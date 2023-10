¿Quiénes son los nuevos aficionados a la F1 y cómo conservarlos?

Cualquiera que asista hoy a una carrera de Fórmula 1 se dará cuenta de que el perfil de los aficionados ha cambiado radicalmente desde que Liberty Media se hizo con el control. Son mucho más jóvenes y más mujeres que hace cinco años. Los datos de investigación y audiencia lo confirman: la edad media de un aficionado a la F1 es de 32 años, más joven que la de series deportivas como la NFL y la NBA. A la serie de Netflix Drive to Survive se le atribuye ampliamente esta transformación, pero ¿es esa toda la historia? ¿Cómo debería la F1 dirigirse a sus jóvenes fans femeninas? ¿Y estos nuevos aficionados, lo son a largo plazo, o existe el riesgo de que se alejen?

En un acto celebrado en la Soho House de Austin, reunimos a cuatro personalidades para debatir esta cuestión. El ex director del equipo de F1 Otmar Szafnauer, el presentador de F1 y rostro de Drive to Survive Will Buxton y las creadoras de contenidos femeninas Toni Cowan-Brown y Cristina Mace.

En primer lugar, Szafnauer explicó los elementos básicos de la revolución Liberty que nos ha traído hasta aquí: "En primer lugar, poner el deporte y las historias de fondo en Netflix fue de gran ayuda. El deporte siempre ha sido el mismo, pero durante la era Bernie era un secreto bien guardado. Netflix expuso el deporte y su esencia a todo el mundo. Creo que otra cosa que hizo Liberty, que fue una genialidad, fue introducir el límite de costes, para que los equipos más ricos no tuvieran tanta ventaja y podamos competir. Eso ayudó mucho y ayudará en el futuro. En 2026 también habrá un límite de costes para las cadenas cinemáticas, lo que debería ayudar a igualar las fuerzas. Y lo tercero es que la distribución del dinero es un poco más equitativa".

Foto de: Carl Bingham / Aston Martin Lando Norris, de McLaren, firma autógrafos para los aficionados.

En cuanto a Drive to Survive, Buxton explicó que fue una serie de accidentes afortunados lo que creó el fenómeno: "Cuando iba al colegio, a ninguno de mis compañeros le gustaba la F1 y ahora está de moda. Está de moda que te guste la F1, la gente habla de ella. Ya no es algo de nicho. Creo que la clave de Drive to Survive fue una tormenta perfecta de errores que llevaron a que fuera tan brillante. El primero fue que el primer año Mercedes y Ferrari no quisieron participar. Así que los productores tuvieron que buscar otras historias. Encontraron a Gunther Steiner, Daniel Ricciardo, Otmar y todas esas grandes personas que no luchaban por el campeonato del mundo, pero que tenían historias únicas y fascinantes. Entonces llegó el COVID-19, y todo el mundo estaba sentado en casa, viendo Netflix, y había dos series que ver. Después, Liberty y la FIA se las arreglaron para poner en marcha el campeonato en julio (2020). Así que fue el primer deporte internacional que se puso en marcha".

Toni Cowan-Brown sostiene que Drive to Survive fue importante, pero solo fue la chispa para la explosión de popularidad de la F1, no el combustible. "La otra cara de la moneda fue que tuvimos una primera temporada de Drive to Survive en 2019 que apenas se vio. Entonces ocurrió la pandemia (en marzo de 2020), todos estábamos faltos de eventos deportivos en directo, atrapados en casa, muriéndonos por un buen contenido y lo descubrimos y nos dimos un atracón viendo las temporadas uno y dos. Pero entonces llegaron los creadores de contenidos y la economía de los creadores se disparó en gran parte gracias a la pandemia y entonces llegó Tik Tok.

"Fui por primera vez a una carrera en la época de Schumacher con mi padre. Me enamoré y desenamoré de este deporte muchas veces, sobre todo porque nunca sentí que fuera un deporte dirigido a mí. No me hablaban como yo quería. La economía de los creadores redujo la barrera de entrada. Cualquiera puede coger un teléfono y crear contenidos para su propia comunidad de la forma que quiera. Lo increíble de las mujeres jóvenes, que Taylor Swift ha descrito muy claramente, es que se autoorganizan, crean el boca a boca, gritan a los cuatro vientos. Pero lo más importante es que crean relevancia. Y son un enorme poder económico. Y sin embargo, siguen siendo ignorados, desacreditados y no respetados. Me parece absolutamente fascinante. El deporte de la F1 tiene mucha suerte de contar con ellos, porque son los que crean toda esa relevancia: compran las entradas, asisten a los Grandes Premios, compran merchandising, nos sintonizan, compran F1 TV, traen a sus amigos. ¿Cómo podemos no respetar a ese grupo, a ese grupo demográfico?".

