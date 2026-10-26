Opinión

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Estados Unidos? Lando Norris

El número 1 no estará mucho más tiempo en la parte delantera del McLaren de Norris

Christian Nimmervoll

Publicado: 26 oct 2026, 10:51

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En medio de toda la admiración por Kimi Antonelli, cuyas celebraciones por el campeonato mundial en Austin el domingo por la noche tuvieron que quedar en suspenso hasta México, un hecho bastante significativo de la temporada 2026 de Fórmula 1 casi pasó desapercibido: ya se ha dictado el primer gran veredicto.

George Russell y Lewis Hamilton todavía pueden estar en la pelea por el título, al menos matemáticamente. Pero un piloto ha quedado oficialmente eliminado.

Después de 18 de los 23 Grandes Premios previstos, Lando Norris está a 154 puntos de Antonelli, el campeón en espera más allá de cualquier duda razonable. Pero con México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi todavía por disputarse, solo quedan 125 puntos en juego para cualquier piloto.

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Eso significa que su reinado como campeón mundial de Fórmula 1 ha terminado oficialmente. Y el codiciado número 1, que tanto tiempo esperó para llevar en su coche, tiene ahora apenas unas semanas más antes de que concluya su gira de despedida.

En realidad, desde hacía bastante tiempo estaba claro que era poco probable que el piloto de 26 años defendiera su corona. Ya desde la apertura de la temporada en Melbourne, la señal era evidente: Mercedes sería un hueso extraordinariamente duro de roer en 2026. Norris tuvo que esperar hasta la cuarta carrera del año, en Miami, para siquiera conseguir su primer podio.

Luego, en julio, McLaren introdujo una mejora que llegó (¿demasiado?) tarde, pero que aun así ofreció un tentador vistazo a un posible regreso a la antigua gloria.

Norris ganó en Hungría, justo antes del receso de verano, y volvió a hacerlo en Países Bajos inmediatamente después. Y aunque ya era cada vez más evidente que retener el título probablemente estaba fuera de su alcance, muchos observadores todavía lo tenían anotado como un posible subcampeón del campeonato. Yo incluido, debo admitirlo.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ahora sabemos que Hungría y Zandvoort fueron poco más que un espejismo.

El McLaren-Mercedes MCL40 no es, ni mucho menos, un coche de carreras inherentemente lento. Pero la imprevisibilidad está grabada en su ADN. O, tomando prestada la propia explicación de Norris: clavas tres curvas en una vuelta y luego ajustas la puesta a punto para mejorar las tres siguientes. Y, efectivamente, esas tres curvas siguientes mejoran. El problema es que el equilibrio que hacía funcionar tan bien las tres primeras ha desaparecido de repente.

Un caso clásico de arreglar un problema solo para crear otro.

Singapur marcó entonces un nuevo punto bajo en el camino de Norris hacia su destronamiento. En la F1 Sprint, nada menos, consiguió chocar contra su propio compañero de equipo, Oscar Piastri, ganándose en el proceso varias reprimendas severas.

A puertas cerradas, naturalmente. Difícilmente se esperaría otra cosa de un equipo dirigido por Andrea Stella. Pero el mensaje, al parecer, caló hondo.

Fue un incidente que bien puede haber dejado marca en la relación entre Norris, durante mucho tiempo percibido por los aficionados como el niño mimado indiscutido de McLaren, y el equipo al que ha llamado casa durante tantos años.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Norris nunca ha sido el tipo de piloto que irradia una confianza inquebrantable en sí mismo a cada momento. No como lo hace Max Verstappen, por ejemplo.

Y, sin embargo, durante buena parte de la temporada 2026, había parecido notablemente en paz consigo mismo. Cómodo en su propia piel, seguro al saber que ya había cumplido la gran ambición de su vida.

El pasado fin de semana, sin embargo, algo se sintió diferente.

Dos semanas después de Singapur y de las reprimendas que aparentemente llegaron después, Norris parecía otro hombre. Había desaparecido el sentido del humor a veces irónico que normalmente lleva a las entrevistas. Y por la radio del equipo durante la carrera hubo momentos en los que sonó casi intimidado. Inseguro de sí mismo.

Como un niño pequeño que acaba de recibir una buena reprimenda de sus padres y ya no se atreve a decir lo que piensa, incluso cuando en secreto cree que tiene razón.

