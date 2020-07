Racing Point sin preocupación por posibles protesta 1 de "Mercedes rosa"

Racing Point optó por seguir el camino de diseño del W10 –con el que Mercedes ganó el título en 2019– con su modelo 2020, para frustración de sus rivales que quedaron descontentos por lo cerca que está de ser un "clon".

El movimiento pareció dar resultado en la pretemporada, ya que Racing Point fue uno de los equipos de mitad de tabla más rápidos, una hazaña que repitió el viernes en los libres antes del GP de Austria de este fin de semana. Sergio Pérez terminó el día en tercer lugar, solo detrás de los dos pilotos de Mercedes, con su compañero de equipo, Lance Stroll, séptimo.

El jefe de Renault F1, Cyril Abiteboul, dijo en abril que "todavía" se estaba preguntando por el chasis de Racing Point, en medio de rumores de que podría presentarse una protesta formal en la apertura de la temporada, prevista en Melbourne antes de su cancelación. Pero Racing Point sigue tranquilo sobre cualquier acción potencial que puedan tomar los equipos rivales en Austria.

"No, en absoluto", dijo Otmar Szafnauer cuando se le preguntó si le preocupaba una posible protesta posterior a la carrera. "No debería sorprendernos que el coche sea rápido, estamos usando el túnel de viento Mercedes, que es probablemente la mejor herramienta en el negocio, tienen una gran correlación, lo que significa que su eficiencia es bastante alta".

“Aprovechamos la oportunidad este año debido a nuestra situación financiera más fuerte para apartarnos de un concepto de alta carga que nos inspiró en Red Bull. Siempre nos vimos comprometidos cuando compramos el tren motriz de Mercedes, incluida la caja de cambios. Diseñan su tren motriz y caja de cambios para llevar un concepto aerodinámico diferente al que estábamos usando, y por lo tanto, ese concepto de alta resistencia al avance tan bien desarrollado por Red Bull no nos funcionó".

“Aprovechamos la oportunidad este año para deshacernos de él. Solo tendría sentido echar un vistazo a lo que Mercedes estaba haciendo si ese es el tipo de concepto que íbamos a usar, y funcionó".

Sergio Pérez, Racing Point RP20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren no presentará protestas contra Racing Point

McLaren ha reiterado que no apoyaría ninguna acción contra Racing Point, y dijo que no hay motivos para hacerlo.

"De nuestro lado, no hay absolutamente ninguna intención de presentar ninguna protesta porque creo que tampoco hay motivos para ello", dijo el director del equipo McLaren, Andreas Seidl. “Al final, Mercedes y Racing Point han elegido seguir esta ruta, lo que para ser sincero, creo que también tiene espacio en las regulaciones".

“¿Me gusta? Por supuesto que no. Pero al mismo tiempo es posible dentro de la normativa hacer algo así y tener esta cooperación en términos de compartir la tecnología del túnel de viento, etc. No hay razón para quejarse".

Cuando Motorsport.com le preguntó si Renault consideraba presentar una protesta en Austria, Abiteboul se refirió en el debate sobre los coches cliente en la F1, una práctica que durante mucho tiempo se ha prohibido.

"Es un viejo debate, el debate sobre los coches cliente. Racing Point ha podido llevar eso al extremo este año”, dijo Abiteboul. “Creo que será interesante ver el tiempo por vuelta, porque ha habido mucha especulación basada en las pruebas de invierno. Y como todos sabemos, es muy difícil decir algo de las pruebas de invierno".

“Esta semana han vuelto las carreras. Finalmente tendremos una idea de la competitividad de cada uno. Si Racing Point cumple con las normas, obviamente no tienen nada de qué preocuparse. Pero nuevamente, volver a competir es la prioridad número uno para este fin de semana".

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren quiere una aclaración de la normativa

Seidl dijo que aunque McLaren no estaba considerando una protesta, estaba ansioso por que la FIA aclarara hasta qué punto se podían llevar al límite tales colaboraciones.

"Es importante que la F1 ofrezca más aclaraciones para el futuro para asegurarse de que haya ciertas limitaciones en lo que pueden hacer", dijo Seidl. “También respetamos mucho lo que está haciendo Racing Point. Hemos visto en el pasado que son un gran equipo, que siempre tiene bastante éxito con recursos restringidos".

“Prefiero centrarme en nosotros mismos. Sabemos exactamente lo que tenemos que hacer de nuestro lado, el lado de McLaren, para dar los siguientes pasos. Y ahí es donde centro mi energía, junto con la del equipo".