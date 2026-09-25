Tras clasificarse en la pole position para el Gran Premio de Azerbaiyán, George Russell señaló a Max Verstappen como su amenaza más inmediata en la carrera, aunque bromeó sobre la espectacular remontada de su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, en Monza.

Este escenario podría repetirse, ya que Antonelli chocó contra el muro en su segunda vuelta rápida de la Q1, dañando la suspensión delantera y la dirección, así como la rueda delantera izquierda y el neumático. Intentó volver a boxes, pero su ingeniero de carrera, Peter Bonnington, le ordenó que aparcara el coche.

Antonelli ya había marcado una vuelta lo suficientemente rápida como para pasar a la Q2, pero no pudo participar en la sesión, por lo que inicialmente quedó clasificado en la 16.ª posición de la parrilla. Verstappen lideró la tercera sesión de entrenamientos el viernes a mediodía, pero en la clasificación se vio frenado por un problema con su motor de combustión interna, lo que a su vez afectó al funcionamiento de su sistema eléctrico. Esto le relegó al octavo puesto en la clasificación final.

"Creo que Verstappen va a ser una amenaza y, obviamente, no podemos descartar a Kimi", afirmó Russell.

"Ya sabes, en Monza salió 19.º y ahora está 16.º. Así que, sí, esta vez debería estar en cabeza unas vueltas antes…".

Antonelli golpeó con la rueda delantera izquierda contra la barrera y dañó la suspensión Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images

Oscar Piastri y Lando Norris, de McLaren, fueron los más rápidos en las primeras vueltas de la Q3. Pero ninguno de los dos pudo hacer frente al ritmo de Russell cuando este mejoró en sus dos últimas vueltas, a pesar de que utilizó el mismo juego de neumáticos blandos durante toda la sesión, mientras que ellos montaron juegos nuevos. Norris bloqueó las ruedas y se salió de la curva 3 en su última vuelta, lo que provocó brevemente una bandera amarilla, pero la vuelta de Verstappen ya se había echado a perder por problemas con la unidad de potencia.

Eso dejó a Charles Leclerc, de Ferrari, en segunda posición, aunque a una notable diferencia de 0,837 s de Russell. El compañero de Verstappen en Red Bull, Isack Hadjar, que regresaba tras una lesión, quedó cuarto a pesar de no haber sido una amenaza para Russell.

"Echando la vista atrás a los entrenamientos de ayer, creo que Verstappen era la mayor amenaza", afirmó Russell.

"Pero la verdad es que no lo sabemos. McLaren también dio una gran sorpresa al comienzo de la Q3".

Russell se encuentra actualmente a 81 puntos de su compañero de equipo en el campeonato de pilotos y necesita urgentemente relanzar su temporada tras las recientes decepciones, especialmente en Monza, donde Antonelli le arrebató el liderato tras salir en la 19.ª posición. Cuando se le preguntó si este fin de semana representaba una oportunidad para él de iniciar la remontada, y si Antonelli estaba quizá empezando a mostrar signos de presión, Russell trató de moderar las expectativas.

"No recuerdo que haya cometido muchos errores esta temporada", afirmó.

"Si analizas cualquier campaña de campeonato, incluso las de los ganadores, siempre hay errores por el camino.

"Sigo creyendo y luchando hasta que ya no sea posible. Pero no siento ninguna presión. Ahora siento emoción cada vez que me subo al coche, simplemente porque tengo más confianza en mí mismo.

"Cuando esa confianza empieza a crecer, es como un círculo virtuoso. Y, por el contrario, cuando estás a la defensiva, empiezas a perder esa confianza y entonces empiezas a forzar más los límites.

"Y ahí es cuando se cometen errores. Pero él ha estado impecable esta temporada. Es el primer error que ha cometido en una sesión de clasificación en todo el año".