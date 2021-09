Raikkonen: Tal vez no me recuerden, así podré vivir mi vida tranquilo

Kimi Raikkonen es un piloto que rara vez se da en el deporte motor y más aún en la Fórmula 1 donde cada uno de los competidores son considerados superestrellas y por ello son perseguidos por las cámaras y por los aficionados.

A algunos les gusta esta atención e incluso le sacan provecho, pero dentro de los 20 competidores siempre hay uno que es diferente y así es el apodado Iceman que, recientemente, anunció su retiro de la máxima categoría al finalizar la temporada 2021.

Cuando el finlandés cuelgue el casco no tiene intenciones de voltear atrás al Gran Circo, de hecho mientras algunos quieren dejar un legado, él tiene otra mentalidad.

“Tal vez no me recuerden, así que podré vivir mi vida muy tranquilo”, dijo Raikkonen a Motorsport.com en una entrevista previa a tomar la decisión de su retiro. “No me importa mucho que piensen lo que hice o lo que dije, y no quiero que se acuerden de mi por esto o por lo otro. No me importa si recuerdan lo bueno o lo malo”.

“Lo principal para mí es vivir mi vida poque esa es la única forma en que puedes disfrutar y sacar lo mejor de ti si es que llegas a ser foco de atención en la vida que tenemos”.

Raikkonen es reconocido por los fanáticos y en el paddock por ser un piloto original, sin temor a expresar sus pensamientos no solo con los medios de comunicación, sino también con su propio equipo sin importar si se trata de Lotus, Alfa Romeo o Ferrari.

Su personalidad es libre en un mundo donde los jefes de comunicación tratan de orientar a sus pilotos para ofrecer el mejor discurso y proteger los intereses del equipo. ¿Cómo llegó a eso? Él mismo reconoce que defender su identidad costó mucho tiempo.

“Para mí ha sido fácil ser así, pero me tomó varios años de duro trabajo llegar a este punto”.

“Tuve que luchar contra quienes trataban de decirme lo que tenía que hacer. Hubo quienes trataron de cambiarme antes de que se dieran por vencidos de querer llevarme a su manera. Después de un montón de años es que empezó a funcionar y pudo volver a ser más o menos lo que quiero”.

“Sinceramente, yo no trabajo para nadie más, solo me importa si disfruto lo que hago. Lo hago porque siento que esto es para mí, pero seguro que hay gente a la que le gusta y a quienes no. Pero yo no trato de complacer a nadie. Todos pueden tener una opinión y eso es lo que es”.

Sin planes para el futuro

Podio: ganador de la carrera Kimi Raikkonen, Ferrari Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Con 41 años Raikkonen es un hombre diferente al que debutó con Sauber en 2001 dentro de la Fórmula 1. 20 años después de ese momento tiene el honor de ser, hasta ahora, el último piloto campeón de Ferrari, un equipo del que fue sacado en 2009 para emprender aventuras en el Mundial de Rallies y NASCAR antes de volver a la máxima categoría y ser recibido de nuevo, con los brazos abiertos, en el equipo de Maranello en 2014 para cinco temporadas más con ellos.

Para él existe solo una clave para mantenerse tanto tiempo en pista: “Me gusta hacer la parte de la conducción”, al tiempo que admite hay otros trabajos que debe realizar antes de salir a la pista y con los cuales tienen que cumplir aunque no le emocionen.

“Hay muchas otras que suceden que tenemos que hacer en las carreras, que es parte de la gestión del deporte, pero es parte de los deportes, ya sea que juegues futbol o hockey profesional, eso tiende a ser una parte del jugar, o del conducir en nuestro caso. Hay otras cosas que tenemos que hacer, pero la razón por la que estamos aquí es para correr e intentar hacer lo menor posible. Eso es lo que me gusta”.

El futuro fuera de las pistas es algo que nunca ha querido pensar porque él es un hombre del momento.

“No, no he pensado qué quiero hacer en el futuro. Nunca he sido ese tipo de personas. No tengo idea porque no me interesa y así siempre lo he hecho. Por eso no hago planes a muy largo plazo”.

Su equipo y su compañero favorito

Sebastian Vettel, Ferrari y Kimi Raikkonen, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus y Alfa Romeo son los equipos por los que ha transitado el piloto finlandés en dos décadas dentro de la Fórmula 1. Decir un favorito no es algo sencillo para él.

“Es difícil decir si fuiste más feliz en un lugar que en otro”, expresó Iceman. “Obviamente, los resultados hacen que todo el mundo esté más feliz sin importar el equipo que sea. Esa es la naturaleza de esto, pero de nuevo, es lo mismo que se vive en todos los deportes. Si juegas futbol y se pierde en ese momento estoy seguro que la gente no está feliz”.

“Pero yo he sido capaz de hacer las cosas a mi manera la mayor parte de los años dentro del deporte por lo que vivo mi vida como siempre y nunca cambió, así que no tengo mucho de que quejarme”.

“Obviamente en el lado de las carreras hay algunos años mejor que otros, pero así es como es”.

Donde si tiene una respuesta concreta es con los compañeros de equipo con los que ha tenido una mejor relación. “Es también una pregunta difícil, no he tenido muchos problemas con ellos, pero me he llevado mucho mejor con algunos como con Sebastian (Vettel) y Antonio (Giovinazzi). Probablemente son los mejores por varias razones”, finalizó el piloto que ahora disfrutará sus últimas competencias tal como lo ha hecho hasta ahora, siendo el más original de la parrilla.