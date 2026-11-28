Fórmula 1 GP de Qatar

Rafael Camara recibe una sanción tras la clasificación y cambia la parrilla de salida en Qatar

Rafa Camara fue penalizado por obstruir a su compatriota Gabriel Bortoleto el sábado en Losail.

Filip Cleeren

Publicado: 28 nov 2026, 20:26

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Rafael Camara, Haas F1

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Rafael Camara, piloto novato de Haas, recibió una penalización de tres puestos en la parrilla por obstaculizar a su compatriota brasileño Gabriel Bortoleto en la clasificación del GP de Qatar de F1.

Al acercarse a la última curva del circuito de Lusail en su primera vuelta de la Q2, Bortoleto, de Audi, se encontró de repente con Camara, quien ya había terminado su vuelta y circulaba lentamente de regreso a los pits.

Bortoleto tuvo que levantar, gritando "Hey, ¿qué carajo estaba haciendo Haas?" por la radio mientras cruzaba la línea. Después, los comisarios decidieron que el incidente fue un caso claro de obstaculización. Camara, que apenas disputa su tercer fin de semana de gran premio en Doha, recibió por lo tanto una penalización de tres puestos en la parrilla que lo hará caer del 15° al 18° lugar en la grilla de salida del domingo.

"Cuando el coche 5 se acercaba a la curva 16, el coche 51 estaba en la línea de carrera en una vuelta de regreso", señalaron los comisarios de carrera de la FIA. "La telemetría del coche 5 mostró que esto provocó que el piloto del coche 5 perdiera la parte trasera del monoplaza al entrar en la curva 16 y que además tuviera que aplicar menos aceleración, lo que resultó en una menor velocidad después de salir de la curva 16. Los Comisarios determinan que se trata de un claro caso de obstaculización innecesaria y se impone la sanción estándar".

Bortoleto admitió que, si bien esa vuelta habría sido la mejor de sus dos intentos en la Q2, igualmente no habría alcanzado para avanzar a la Q3, ya que terminó 13°.

"Me obstaculizó seguro, eso está claro", dijo Bortoleto. "Pero no me iba a cambiar la vida. Era mi primera vuelta en Q2. Hablando honestamente, creo que habría sido más rápido con esa vuelta porque en mi última vuelta fui más lento durante toda la vuelta. Y después mejoré muchísimo en la última curva porque tuve que levantar por él.

"Pero no me habría puesto en Q3. No me habría dado una mejor sensación en el coche en absoluto".

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Hadjar usó un truco de karting durante la clasificación de F1 en Qatar para derrotar a Verstappen

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Filip Cleeren





Una oportunidad de oro para que la F1 y la FIA acierten con el reglamento de 2030



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



7 h



Una oportunidad de oro para que la F1 y la FIA acierten con el reglamento de 2030





Charles Leclerc explica el trompo en los entrenamientos de Qatar tras un día "lento" para Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



23 h



Charles Leclerc explica el trompo en los entrenamientos de Qatar tras un día "lento" para Ferrari





Carlos Sainz explica su intrigante propuesta de DRS para la F1 2030



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



1 d



Carlos Sainz explica su intrigante propuesta de DRS para la F1 2030

Más de

Gabriel Bortoleto





Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Qatar de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



3 d



Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Qatar de F1 2026





La apelación de Audi contra la decisión sobre Tsunoda en Monza ya tiene fecha



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Italia



14 d



La apelación de Audi contra la decisión sobre Tsunoda en Monza ya tiene fecha





Audi presenta la decoración dedicada a la carrera de casa de Gabriel Bortoleto



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



23 d



Audi presenta la decoración dedicada a la carrera de casa de Gabriel Bortoleto

Más de

Haas F1





Oliver Bearman asegura su asiento en Haas F1 y la parrilla de 2027 queda oficialmente definida



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



2 d



Oliver Bearman asegura su asiento en Haas F1 y la parrilla de 2027 queda oficialmente definida





La Fórmula 1, un negocio multimillonario: cuánto valen los once equipos en 2026



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



La Fórmula 1, un negocio multimillonario: cuánto valen los once equipos en 2026





Una disputa salarial retrasa el nuevo acuerdo de Oliver Bearman con Haas para la F1 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



5 d



Una disputa salarial retrasa el nuevo acuerdo de Oliver Bearman con Haas para la F1 2027

Últimas noticias





Los pilotos respaldan a Marc Márquez y cargan contra dirección de carrera tras la sanción en Valencia



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



2 min



Los pilotos respaldan a Marc Márquez y cargan contra dirección de carrera tras la sanción en Valencia





Rafael Camara recibe una sanción tras la clasificación y cambia la parrilla de salida en Qatar



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



9 min



Rafael Camara recibe una sanción tras la clasificación y cambia la parrilla de salida en Qatar





Por qué Mercedes provocó el enojo de Kimi Antonelli en la Q3 de Qatar



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



32 min



Por qué Mercedes provocó el enojo de Kimi Antonelli en la Q3 de Qatar





"Desastre total" en Qatar: Checo Pérez evidencia el rezago operativo del equipo Cadillac



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



35 min



"Desastre total" en Qatar: Checo Pérez evidencia el rezago operativo del equipo Cadillac

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete