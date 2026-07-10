Cómo Racing Bulls desplazó a Alpine del lugar de mejor del resto en la F1 2026

Entre las noticias del fin de semana en Gran Bretaña destaca también la de Racing Bulls, que se está afianzando cada vez más en la zona media de la parrilla. Tras haber batido ya en Austria un récord para el equipo, al conseguir por primera vez que ambos coches sumaran puntos en tres carreras consecutivas, en Silverstone se logró otro doble resultado entre los diez primeros.

Un sexto y un séptimo puesto fundamentales, no solo porque confirman la competitividad del VCARB03, sino también porque han permitido acercarse a Alpine en la clasificación de constructores, del que ahora les separa tan solo un punto. Más allá de lo ocurrido en Barcelona, donde el equipo de Faenza probablemente obtuvo menos de lo que podría haber conseguido, el cambio de ritmo que han supuesto las últimas novedades ya es evidente.

Desde el principio quedó claro que este campeonato se decidiría sobre todo por las mejoras introducidas a lo largo de la temporada, y así ha sido efectivamente. Aunque el VCARB03 es un coche con buenas bases, capaz de sumar puntos con al menos un monoplaza en las tres primeras carreras del año, cuanto más avanzaba la temporada —sobre todo tras el paquete introducido en Canadá—, más se ha consolidado Racing Bulls como protagonista.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Lo más importante es que el coche de Faenza consigue ser competitivo en circuitos muy diferentes, lo que demuestra sobre todo su versatilidad. Ya se trate de curvas rápidas o lentas, o de atacar los bordillos en circuitos como el de Canadá, el VCARB03 siempre ha demostrado ser consistente. Los dos pilotos también son plenamente conscientes de que tienen entre manos el que, por el momento, es el mejor coche de la zona media de la parrilla.

Más de la F1 : Fórmula 1 Audi reclama que el ADUO no cumple su función y pide cambios en la F1

El paquete de Canadá ha hecho que el VCARB03 sea aún más completo

"Creo que, una vez más, teníamos el coche más rápido en el centro del pelotón", explicó Arvid Lindblad tras la sesión de clasificación del sábado. "En Montreal nos llegó un gran paquete de actualizaciones. Se trataba de una intervención bastante profunda, y es muy alentador ver que ha funcionado en todo tipo de circuitos: las bajas velocidades de Mónaco, los circuitos en los que importa el comportamiento sobre los bordillos, las altas velocidades. Así que no puedo más que dar las gracias al equipo, están haciendo un trabajo realmente excelente".

Tras el primer paquete de mejoras introducido en Miami —que ya se estaba desarrollando antes de la pausa forzada debida a la cancelación de las dos pruebas de abril en Oriente Medio—, en Canadá llegó la segunda parte de las actualizaciones. En esa ocasión también se introdujo un fondo revisado, uno de los elementos más delicados en los que intervenir, acompañado de otras modificaciones relacionadas con la parte trasera.

Detalle del Racing Bulls VCARB03 Foto de: Getty Images

Con ese paquete de novedades, Racing Bulls ha logrado generar carga aerodinámica de forma muy eficiente, y ese es precisamente uno de los grandes secretos de los monoplazas actuales. No es ningún misterio que el VCARB cuente con una excelente unidad de potencia, capaz de garantizar un buen nivel de potencia, pero haber añadido también más carga aerodinámica en las curvas, sobre todo para hacer frente a Audi en un aspecto en el que la marca alemana sigue pagando un e déficit en el motor, es la clave que ha permitido al equipo ser competitivo en todas partes.

Algo parecido a lo que ocurrió con Haas al inicio del campeonato: la ventaja ha sido, sí, contar con carga aerodinámica, pero también haber encontrado un coche muy bien equilibrado entre los distintos tipos de curvas, lo que permite ampliar las posibilidades de puesta a punto, haciéndolo más eficaz en diferentes circuitos. Por ejemplo, el Alpine sigue teniendo dificultades para encontrar el equilibrio en las curvas rápidas, lo que obliga a tener que hacer concesiones.

¡Somos tu fuente favorita de noticias!

"La verdadera prueba fue Barcelona, para poner a prueba de verdad el equilibrio a altas velocidades, porque aún no teníamos un punto de referencia desde que introdujimos esta mejora más e en Canadá. Y la respuesta ha sido realmente muy positiva", explicó Liam Lawson tras Silverstone.

Lindblad también sigue destacando por su solidez

Silverstone resultó ser un fin de semana extremadamente positivo no solo para Liam Lawson, sino también para Lindblad, que disputaba su primer Gran Premio en casa. Antes de la entrada del coche de seguridad tras el abandono de Verstappen, el británico ocupaba la octava posición, a unos cinco segundos de su compañero de equipo. Lo curioso es que perdió esa posición precisamente en la primera vuelta, en parte debido a un problema de despliegue, consecuencia de las particularidades de la normativa actual.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Por desgracia, volví a tener un problema con el despliegue en la curva 6, y así Liam me adelantó. Es un poco frustrante, la verdad, porque creo que sin ese contratiempo habría conseguido mantenerme por delante de él durante toda la carrera. Estoy un poco decepcionado por ello, pero, aun así, ha sido un día muy positivo para el equipo", explicó Lindblad.

De hecho, en la primera vuelta, el británico se encontró en la estela sucia de Piastri, lo que le provocó un fuerte subviraje, hasta el punto de tener que levantar el pie del acelerador para evitar salirse de la pista. Esto, a su vez, provocó una reacción en la distribución de la energía, lo que hizo que Lindblad fuera adelantado incluso por su compañero de equipo.

"Este año es así, y sinceramente es la primera vez que nos pasa algo así. Es un poco frustrante, porque el equipo me había dicho que todo estaría resuelto. Me habían dicho que no levantara el pie en la curva 5, y que si lo hacía tendría que pulsar el " " boost".

"Estaba a punto de tomarla a fondo, pero iba completamente en la estela de Oscar, estaba a punto de salirme de la pista, así que levanté un poco el pie y volví a acelerar, y en ese momento ya no tenía potencia. Aunque pulsara el "boost", ya era demasiado tarde. Simplemente es así".