chocaron mientras peleaban por el liderato en el Gran Premio de Turquía, dejando a Red Bull con la poco envidiable tarea de explicarles a dos machos alfa ferozmente ambiciosos que tenían todo el derecho a correr entre ellos, siempre que pudieran abstenerse de destruir las posibilidades de su propio equipo en el proceso.

¿Suena familiar?

Por supuesto, las comparaciones históricas solo llegan hasta cierto punto. Leclerc no es Vettel, Hamilton no es Webber, y las circunstancias de Ferrari en 2026 son distintas de las de Red Bull en 2010. Pero el dilema fundamental sigue siendo el mismo: cuando dos pilotos operan más o menos al mismo nivel, el orden interno no lo determinan solo los tiempos por vuelta. La confianza también importa.

Y ahí es precisamente donde Leclerc podría estar desarrollando un problema. Después de Monza llegó México. Después de México llegó Las Vegas. Y a esta altura, una serie de incidentes innecesarios se ha convertido en un patrón que ni siquiera Vasseur puede seguir descartando como otro simple incidente de carrera.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Encadenar Monza con México, y luego México con Las Vegas, requiere un grado de audacia que roza lo escandaloso. Tanto es así que incluso Vasseur lo considera una falta de respeto hacia el equipo. "Charles, quiero verte apenas termine la carrera, antes de todo". Eso deja muy pocas dudas sobre cómo reparte el jefe de equipo de Ferrari la responsabilidad por el último drama interno.

Particularmente porque Ferrari ya había convocado a sus pilotos para una charla después de México. El asunto se revisó en São Paulo. Y durante la carrera en Las Vegas, a Leclerc incluso se le recordó explícitamente que tuviera en cuenta los intereses del equipo al pelear en pista.

De mucho sirvió.

Lo que inevitablemente plantea otra pregunta: ¿cuánta autoridad tienen realmente las reprimendas de Vasseur? Si les explicas a tus pilotos después de México que necesitan mostrar cierta consideración el uno por el otro, solo para encontrarte teniendo exactamente la misma conversación unas semanas más tarde, el mensaje claramente no caló. La autoridad no se demuestra por la severidad con la que sermoneas a alguien. Se demuestra por si el sermón realmente marca una diferencia.

Nada de esto pretende absolver a Leclerc de responsabilidad. Pero sí sugiere que Ferrari puede tener ahora algo más que un piloto demasiado ambicioso entre manos. Puede tener un problema con la forma en que dos pilotos de clase mundial se comportan entre sí, y con los límites que el equipo les marca.

Como el talento prodigioso de Ferrari para el presente y la próxima era, Leclerc se había construido una posición en Maranello tan sólida como una pared de ladrillos. Y ahora está desmontando esa pared, ladrillo por ladrillo. Con sus propias dos manos.

No porque Ferrari haya olvidado de repente, después de tres incidentes, qué piloto excepcionalmente talentoso es Leclerc. Ni porque Vasseur esté a punto de dar por perdido su futuro deportivo. Sino porque hay una diferencia entre ser el piloto más rápido de un equipo y ser el piloto en quien toda la organización confía implícitamente cuando realmente importa.

Charles Leclerc, Ferrari, Frederic Vasseur, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Para Hamilton, todo esto es bastante espléndido.

El campeonato mundial de 2026 nunca se iba a ganar contra la superior combinación Antonelli-Mercedes de todos modos. Pero 2027 podría ser otra historia. Y para entonces, Leclerc quizá ya no sea quien pueda contar con el apoyo incondicional e inquebrantable de la Scuderia.

Naturalmente, Hamilton tendrá que ofrecer él mismo los rendimientos que justifiquen ese apoyo. Los errores de Leclerc no se traducirán mágicamente en tiempo extra por vuelta para Hamilton. Pero cuando dos pilotos están muy igualados en ritmo puro, la confianza, la lealtad y la forma en que manejan los conflictos internos pueden inclinar la balanza con bastante facilidad.

Hamilton y Ferrari difícilmente fueron una gran historia de amor desde el primer día. Pero si la mujer de la que en secreto estás apenas un poco más enamorado sigue rechazándote y tratándote con falta de respeto, tarde o temprano podrías decidir casarte con la otra. ¿Y quién sabe? Incluso podrías terminar considerablemente más feliz.

Una pregunta que Ferrari probablemente debería estar haciéndose a esta altura.

