Quién durmió peor anoche tras el GP de Mónaco: Charles Leclerc

Hay algunos caballeros que quizá no durmieron particularmente bien después del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 de 2026. George Russell es sin duda uno de ellos. No tanto porque soportó un domingo desastroso lleno de mala fortuna, contratiempos y oportunidades perdidas, que fueron desde una decisión perfecta al milímetro por cruzar la línea blanca a la salida del pit lane hasta el hecho bastante extraño de que sus mecánicos, en el fragor del momento, aparentemente olvidaron que todavía tenía una penalización por cumplir.

Lo que de verdad debería preocupar al hombre ampliamente considerado como el favorito al campeonato al inicio de la temporada, sin embargo, es que ahora está 68 puntos por detrás de su compañero de equipo Kimi Antonelli en la clasificación de pilotos.

Con 424 todavía disponibles, 68 puntos siguen estando lejos de ser decisivos. Sin embargo, una cosa está clara: el margen de error de Russell ha desaparecido. Y 2026 se suponía que iba a ser su año. A los 28 años, conduciendo lo que posiblemente sea el mejor coche de la parrilla, seguramente esperaba que su momento hubiera llegado. En cambio, el Antonelli Express sigue atravesando el pelotón como una avalancha imparable.

El problema es que Russell ya apareció en esta columna después de Suzuka, y tiene poco valor repetir la misma historia. Y aunque el extraño final de la carrera de ayer hizo que el asfalto se rompiera en la última curva, sería injusto culpar a Anthony Noghes de la noche sin dormir de nadie. Tampoco se puede responsabilizar directamente al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ni al CEO de Formula 1, Stefano Domenicali.

En cambio, son Ferrari y Charles Leclerc quienes tuvieron una noche sin dormir en, de todos los lugares, Mónaco.

Leclerc ganó su carrera de casa una vez antes, en 2024. Más allá de ese triunfo, sin embargo, a menudo parece maldito en las calles del principado. Ya fuera el asfalto desmoronándose que le provocó subviraje hacia las barreras en la última curva - tal como le había ocurrido antes a Lance Stroll - o un problema de frenos, el resultado fue el mismo.

Charles Leclerc won his home race in 2024 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Parezco un idiota", dijo Leclerc después. "Y cuando pareces un idiota por un error tuyo, está bien. Pero roza lo peligroso."

El piloto de 28 años, ya no uno de los jóvenes prodigios de la Fórmula 1 y ahora armado con una nueva extensión de contrato con Ferrari, tiene otros motivos para sentirse frustrado. Cuando ocurrió el incidente, rodaba detrás de Lewis Hamilton, un piloto al que muchos ya habían descartado en silencio. Y, al menos en el fragor del momento, Leclerc se sintió traicionado por la estrategia de Ferrari cuando fue llamado durante el período de safety car como parte de una parada doble en boxes, eliminando de hecho cualquier posibilidad realista de beneficiarse de la penalización de cinco segundos de Hamilton. Al final, apenas importó.

Leclerc llegó a la Fórmula 1 como un cometa.

Su temporada de novato con Sauber en 2018 empezó lentamente. Pero una vez que se dio cuenta de que escuchar un poco más atentamente a los ingenieros experimentados del equipo en cuestiones de reglajes quizá no era tan mala idea después de todo, su progreso se volvió imparable.

Durante el invierno de 2018-19, antes de su primera temporada con Ferrari, el exfisioterapeuta de Sauber Josef Leberer me dijo durante una cena en las montañas tirolesas que no le sorprendería que Leclerc ganara su primera carrera como compañero de equipo de Sebastian Vettel en Ferrari.

Jo resultó estar equivocado en esa predicción.

Charles Leclerc was promoted to Ferrari for the 2019 season Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pero solo un año después, Leclerc había ganado dos grands prix mientras que el cuatro veces campeón del mundo Vettel había ganado solo uno. Junto a Max Verstappen, Leclerc se había convertido en la próxima gran figura de la Fórmula 1.

Para 2026, Leclerc ha acumulado varios contratos lucrativos con Ferrari y varios millones más en el banco. Sin embargo, con ocho victorias en grands prix en 177 participaciones, un subcampeonato en 2022 y un tercer puesto en 2024, su carrera todavía se siente inconclusa.

Es poco probable que Leclerc sea recordado como el próximo Gerhard Berger – un piloto capaz de aniquilar a la oposición en sus mejores días pero, en última instancia, demasiado inconsistente para sostener una verdadera campaña por el campeonato. Sin embargo, hasta ahora, dos obstáculos se han interpuesto en su camino: primero, Ferrari normalmente ha sido competitivo pero nunca dominante; segundo, al menos desde fuera, Leclerc a veces parece menos sereno bajo presión que el joven Verstappen o la sensación actual del campeonato, Antonelli.

El talento puro ciertamente no es el problema.

Un piloto capaz de superar de forma consistente a campeones como Vettel y Hamilton es, sin duda, material de campeón del mundo. Pero el éxito en la Fórmula 1 es un rompecabezas intrincado. Leclerc ensambló el 90% de las piezas rápida e impresionantemente. Ahora, parece destinado a pasar años buscando las piezas finales necesarias para completar la imagen.

Mónaco 2026 le atormentará por otra razón. Normalmente, es casi imbatible en casa. Sin embargo, este fin de semana tuvo dificultades para igualar el ritmo de Hamilton. Sí, Hamilton sigue siendo siete veces campeón del mundo. Pero también es un piloto al que muchos han descartado en privado, aunque pocos están dispuestos a decirlo públicamente por respeto a los logros de toda su vida.

Is the 2026 season slipping away from Charles Leclerc? Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Al menos para esta temporada, Leclerc quizá tenga que aceptar que el campeonato se le escapa una vez más. Por octava vez desde que se unió a Ferrari.

Ahora ocupa el cuarto lugar en la clasificación, a 81 puntos de Antonelli. Matemáticamente, semejante déficit es recuperable, como demostró Verstappen en 2025. En la práctica, sin embargo, no es una posición que me inspirara a apostar mis ahorros por él.

Quizá lo que finalmente necesita es un cambio de aires.

Alain Prost tuvo que dejar lo que parecía su hogar natural en Renault antes de ganar su primer título mundial con McLaren en 1985. Antes de ese movimiento, muchos lo veían como parte del mobiliario de Renault. Tal como ahora se considera que Leclerc es inseparable de Ferrari.

Quién sabe cómo podría rendir en un entorno como Mercedes o McLaren, lejos de su zona de confort?

Por ahora, sin embargo, esa discusión parece cerrada.

Charles Leclerc signed a contract extension with Ferrari last week Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Me viene a la mente una cita que el locutor austriaco Heinz Pruller atribuyó una vez a Berger en 1989: "¿De qué sirven unos cuantos millones extra si no puedo convertirme en campeón del mundo?"

Berger se fue a McLaren en 1990. Ya no tenía que luchar contra las carencias técnicas de Ferrari. En cambio, se encontró luchando contra Ayrton Senna.

No creo que Leclerc se derrumbara junto a Lando Norris o Oscar Piastri. Como paquete completo, probablemente sea más fuerte de lo que Berger fue jamás. Sin embargo, están creciendo lentamente las dudas de que algún día añada su nombre a la lista de Campeones del Mundo de la Fórmula 1.

Russell y Leclerc: dos pilotos excepcionalmente talentosos que corren el riesgo de ser pasados por alto durante el relevo generacional entre las generaciones doradas de la Fórmula 1.

Un poco como en el tenis, donde jugadores talentosos como Dominic Thiem y Alexander Zverev primero vieron su camino bloqueado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, solo para que luego llegaran Sinner y Alcaraz y empezaran a coleccionar trofeos casi a voluntad.

Sin embargo, hay un detalle alentador.

Ayer, Zverev ganó el Abierto de Francia, el primer título de Grand Slam de su carrera. Zverev ahora tiene 29 años. Visto desde esa perspectiva, Russell y Leclerc - ambos de 28 - todavía tienen un año para cumplir su mayor sueño.