Tomemos los primeros compases de la carrera en el Circuito de las Américas.

Norris venía detrás de Piastri, claramente tenía más ritmo que su compañero de equipo, y le preguntaron cuánto más rápido podía ir realmente.

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Una invitación a gestionar un intercambio de posiciones, si es que alguna vez hubo una.

El instinto natural de un piloto de carreras habría sido responder algo como "al menos cuatro décimas". En cambio, Norris murmuró casi disculpándose por la radio: "Sí, quiero decir... Sí. Ahora me está frenando. Estoy más cerca de él de lo que él aparentemente está".

Más adelante en la carrera, mientras Norris intentaba llevar sus neumáticos gastados hasta la meta sin otra parada en boxes, su equipo le aconsejó entrar tras detectar un plano. ¿Su respuesta? "No tengo un plano. Pero pueden hacer lo que quieran".

Y más tarde aún, llegó a decir: "No más llamadas, por favor".

No había agresividad en su voz. Tampoco enojo abierto. Pero había desafío. Ese tipo de desafío callado y obstinado que dice mucho precisamente porque es tan contenido. Norris se había replegado a una comunicación monosilábica, diciendo poco más que lo estrictamente mínimo.

Todos hemos estado ahí. Cuando mi pareja me pone tan espectacularmente de los nervios que hiervo por dentro en silencio, pero sé perfectamente que decir lo que pienso desencadenaría una discusión en la que podría perder completamente los estribos, me comporto exactamente de la misma manera.

Respuestas cortas. Labios apretados. Ninguna conversación innecesaria.

Lando Norris, McLaren

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Sabiendo todo el tiempo perfectamente bien que la persona del otro lado sabe exactamente lo que está pasando debajo de la superficie.

Quizás, sin embargo, todo esto esté ocurriendo precisamente en el momento adecuado. Una tormenta que despeja el ambiente, en un momento en el que tanto Norris como McLaren pueden permitirse dejar que truene.

¿Recuerdan a Nico Rosberg en 2015? Después de una temporada que se había salido peligrosamente de control, empezó a ganar de nuevo en México y encadenó una victoria tras otra. Y todos sabemos cómo terminó esa historia en 2016.

Algunos campeones mundiales de Fórmula 1 poseen un aura casi mística de invencibilidad. Ayrton Senna era uno de ellos. Cuando los rezagados veían ese famoso casco amarillo en sus espejos, prácticamente se apartaban con reverencia cuando llegaba para doblarlos. Porque sabían lo implacable que podía ser Senna.

O tomemos a Verstappen. Incluso Lewis Hamilton, nada menos, suele pensárselo dos veces antes de ir rueda a rueda con él. Porque todo el mundo sabe que, cuando llega el momento de la verdad, Max está perfectamente dispuesto a que las cosas se pongan feas.

Norris no posee esa aura. No es el tipo de hombre que se lleva sus inseguridades a la cama, lucha con ellas a puertas cerradas y se asegura absolutamente de que el mundo exterior nunca vea una grieta en su armadura.

Todo lo contrario.

Su disposición a hablar abiertamente de sus dudas y vulnerabilidades es precisamente lo que lo hace tan inmensamente querible como ser humano. Pero quizá eso también lo deja un poquito más expuesto. Un poco más fácil de desestabilizar. Un poco más vulnerable ante quienes saben dónde presionar.

Entonces, ¿cómo será finalmente su carrera? ¿Se unirá a las filas de Senna y Verstappen, pilotos que convirtieron un campeonato mundial en varios?

¿O su historia terminará pareciéndose más a la de Jenson Button: una temporada gloriosa e inolvidable en la cima absoluta de la Fórmula 1, seguida de años en los que aquel triunfo máximo nunca volvió a estar del todo al alcance?

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Gran parte de eso, por supuesto, dependerá del coche que tenga debajo. Pero quizá una pequeña parte de la respuesta también esté en otro lugar.

En aprender a desarrollar una piel más dura. En volverse un poco más resiliente, un poco más difícil de sacudir. Y en descubrir que, a veces, cuando alguien está enojado contigo, la mejor respuesta es simplemente encogerse de hombros y dejar que se enoje.

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