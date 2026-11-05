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Rafa Camara debuta en F1 en Brasil con Haas y admite que la llamada fue “muy sorprendente”

Varios meses antes de lo previsto, el debutante de Haas en la Fórmula 1 en 2027, Rafa Camara, pretende disfrutar de un debut en casa "muy sorprendente" sin sucumbir a la presión brasileña

Filip Cleeren

Publicado: 5 nov 2026, 18:17

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Si Rafa Cámara sintió algún tipo de nervios por debutar en la F1 antes de lo previsto, y nada menos que en su tierra natal, no lo demostró en absoluto.

El joven piloto de la academia Ferrari ha sido reclutado para reemplazar a Esteban Ocon en Haas el próximo año, y ya comienza ese viaje este mismo fin de semana tras la sonada separación de Ocon con el equipo a mitad del fin de semana en México.

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Jugando en contra de Cámara este fin de semana, el brasileño de 21 años nunca antes ha manejado un auto de F1 de 2026 con todas sus peculiaridades, jamás ha corrido en Interlagos y llega al fin de semana con muy pocas oportunidades de preparación. De hecho, Cámara estaba programado para realizar la Práctica Libre 1 con Ferrari, por lo que al menos había completado algo de trabajo en el simulador en Maranello.

Lo que juega a favor del actual líder del campeonato de F2 es su inmenso potencial. Durante una prueba privada con Haas en Portimão, Cámara fue tan rápido que al piloto titular Oliver Bearman le costó igualar sus tiempos, algo que dejó tan impresionado al jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, como para entregarle las llaves del auto para la próxima temporada. Cámara siempre ha sido visto por Ferrari como una futura estrella, tal vez el mayor talento puro que ha surgido de su programa de jóvenes pilotos, aunque uno que necesitaba una capa de pulido.

Está por verse si ese barniz ha tenido tiempo de asentarse. Pero ante una multitud de medios internacionales y locales, tanto en su ronda de prensa escrita como en la conferencia oficial de la FIA, un Cámara algo tímido pero ecuánime parecía todo menos abrumado por la ocasión.

"Me sorprendió mucho", dijo Cámara a Motorsport.com cuando se le preguntó sobre la llamada telefónica para subirse al VF-26 este fin de semana. "Definitivamente no era un lugar donde esperaba debutar en la Fórmula 1, pero estoy muy feliz por la oportunidad y muy agradecido con el equipo por depositar su confianza en mí esta semana. Así que solo intento disfrutar la carrera de casa y divertirme un poco allá afuera".

Un debut en casa, especialmente con tan poco tiempo de aviso y de preparación, es siempre un bautismo de fuego. No hace mucho tiempo, el recién coronado campeón del mundo Kimi Antonelli chocó en la práctica del viernes del Gran Premio de Italia de 2024, y quedó agotado por la atención mediática en torno a su regreso a casa en Ímola la temporada pasada.

Rafael Camara, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Habrá muchas cosas sucediendo", reconoció Cámara sobre el aumento en la atención de los medios desde que se anunció su llegada al auto. "Pero creo que todo estará bien. Lo que la gente esté diciendo o lo que pase afuera nunca ha sido un problema real. Siempre trato de concentrarme en mi trabajo, enfocarme en las cosas que puedo controlar, y lo que sucede afuera realmente no está bajo mi control. Así que solo trato de salir ahí y hacer lo que sé hacer".

Lo que ayuda es que, con un asiento asegurado para 2027 en el bolsillo, Cámara sabe que puede concentrarse en poner en marcha su preparación para el próximo año, en lugar de sentir la urgencia de salir a demostrar su valor o verse tentado a hacer demasiado.

"Solo estoy tratando de aprender todo lo que pueda", dijo el vigente campeón de la FIA F3. "Habrá muchas cosas sucediendo, pero creo que por mi parte intento verlo desde un lado positivo. Simplemente correr en casa es algo que no hacía desde hace mucho tiempo. Así que solo intento disfrutar este fin de semana y divertirme un poco. Obviamente no será fácil, pero creo que lo que siempre me ayuda es enfocarme en lo mío, en mi trabajo, y asegurarme de aprender y avanzar cada vez que me subo al auto".

Además de llenar su maleta de experiencia de cara a 2027, Cámara también está intentando no olvidar detenerse a disfrutar el momento.

"Desde que llegué a la F3, donde te expones más, el apoyo de los fanáticos brasileños fue realmente grande. Y siempre ha sido lindo ver cuánto te animan y cuánto te apoyan", comentó.

"Simplemente poder hacer mi primera carrera de F1 aquí, frente a todos, será algo muy especial. Sin duda, trataré de darles un gran fin de semana".

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