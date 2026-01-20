Un rugido repentino, inesperado y casi secreto rompe el silencio del parque Acque Minerali de Imola, el pulmón verde rodeado por el autódromo dedicado a la memoria de Enzo y Dino Ferrari.

Bajo un cielo gris e incierto, entre ligeras lluvias, la niebla típica de esta época en Emilia-Romaña y un muro de nubes, Racing Bulls aprovechó la situación para estrenar su nueva arma, el VCARB03, en la pista que el año pasado fue escenario de los primeros pasos del monoplaza 2026.

Tras algunos problemas iniciales a media mañana, se pudo escuchar el rugido del V6 fabricado por Red Bull Powertrains en colaboración con Ford Racing, pero solo duró unos minutos. El tiempo justo para completar unas pocas vueltas, 4909 metros recorridos tres veces, y comprobar que todo estaba en orden, para luego guardar el coche en uno de los boxes del circuito emiliano.

El equipo, con sede en Faenza, a pocos kilómetros de la ciudad de Bolonia, aprovechó la distancia disponible para el shakedown, es decir, 15 kilómetros, para comprobar que todos los sistemas del coche funcionaban correctamente.

El monoplaza salió a la pista por primera vez poco después del mediodía, a las 12:26, ya vestido con la librea presentada el pasado 15 de enero en Detroit, Michigan, y con uno de los dos pilotos titulares al volante, en este caso Liam Lawson. El neozelandés tuvo el honor de llevar por primera vez a la pista el nuevo coche del equipo dirigido por Alan Permane, mientras que Arvid Lindblad se quedó mirando, curioso, a la espera de completar las dos vueltas restantes.

En la prueba realizada esta mañana en Imola, Racing Bulls utilizó en el VCARB03 los habituales neumáticos Full Wet demo (con banda azul en los hombros y banda de rodadura ranurada) proporcionados por Pirelli para este tipo de iniciativas, tal y como establece el reglamento deportivo. Y mañana volverá a la pista con los mismos neumáticos.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto de: Davide Cavazza

El monoplaza se ha mostrado muy similar al que ya se había visto en el render con el que el equipo había presentado la decoración. En Michigan no se mostró el monoplaza real, mientras que los diseños por ordenador ya habían servido de adelanto de las formas reales del VCARB03. Llama inmediatamente la atención la forma trapezoidal del airscope, así como el morro y los soportes que lo conectan al plano principal. Es interesante ver cómo el morro está a la altura del perfil principal. Las bocas de los pontones son muy estrechas, una solución ya vista en los coches que han salido a la pista hasta ahora. También cabe destacar el tirante para la parte inferior situado delante de las suspensiones traseras. Esquema push-rod tanto para las suspensiones delanteras como para las traseras. De hecho, esta será la especificación que se utilizará en el Shakedown de Barcelona previsto para finales de enero.

Tras su breve aparición en pista, el coche volvió a boxes para la elevación y las comprobaciones necesarias de cara al día de rodaje. De hecho, en unas 24 horas, el monoplaza italo-británico volverá a la pista de Imola para recorrer los 200 kilómetros previstos por el reglamento y realizar las grabaciones comerciales con el monoplaza 2026. Lawson y Lindblad podrían repartirse el kilometraje para obtener las primeras referencias a la espera de salir a la pista con los neumáticos de 2026 en el Shakedown de Montmelò, en Barcelona, previsto del 26 al 30 de enero. Pero, recordemos, esto se hará a puerta cerrada.

Para Liam Lawson, 2026 será su segundo año completo en la Fórmula 1 y, probablemente, el decisivo para su futuro en el Circo Mundial. Arvid Lindblad, por su parte, tras correr en la FIA F2 en 2025, se prepara para participar en su primera temporada de Fórmula 1. Será el único debutante y Red Bull tiene grandes expectativas puestas en él.

Racing Bulls, junto con Red Bull Racing, fue el primero en mostrar la decoración para la temporada 2026 de Fórmula 1. Lo hizo el pasado 15 de febrero en Detroit, Michigan, para reafirmar una vez más su vínculo con Ford Racing.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto de: Davide Cavazza