No si Leclerc sigue siendo lo suficientemente rápido como para ser campeón del mundo. Eso está fuera de discusión. Sino si actualmente se está comportando como alguien en quien querrías confiar incondicionalmente cuando un campeonato mundial vuelve a estar en juego.

Un factor atenuante en defensa de Leclerc

Hay, sin embargo, un punto importante que vale la pena señalar en defensa de Leclerc: la responsabilidad por el incidente de la vuelta 38 está clara. Los comisarios están de acuerdo. Pero si uno se toma el tiempo de estudiar cuidadosamente sus imágenes onboard, se vuelve evidente que no lanzó simplemente su Ferrari por el interior de Hamilton en un arrebato salvaje de ambición inspirada en PlayStation.

En realidad estaba desacelerando de manera bastante considerable. Y aun así terminó deslizándose casi al lado de Hamilton, momento en el que se produjo el choque.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

¿Mal aconsejado? Absolutamente. ¿Deliberadamente malicioso? No lo creo.

Tampoco, dicho sea de paso, Leclerc se mostró particularmente desafiante después. Aceptó la responsabilidad por el incidente. Eso es tan parte de la verdad como la crítica completamente justificada a su maniobra.

Y, en última instancia, lo ocurrido también fue consecuencia de un paquete reglamentario poco saludable de la Fórmula 1 en el que los gladiadores modernos de la potencia ya no frenan al límite absoluto al acercarse a una curva, sino que entran deslizándose como pilotos de un planeador sin motor. Leclerc casi habría necesitado realizar una maniobra de frenado antinaturalmente fuerte para evitar terminar al lado de Hamilton.

Eso también forma parte de la historia de Ferrari en Las Vegas en 2026.

Y probablemente es a lo que Leclerc se refería cuando dijo: "No creo que esto estuviera tan al límite como cualquier otra pelea, en cierto modo sentí que había lugar para llegar ahí sin asumir demasiado riesgo".

Creo que probablemente podemos concederle ese punto. Como circunstancia atenuante. No como absolución.

Porque incluso si Leclerc nunca tuvo la intención de provocar un choque, queda una verdad incómoda: un piloto de su calibre debería saber cuándo una maniobra de adelantamiento probablemente hará más daño del que jamás podría llegar a lograr. Especialmente cuando el piloto en el otro coche es su propio compañero de equipo.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Las Vegas deja 352 adelantamientos y reabre el debate entre espectáculo y artificio en la F1

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Christian Nimmervoll





Primero órdenes de equipo, luego disculpa: qué pasó con Hadjar y Verstappen en Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



12 d



Primero órdenes de equipo, luego disculpa: qué pasó con Hadjar y Verstappen en Brasil





¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Brasil? Fernando Alonso



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



14 d



¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Brasil? Fernando Alonso





Toto Wolff revela que dos patrocinadores dejaron Mercedes tras promover a Kimi Antonelli a la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



20 d



Toto Wolff revela que dos patrocinadores dejaron Mercedes tras promover a Kimi Antonelli a la F1

Más de

Ferrari





Leclerc: Ferrari debe encontrar una solución a la rivalidad "inaceptable" tras el choque con Hamilton



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



22 h



Leclerc: Ferrari debe encontrar una solución a la rivalidad "inaceptable" tras el choque con Hamilton





Vasseur, furioso con el último choque "poco profesional" en Ferrari: "Es el mismo discurso que en México"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



23 h



Vasseur, furioso con el último choque "poco profesional" en Ferrari: "Es el mismo discurso que en México"





Lewis Hamilton: La mentalidad de Charles Leclerc nos costó muchos puntos en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Lewis Hamilton: La mentalidad de Charles Leclerc nos costó muchos puntos en Las Vegas

Últimas noticias





¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Las Vegas? Charles Leclerc



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 min



¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Las Vegas? Charles Leclerc





Las Vegas deja 352 adelantamientos y reabre el debate entre espectáculo y artificio en la F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



4 min



Las Vegas deja 352 adelantamientos y reabre el debate entre espectáculo y artificio en la F1





Ganadores y perdedores del GP de Portugal de MotoGP que decidió el título



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



2 h



Ganadores y perdedores del GP de Portugal de MotoGP que decidió el título





Colton Herta no completará la temporada 2026 de Fórmula 2 tras ser reemplazado en Hitech



FIA F2



F2 FIA F2



Losail



3 h



Colton Herta no completará la temporada 2026 de Fórmula 2 tras ser reemplazado en Hitech

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete