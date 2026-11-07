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Racing Bulls promete la "decisión correcta" mientras el futuro de Lawson en F1 sigue en duda

El jefe del equipo Racing Bulls, Alan Permane, afrontó el escrutinio en Brasil por la demora del equipo a la hora de decidir su alineación de pilotos de Fórmula 1 para 2027

Filip Cleeren

Publicado: 7 nov 2026, 14:47

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Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

El jefe de RB, Alan Permane, asegura que "entiende la frustración" que genera la demora en la decisión del equipo sobre si retener a Liam Lawson o promover al piloto de reserva y destacado contendiente de la F2, Nikola Tsolov, para 2027.

El equipo satélite de Red Bull se encamina hacia la temporada más exitosa de su historia con Lawson y su compañero novato Arvid Lindblad, mientras avanza hacia un inédito quinto puesto en el campeonato de constructores.

Dado que Lawson ha encontrado su mejor versión hasta la fecha y que el adolescente Lindblad ha mostrado un enorme potencial, lo habitual sería que la escudería mantuviera a ambos pilotos para 2027. Sin embargo, su papel como cantera de futuros pilotos para Red Bull Racing altera esa dinámica, ya que Lawson no figura en los planes a largo plazo del equipo de Milton Keynes. Además, con el búlgaro Tsolov, la estructura cuenta entre sus filas con un joven talento fascinante que potencialmente podría disputar con Lindblad un lugar a futuro en el equipo principal.

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Aun así, la empresa matriz de Red Bull también espera que Racing Bulls sea capaz de mantenerse por sus propios medios y ser competitivo, algo que ha demostrado con éxito esta temporada.

Esa agónica encrucijada entre el rendimiento a corto plazo, la estabilidad y la experiencia de Lawson, frente al potencial a futuro para Red Bull que representa Tsolov, es la razón por la que una decisión que se esperaba antes parece que ahora se postergará al menos hasta Las Vegas.

Mientras tanto, las redes sociales del equipo anglo-italiano se han visto inundadas por aficionados que exigen la renovación de Lawson para 2027. Una publicación en los canales de Arvid Lindblad el jueves, en la que celebraba haberse reencontrado con su amigo de la infancia Tsolov en la F1 durante la FP1 en México, causó confusión entre algunos fans, quienes lo interpretaron como una confirmación accidental de la alineación del equipo para 2027.

La falta de claridad también ha pesado sobre el propio Lawson, quien admitió que no sabe "qué más quieren que haga".

Alan Permane, Racing Bulls

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

En declaraciones realizadas este viernes en Brasil, el jefe del equipo, Alan Permane —quien ha firmado un nuevo contrato hasta 2031 como director de equipo y co-CEO de Racing Bulls—, señaló que comprende por qué la falta de definiciones resulta frustrante para el mundo exterior. Sin embargo, insistió en que el equipo está realizando el análisis debido para acertar en la elección.

"Estamos intentando aplicar un poco de ciencia, y eso toma algo de tiempo", explicó Permane. "Estamos evaluando todo, estudiando y analizando, y el tiempo está de nuestro lado. No tenemos prisa por hacer nada, y estoy muy confiado en que se tomará la decisión correcta.

Reconozco que es frustrante para nuestros pilotos. Reconozco que es frustrante para todos los demás, pero queremos hacerlo bien y lo haremos bien. Estoy seguro de que cuando lo anunciemos en las próximas semanas, todos estarán contentos. Ya casi estamos ahí, pero aún no lo hemos cerrado".

La decisión de retener a Lawson no tiene por qué ir en contra del mantra de la escuadra de promover talento joven. Más allá de la gran cantidad de puntos que el neozelandés ha aportado, contar con su experiencia en el otro auto ha servido como un valioso punto de referencia para medir el progreso de Lindblad en su campaña de novato.

Al explicar los objetivos aparentemente contradictorios del equipo, Permane comentó: "Los factores principales son, como siempre, el ritmo y la velocidad. Eso es lo primero que buscamos.

Nikola Tsolov

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Pero no somos un equipo que exista únicamente para competir. Estamos aquí para hacer subir talento joven, así que tenemos que estar atentos a eso. Y eso no significa necesariamente que tengamos que estar rotando talentos jóvenes en el auto todo el tiempo. Tal vez necesitemos tener algo de experiencia también para medir ese talento.

Así que no es una decisión fácil, y entiendo la frustración de todos. Entiendo la frustración de mis pilotos. Pero estamos llegando a ese punto y no tardará mucho".

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