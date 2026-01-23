Racing Bulls contrata al exjefe técnico de Red Bull y Aston Martin en F1
Dan Fallows se incorpora a Racing Bulls como director técnico tras dejar Aston Martin el año pasado.
Dan Fallows, Technical Director, Aston Martin F1 Team
Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
Racing Bulls contrató al exingeniero de Red Bull y Aston Martin, Dan Fallows, como director técnico de Fórmula 1.
Fallows reportará al director técnico ejecutivo Tim Goss y "asumirá la responsabilidad de la dirección técnica general del equipo, trabajando en diseño, aerodinámica y rendimiento", indicó la escudería con sede en Faenza en un comunicado de prensa.
"Estoy muy contento de incorporarme a VCARB en un momento emocionante para el equipo", dijo el británico. "Hay una visión clara y una fuerte ambición técnica, y tengo muchas ganas de trabajar estrechamente con Tim y con el grupo de ingeniería en general para ayudar a impulsar el rendimiento y seguir construyendo el equipo para el futuro".
El jefe de equipo Alan Permane añadió: "Dan tiene una enorme experiencia, y su comprensión técnica y liderazgo serán un verdadero activo para el equipo mientras seguimos desarrollándonos y empujando hacia adelante de forma competitiva. Estamos encantados de darle la bienvenida a VCARB".
Fallows trabajó anteriormente en el equipo hermano Red Bull desde 2006 hasta 2021 en el departamento de aerodinámica, primero como líder de equipo y luego como ingeniero jefe. Antes de eso, se desempeñó como aerodinamista senior entre 2001 y 2004 cuando el equipo con sede en Milton Keynes era el Jaguar propiedad de Ford.
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Dan Fallows, Red Bull Racing Head of Aerodynamics, race winner Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing celebrate on the podium
Photo by: Sutton Images
Fallows fue fichado por Aston Martin para 2022, lo que provocó una disputa contractual con Red Bull, pero terminó siendo despedido de su puesto como director técnico del equipo de F1 de Lawrence Stroll a finales de 2024, a menos de tres años de haber asumido el cargo.
"El rendimiento del equipo este año no ha estado al nivel que todos queríamos que estuviera. Así que no lo hemos logrado del todo. Y básicamente esa ha sido una decisión tomada por el equipo", explicó entonces el director de rendimiento Tom McCullough.
"Me senté al lado de Dan durante los últimos dos o tres años desde que llegó, trabajando estrechamente con él; tuvo un impacto realmente grande en el desarrollo del auto de 2022, del auto de 2023; ha aportado muchísimo al equipo, sinceramente.
"Desde ese lado, ha sido muy divertido trabajar con él. Pero, en última instancia, durante 2024 no hemos rendido en pista al nivel que sabemos que esperamos y queremos alcanzar.
"El desarrollo de estos autos ha sido difícil y, en definitiva, es una industria basada en el rendimiento, ¿no? Y el equipo tomó la decisión de hacer algunos cambios".
Fallows fue apartado en Aston Martin Performance Technologies antes de fundar su propia empresa, Hiperformant, en junio de 2025, la cual describe como "amplia experiencia en F1 aplicada a proyectos de ingeniería de alto rendimiento y desarrollo empresarial".
