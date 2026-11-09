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¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Brasil? Fernando Alonso

Otro caso del coche dejando frenado a Alonso después de un sábado estelar en Sao Paulo

Christian Nimmervoll

Publicado: 9 nov 2026, 12:18

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Cuando Fernando Alonso se convirtió en campeón mundial de Fórmula 1 en 2005, tenía apenas 24 años y reemplazó a Emerson Fittipaldi como el campeón más joven en la historia de la categoría. Por fin, Michael Schumacher tenía un rival. Y aunque el entonces rey de la F1 llamó una vez por error "Ferdinando" al joven toro español porque no terminaba de recordar su nombre, fue Alonso quien finalmente puso fin a la era dorada de Schumacher.

La generación de debutantes de 2001 fue excepcional: Alonso, Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen. El brasileño Enrique Bernoldi también estuvo en la parrilla para la apertura de la temporada en Melbourne, con el malasio Alex Yoong y el checo Tomas Enge incorporándose más adelante en el año. Nombres que en gran medida se han perdido en el olvido. Pero al menos el 50 por ciento de la clase de 2001 llegó a la grandeza.

La Fórmula 1 era un mundo muy distinto entonces. Los jefes de equipo eran hombres como Ron Dennis, Frank Williams, Eddie Jordan y Tom Walkinshaw. El equipo Mercedes que hoy gana campeonatos mundiales se llamaba BAR, Red Bull todavía era Jaguar, y el equipo de Alain Prost utilizaba un motor Ferrari rebautizado con el nombre de la marca de computadoras Acer. Facebook e Instagram no existían, las grid girls con bikinis y shorts ajustadísimos sostenían con naturalidad los números de los pilotos, y la parrilla todavía contaba con viejos veteranos como Jean Alesi y Jos Verstappen, el padre de Max.

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Cualquiera que hubiera predicho entonces que Alonso seguiría estando entre los mejores pilotos de la Fórmula 1 25 años después, pero que nunca ganaría más de dos campeonatos mundiales, probablemente habría sido descartado como un lunático por periodistas como Murray Walker o Heinz Prüller.

Una vez hice mi servicio civil en una residencia de ancianos, y cada vez que le contaba a mi madre sobre mi trabajo, ella decía: "Cuando la gente envejece, vuelve a ser como los niños". En cierto modo, eso también aplica a Fernando Alonso.

En 2001, debutó en la Fórmula 1 con Minardi. El empresario aéreo australiano Paul Stoddart había comprado el equipo que hoy conocemos como RB, y Alonso sumó exactamente cero puntos en una temporada de 17 carreras, sin Sprints de F1 y con una final del campeonato en Suzuka el 14 de octubre. No porque su enorme talento no fuera ya evidente, sino porque la maquinaria simplemente no estaba a la altura.

Ahora, como el decano de la F1, Alonso se encuentra exactamente en la misma situación que cuando era un bebé de Grand Prix: su compañero de equipo no tiene ninguna oportunidad contra él, nadie cuestiona seriamente su capacidad al volante y, aun así, está irremediablemente atascado hacia el fondo porque su coche simplemente no puede rendir.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

En el medio hubo dos campeonatos mundiales, 32 victorias en Grandes Premios y un cuarto de siglo de experiencia de vida. Sorprendentemente, ha cambiado muy poco: Alonso es más rápido que su coche. Después de 20 de los 24 fines de semana de carrera, apenas tiene siete puntos en su cuenta. Solo en 2001, con Minardi, sumó menos.

Y aun así Interlagos, el mismo lugar donde aseguró su primer título mundial en 2005, ofreció la prueba de que Alonso no ha perdido nada de su capacidad para extraer hasta la última fracción de segundo de un coche de Fórmula 1.

Cuando llegó la lluvia, abriendo la puerta para que los pilotos con maquinaria menos competitiva superaran las carencias de sus coches, la clase de Alonso salió a relucir. Durante la clasificación del sábado, encabezó brevemente la tabla de tiempos en varias ocasiones, y finalmente logró su primera aparición en Q3 de la temporada.

En la carrera del domingo, incluso llegó a mezclarse por momentos con pilotos como Lewis Hamilton en el Ferrari. Después, Alonso sugirió que el Aston Martin debía haber sido "fenomenal" en las curvas sobre pista mojada (el motor Honda, hay que admitirlo, bastante menos).

Quizás. Pero el punto es este: solo fue fenomenal en manos de Alonso.