Cristina Mace, una influencer en rápido crecimiento que publica como Cristina.fastcars en TikTok, explicó lo que le parece interesante de la F1 e intenta comunicar a sus fans.

"Es curiosidad. Este es un deporte en el que aprendes constantemente, los coches cambian constantemente y el reglamento cambia cada dos años. Siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay gente que hace preguntas y quiere que las respondas. Así que tienes que buscar más y más. Y son esos pequeños detalles los que hacen que la Fórmula 1 sea realmente única. Porque sí, estamos diseñando un coche. Sí, los pilotos necesitan tener esa comprensión general de la física y ser capaces de dar una buena respuesta. Y no sólo te cautivan los pilotos, sino toda la gente que está en la F1, y lo inteligentes que son, cómo gestionan todos estos problemas viajando por todo el mundo. Es realmente cautivador conocer sus historias; hacia dónde van, dónde empezaron. Y creo que esa es la clave; se trata de las historias que la Fórmula 1 te trae a la mente.

"Soy licenciada en ciencias", continúa. "Y también soy licenciada en Artes Escénicas. Así que sé cómo contar buenas historias y sé cómo contar el aspecto científico. Y eso significa que dedico tiempo a prestar atención a la ciencia y a ser capaz de explicarla correctamente a la gente que está confusa, al tiempo que la presento lo suficientemente bien como para que la gente no se sienta abrumada. Porque esa es la gran cosa acerca de los ingenieros y cualquier persona que sabe de física, química: Se atascan en su vocabulario específico. El objetivo de mi creación de contenidos es verme a mí misma un poco como una curadora de '¿Qué es lo que más curiosidad va a despertar en la gente que ha aparecido hoy en Twitter?

Profundizando para analizar qué tiene la F1 y qué generan las creadoras de contenidos como Cristina que atrae a esta enorme audiencia femenina, ella lo identifica como algo comunitario.

"A nosotras, como chicas, como mujeres, nos encanta hacer cosas juntas y disfrutarlas juntas. Y es mucho menos desalentador entrar en ambiente cuando lo hacemos en grupo. Y así te sientes menos aislada. Y también disfrutamos de las cosas de forma diferente. Hacemos las pulseras de la amistad, hablamos de chistes y pensamos en canciones concretas que tienen sentido según la personalidad. Hay todas estas cosas muy particulares de la cultura de las chicas. Y cuando las disfrutamos juntas, de eso se trata. En el caso de la Fórmula 1, todas estamos viendo el mismo programa; tu amiga te recomienda algo y, por supuesto, acabas teniendo que verlo con ella porque está obsesionada con ello. Es una de esas cosas en las que trabajamos juntos y disfrutamos juntos. Y mientras te asegures de que hay un buen espacio seguro para que lo disfrutemos juntas, partiremos de ahí".

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Los aficionados esperan la llegada de los pilotos Los aficionados esperan la llegada de los pilotos.

Aunque todo esto parece increíblemente halagüeño para la F1, Cowan-Brown introdujo una nota de cautela. "Creo que estamos en un momento, estamos en esta burbuja. Y creo que es sólo la cúspide, pero también creo que vamos a empezar a ver una meseta e incluso un riesgo de declive en el deporte, por una miríada de razones, pero sobre todo que, como deporte, nos hemos centrado demasiado en el bombo publicitario y tenemos que averiguar cuál es el embudo para conseguir que los aficionados que están entusiasmados con él se queden y permanezcan más tiempo".

"La F1 tiene un público global, más femenino y más joven; 32 años es la edad media, la NFL tiene 50 años. Y creo que la NBA tiene 42. Tenemos un público tan vibrante y joven. Y no creo que estemos atendiendo a ese público. Y vuelvo a la idea del público femenino joven. Pero creo que la verdad es que nos damos palmaditas en la espalda por atraer a este nuevo núcleo de gente, pero no atendemos a ese público".

Buxton tiene la última palabra: "El nivel de interés, las cifras de audiencia que existen ahora aquí en Estados Unidos sólo podíamos soñarlas hace 10 o 20 años, cuando retransmitíamos este deporte", afirma Buxton. "Ha pasado por un buen momento. Pero estoy de acuerdo en que cuando se promociona algo y se vende sobre la base de un sueño, hay que cumplirlo. Y creo que la forma en que se ofrece el deporte aquí en Estados Unidos, en particular, podría estar madura para un cambio si queremos ver que la cuota de mercado no sólo se estabiliza, sino que aumenta, porque la F1 debería competir con la NASCAR, con los deportes universitarios, con la NFL, con el baloncesto. Ése es el objetivo".