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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Racing Bulls sumó el doble de puntos que Alpine desde el receso de verano de la F1

Los números demuestran la superioridad que ha teindo Racing Bulls sobre Alpine desde que la Fórmula 1 volvió a la actividad tras la pausa de verano. ¿El quinto puesto en el campeonato ya es suyo?

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 29 oct 2026, 12:02

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Después del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, hay un dato que confirma todavía más lo mágica que está siendo la temporada de Racing Bulls. Desde que la Fórmula 1 volvió a la pista tras la pausa de verano, el equipo de Faenza ha sumado nada menos que 32 puntos, casi el doble que Alpine, que se quedó en 17, acercándose cada vez más al quinto puesto en constructores.

Un objetivo que no solo garantizaría mayores recursos a nivel económico, sino que certificaría aún más el excelente trabajo realizado por los técnicos de Faenza, que sobre todo desde Canadá en adelante, desde la llegada del nuevo paquete que incluía un fondo rediseñado, han visto cómo el VCARB03 se imponía a menudo como referencia en la zona media.

Es precisamente la calidad de las novedades introducidas a lo largo de la temporada la que ha jugado un papel clave, porque también en Austin la escudería de Faenza se presentó con un nuevo paquete que, además de una revisión de las alas, incluyó también un fondo rediseñado por parte de los ingenieros. El objetivo era incrementar la carga aerodinámica interviniendo en la zona externa y de entrada del fondo, además de los bargeboards.

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto di: Logan Riely / Getty Images

Ambos VCAR03 lograron meterse en el top 10 en clasificación, aunque luego Arvid Lindblad largó cinco posiciones más atrás por la sustitución de la unidad de potencia. Es cierto que Pierre Gasly corrió con un ligero daño en el fondo por un contacto justo al inicio de la carrera con Oliver Bearman, pero el francés nunca pudo inquietar a Liam Lawson.

El neozelandés se llevó así una excelente novena posición y dos puntos vitales en el campeonato, además con un margen bastante amplio precisamente sobre Gasly, que terminó a siete segundos, mientras que Lindblad no pudo remontar hasta la zona de puntos, curiosamente luchando justo con el otro Alpine. El británico, de hecho, estuvo durante mucho tiempo en duelo con Franco Colapinto, que intentó frenar su remontada.

La decisión de pasar a dos paradas con Lindblad luego no dio resultado, sobre todo cuando todos los rivales en realidad se mantuvieron con una sola detención en boxes, que resultó ser la táctica más eficaz el domingo. Eso no le permitió volver a engancharse al grupo, pero, por otro lado, Lawson se encargó de extender la racha de puntos lograda por la escudería de Faenza.

equipo P. BAJOS ITA BEL AZE BAH SIN EE.UU. Total Racing Bulls 0 5 2 6 7 10 2 32 Alpine 2 8 6 0 0 0 1 17 Haas 0 0 0 6 0 3 0 9 Audi 4 0 1 0 0 6 0 11 Williams 0 0 0 1 0 0 0 1

Desde la reanudación del campeonato tras la pausa de verano, el equipo de Faenza ha sumado 32 puntos, de hecho casi el doble que Alpine, su principal perseguidor en la lucha por el quinto puesto entre los constructores y que se quedó en 17 puntos en el mismo período. Un botín construido precisamente a partir de la constancia de rendimiento porque, con la excepción de Zandvoort, el VCARB03 siempre sumó puntos después del receso.

Además, hay que subrayar que desde Países Bajos hasta Madrid, es decir, en tres carreras, Racing Bulls tuvo que prescindir de Lawson, que pasó momentáneamente a Red Bull para sustituir al lesionado Isack Hadjar, por lo que debió renunciar a una de sus dos cartas fuertes. Yuki Tsunoda logró llevarse un punto, pero está claro que contar con un piloto en forma y acostumbrado a estos monoplazas habría podido aportar más puntos.

El VCARB03 ya se consolidó como referencia de la zona media, pero sobre todo es un coche con una ventana de funcionamiento amplia, versátil, y ese es el aspecto más alentador. Con cinco citas todavía por disputarse, la ventaja sobre la competencia no es intocable, pero los 32 puntos de margen sobre Alpine, que mientras tanto también perdió el podio de Mónaco, representan un botín importante.

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