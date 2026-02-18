Ralf Schumacher ha respondido a la crítica de Max Verstappen contra la normativa de la Fórmula 1 para 2026, después de que el cuatro veces campeón tildara los nuevos coches del campeonato de "anticarreras". Calificando sus comentarios de "alarmistas", el piloto convertido en comentarista está seguro de que no supondrán ninguna diferencia.

Esto se produce mientras los 22 pilotos de la parrilla intentan aclimatarse a los nuevos coches durante los tests de pretemporada que se están llevando a cabo en Baréin. Centrados en el ahorro de energía, el método de conducción de estas nuevas máquinas supone un cambio drástico con respecto a los coches del año pasado, algo sobre lo que los pilotos tienen opiniones dispares.

Un cambio así siempre iba a causar revuelo, pero los comentarios del holandés, aunque no sorprendentes, aparecieron en todos los medios de comunicación.

"Tan cerca del inicio de la temporada, suele ser casi imposible cambiar el reglamento", dijo Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse. "La única excepción sería si hubiera un problema que afectara a todos, algo que se pudiera demostrar claramente que es un problema o un descuido. En ese caso, todos los equipos tendrían que ponerse de acuerdo, y solo entonces se podría cambiar algo.

"También está el factor tiempo", continuó. "Si se interviene en esta fase, no es algo que se pueda implementar de la noche a la mañana. Tomemos el ejemplo de los motores de Mercedes: problemas como ese simplemente no se pueden solucionar de un día para otro.

Creo que, como siempre, también hay un poco de alarmismo. Algunos plantean sus preocupaciones porque ven una ventaja en hacerlo o porque ellos mismos están pasando apuros. Por lo tanto, tiene sentido esperar a la primera carrera. En la Fórmula 1, a menudo ha ocurrido que todo el mundo se quejaba al principio de un cambio normativo".

Schumacher, hermano del siete veces campeón Michael Schumacher y él mismo seis veces ganador de carreras, añadió que Verstappen no debería pretender dañar la serie con sus comentarios, ya que comparó sus respuestas, a veces impulsivas, con las del ex piloto de Red Bull y cuatro veces campeón Sebastian Vettel.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Sam Bagnall / Sutton Images a través de Getty Images

"Hay algo que nunca se debe olvidar: de dónde viene todo el mundo en este deporte y lo que la Fórmula 1 ha hecho por todos los involucrados, incluido yo mismo. La intención siempre debe ser no perjudicar al deporte en su conjunto.

"Está bien tener una opinión, pero sería mejor mantener la mente abierta, esperar a las primeras carreras y evitar crear pánico o emitir juicios precipitados. Eso no es lo ideal. Una mayor unidad ayudaría, y eso es algo que los pilotos también esperarían de la otra parte. Por lo tanto, en mi opinión, es mejor no trabajar en exceso ni reaccionar de forma exagerada a las cosas en esta etapa.

Sebastian también era alguien que a veces se pronunciaba muy rápidamente sobre ciertos temas. Pero la Fórmula 1 sigue siendo la base sobre la que se han construido muchas carreras. Personalmente, le debo mucho a Bernie Ecclestone y, en retrospectiva, muchos otros también, teniendo en cuenta lo que ha creado.

Por eso es esencial la cooperación, y quizá algunas cosas podrían expresarse de otra manera.

También entiendo a Max, pero es importante tener en cuenta el panorama general. La Fórmula 1 en su conjunto tiene que funcionar. Y si es necesario criticar, quizá sea mejor hacerlo a puerta cerrada. Tampoco hay que olvidar que este cambio en la normativa no fue simplemente una preferencia de la Fórmula 1, sino un requisito previo clave para que Volkswagen, y concretamente Audi, entrara en este deporte.

"Así que tiene que haber un equilibrio: ¿le resulta al piloto especialmente agradable conducir el coche, o es más importante que una gran marca mundial participe en la Fórmula 1? Desde esa perspectiva, probablemente la decisión fue la correcta.

Ahora se trata de seguir adelante. Los ingenieros están trabajando duro en ello y, al final, estoy bastante seguro de que se encontrará una buena solución al problema".