Fórmula 1 GP de Qatar
Rafael Camara recibe una sanción tras la clasificación y cambia la parrilla de salida en Qatar
Rafa Camara fue penalizado por obstruir a su compatriota Gabriel Bortoleto el sábado en Losail.
Filip Cleeren
Publicado: 28 nov 2026, 20:26
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Rafael Camara, Haas F1
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
Rafael Camara, piloto novato de Haas, recibió una penalización de tres puestos en la parrilla por obstaculizar a su compatriota brasileño Gabriel Bortoleto en la clasificación del GP de Qatar de F1.
Al acercarse a la última curva del circuito de Lusail en su primera vuelta de la Q2, Bortoleto, de Audi, se encontró de repente con Camara, quien ya había terminado su vuelta y circulaba lentamente de regreso a los pits.
Bortoleto tuvo que levantar, gritando "Hey, ¿qué carajo estaba haciendo Haas?" por la radio mientras cruzaba la línea. Después, los comisarios decidieron que el incidente fue un caso claro de obstaculización. Camara, que apenas disputa su tercer fin de semana de gran premio en Doha, recibió por lo tanto una penalización de tres puestos en la parrilla que lo hará caer del 15° al 18° lugar en la grilla de salida del domingo.
"Cuando el coche 5 se acercaba a la curva 16, el coche 51 estaba en la línea de carrera en una vuelta de regreso", señalaron los comisarios de carrera de la FIA. "La telemetría del coche 5 mostró que esto provocó que el piloto del coche 5 perdiera la parte trasera del monoplaza al entrar en la curva 16 y que además tuviera que aplicar menos aceleración, lo que resultó en una menor velocidad después de salir de la curva 16. Los Comisarios determinan que se trata de un claro caso de obstaculización innecesaria y se impone la sanción estándar".
Bortoleto admitió que, si bien esa vuelta habría sido la mejor de sus dos intentos en la Q2, igualmente no habría alcanzado para avanzar a la Q3, ya que terminó 13°.
"Me obstaculizó seguro, eso está claro", dijo Bortoleto. "Pero no me iba a cambiar la vida. Era mi primera vuelta en Q2. Hablando honestamente, creo que habría sido más rápido con esa vuelta porque en mi última vuelta fui más lento durante toda la vuelta. Y después mejoré muchísimo en la última curva porque tuve que levantar por él.
"Pero no me habría puesto en Q3. No me habría dado una mejor sensación en el coche en absoluto".
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