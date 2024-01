El equipo Haas de Fórmula 1 anunció esta semana (10 enero) la sorprendente marcha del director del equipo Guenther Steiner y ha nombrado a Ayao Komatsu como su sustituto.

El anuncio se produjo después de que Haas terminara último en el campeonato de constructores de F1 2023, lo que supuso su segundo último puesto en tres años.

Tal rendimiento ha llevado a Steiner a perder su trabajo, un papel que el italiano había ocupado desde que el conjunto estadounidense se unió a la F1 en 2016.

Ahora que Komatsu dirigirá la escudería en 2024 y más allá, por lo que cabe preguntarnos: ¿quién es el nuevo director del equipo Haas y cómo ha llegado a ese puesto?

¿Quién es Ayao Komatsu?

Komatsu es el nuevo director de la escudería Haas tras reemplazar a Steiner para la temporada 2024 de F1. Komatsu, de 47 años, nació en Tokio, pero a los 19 años abandonó Japón para estudiar Ingeniería de Automoción en la Universidad de Loughborough, Inglaterra. Komatsu obtuvo posteriormente un doctorado en Loughborough y desde entonces ha permanecido en el Reino Unido desempeñando diversas funciones en la F1.

¿Por qué se ha convertido en director del equipo Haas F1?

Komatsu se convirtió en el director del equipo Haas F1 después de que el contrato de Steiner llegara a su fin. Sin embargo, habían surgido fricciones entre Steiner y el propietario del equipo, Gene Haas, a raíz de desacuerdos sobre cómo llevar adelante la escudería.

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ayao Komatsu, ingeniero jefe de Haas F1

Steiner pedía más inversión para igualar los presupuestos de sus rivales, pero Gene Haas quería un uso más eficiente de sus recursos y afirmó que le "avergüenza" que el equipo no haya aprovechado al máximo su asociación con Ferrari.

Haas ha terminado entre los tres últimos del campeonato de F1 cada año desde su mejor resultado, cuando finalizó quinto en 2018, lo que incluyó una temporada sin puntos en 2021. Aunque las cosas mejoraron inicialmente a principios de 2022, dando el pistoletazo de salida a la era del efecto suelo con puntos en tres de los cuatro primeros grandes premios , Haas volvió al fondo de la clasificación en 2023 con solo cuatro grandes premios en los que sumó puntos.

Así que Gene Haas pensó que el equipo necesitaba algo diferente y le ofreció el puesto a Komatsu porque "Ayao ha estado en el equipo desde el primer día, conoce los entresijos".

¿Cuánto tiempo lleva en Haas?

Komatsu se unió a Haas F1 para su temporada de debut en 2016 como director de ingeniería en pista del equipo, que es un papel que mantuvo todos los años hasta convertirse en jefe del equipo para 2024.

Comenzó su carrera en el automovilismo en 2003 como ingeniero de neumáticos para British American Racing antes de pasar a Renault en 2006. Komatsu comenzó como ingeniero de rendimiento en Renault y en 2011 fue ascendido al puesto de ingeniero de carrera de Vitaly Petrov.

En 2012, Komatsu se convirtió en el ingeniero de carrera de Romain Grosjean en la escudería con sede en Enstone, donde ambos formaron una exitosa asociación que logró nueve podios en dos temporadas. Posteriormente, Komatsu fue ascendido a ingeniero jefe de carrera en Lotus (antes conocido como Renault) en 2014, hasta que se marchó a la recién fundada Haas con Grosjean en 2016.

Foto de: Andrew Ferraro Romain Grosjean, Lotus F1, con Ayao Komatsu, ingeniero de carrera, Lotus.

¿Mejorará Haas?

Haas ha adoptado un enfoque muy diferente para su nuevo director de equipo, con Komatsu siendo todo lo contrario a Steiner. Komatsu tiene formación en ingeniería, por lo que es una persona muy técnica que, según Gene Haas , "mira las cosas basándose en las estadísticas" , mientras que Steiner estaba mejor en el lado operativo de la organización, actuando más como gestor de personas.

El nombramiento también continúa una tendencia que ha surgido en la F1 recientemente, donde los equipos han contratado a jefes con más cerebro de ingeniero - pensemos en McLaren con Andrea Stella y James Vowles en Williams.

Por lo tanto, queda por ver si este nuevo enfoque funciona para Haas, sin embargo, sí lo ha hecho para McLaren y Williams, que mejoraron su posición final de 2022 en 2023. La mayor tarea para Komatsu es hacer un mejor uso de lo que tiene a su disposición porque Gene Haas no invertirá más en el equipo, por lo que necesita ser más eficiente con los recursos.

Si Haas puede recortar distancias con el resto de la parrilla (el equipo acabó a cuatro puntos del penúltimo, Alfa Romeo, que ahora es Sauber), Komatsu habrá hecho un buen trabajo. Un aspecto que Haas necesita mejorar en 2024 es su ritmo de carrera, ya que los neumáticos del VF-23 se sobrecalentaban demasiado rápido, por lo que los pilotos Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen se vieron obligados a gestionar los neumáticos durante muchos grandes premios.

¿Qué pasará con Guenther Steiner?

Se desconoce qué hará Steiner tras dejar Haas F1, ya que se espera que se tome un tiempo alejado del automovilismo para decidir sus próximos pasos.

Es poco probable que Steiner consiga un puesto de director de equipo en otra escudería de F1, pero eso no significa que no pueda ir a otra serie como hizo el ex jefe de Caterham y Renault Cyril Abiteboul con Hyundai en el Campeonato Mundial de Rallyes.

Foto de: FIA Pool Guenther Steiner, director del equipo Haas F1 Team, durante la rueda de prensa de los representantes del equipo.

Sin embargo, Steiner tiene otros proyectos empresariales, ya que el italiano es cofundador de la empresa estadounidense FibreWorks Composites, una organización de diseño y fabricación de compuestos de carbono especializada en el automovilismo.

Es probable que esto lo mantenga ocupado en los próximos meses, aunque es posible que muchas empresas de medios de comunicación y radiodifusión quieran contratar a Steiner para trabajar tras su salto al estrellato en la serie Drive to Survive de Netflix.