El sábado, Alonso mostró por qué todavía pertenece a la Fórmula 1 a los 45 años. El domingo, Aston Martin le mostró por qué, a los 45, tal vez estaría mejor haciendo otra cosa. El resultado fue el 12.º puesto. Sin puntos. Otro fin de semana en el que Alonso demostró que es demasiado bueno para su coche.

Todo eso debería bastar para alimentar su ego y ayudarlo a dormir tranquilo por la noche. Pero por mucho que Alonso lo intente, y por poco que alguien dude de su capacidad, las posibilidades de que sea campeón mundial por tercera vez y finalmente escriba un final feliz para un cuento de hadas que en las últimas dos décadas se ha convertido en una historia interminable son escasas.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Hay pocos pilotos en la Fórmula 1 que, con los años, hayan corrido para tantos de los principales equipos actuales, o al menos hayan mantenido conversaciones con ellos en algún momento. En Ferrari estuvo dolorosamente cerca de un tercer título, pero nunca terminó de ocurrir. En McLaren, dejó tierra arrasada detrás de él. Dos veces.

Sus conversaciones con Red Bull alcanzaron su punto más serio en 2007, o al menos eso me dijo una vez Helmut Marko. Red Bull tenía a Adrian Newey, pero a Alonso aparentemente le faltó confianza en que la audaz visión de Dietrich Mateschitz de desafiar a los equipos y fabricantes establecidos pudiera convertirse realmente en realidad. Para cuando Red Bull comenzó su ascenso hacia una era de éxito extraordinario en 2009, Alonso ya se preparaba para mudarse a Ferrari.

¿La ironía? Casi 20 años después, Alonso ahora deposita sus esperanzas de volver a ser campeón mundial nada menos que en Adrian Newey en Aston Martin. El mismo diseñador cuyo potencial en Red Bull aparentemente subestimó todos aquellos años atrás. Debería dar material fascinante para su largamente prometida autobiografía, que reservé en Amazon en julio de 2021 y que, hasta el día de hoy, todavía no se ha publicado.

A finales de 2016, durante uno de los períodos más bajos de su larga carrera en McLaren-Honda, cuando ya había empezado a alejarse mentalmente de la Fórmula 1, el vigente campeón mundial Nico Rosberg anunció de repente su retirada. Esa misma noche, en la gala de entrega de premios de la FIA, Flavio Briatore llamó al jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, en un intento de asegurar para Alonso el asiento vacante de Rosberg. Pero Alonso había quemado demasiados puentes durante su etapa en McLaren-Mercedes, y el CEO de Daimler, Dieter Zetsche, no había olvidado el "Spygate".

A veces Alonso abrió la puerta equivocada. A veces se la cerraron en la cara. Y a veces él mismo la había cerrado de un portazo tan fuerte que, años después, ya no podía abrirse.

Cuando Alonso se unió a Aston Martin en 2023 y de inmediato consiguió ocho podios en su primera temporada, pareció que finalmente se había sacudido la maldición del mal timing. Hoy, tres años después, sabemos que no fue así. Y apenas sorprendería que el equipo acabara teniendo éxito años después de su salida. Tal como ocurrió con McLaren.

Alonso no siempre fue simplemente víctima de circunstancias desafortunadas. Algunas puertas las cerró él mismo. Algunos puentes los quemó con sus propias manos.

Lewis Hamilton, McLaren, Fernando Alonso, McLaren

Photo by: Timothy A. Clary / AFP via Getty Images

Alonso no es alguien que pierda el sueño fácilmente. Ha vivido demasiado, ha logrado demasiado y nos ha demostrado demasiado a todos como para alterarse simplemente porque nunca ganará un tercer campeonato mundial en esta vida. Y aun así hay algo profundamente lamentable en su historia. Si hubiera tenido tanta fortuna como Vettel o Hamilton al encontrarse en el lugar correcto en el momento correcto, probablemente ahora podría tener cinco o más campeonatos mundiales en su cuenta. Pero no los tiene.

En 2001, cuando Alonso estaba comenzando en la Fórmula 1, los artículos de periódico que leía describían invariablemente al gran Sir Stirling Moss como el mejor piloto de Grand Prix que nunca había ganado un campeonato mundial.

Quizás, en algún momento de un futuro lejano, escriban sobre Fernando Alonso como el mejor piloto de Grand Prix que jamás haya ganado "solo" dos campeonatos mundiales.

Aun así, las cosas podrían ser peores.

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