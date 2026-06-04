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Fórmula 1 GP de Mónaco

Ralf Schumacher se casa con su pareja Étienne Bousquet-Cassagne en una ceremonia en St Tropez

El ex piloto de F1 Ralf Schumacher se ha casado con su pareja Étienne Bousquet-Cassagne en St Tropez

Lydia Mee
Publicado:
Ralf Schumacher

El ex piloto de Fórmula 1 y analista de Sky Alemania Ralf Schumacher se ha casado oficialmente con su pareja Etienne Bousquet-Cassagne.

El hombre de 50 años, que pasó una década compitiendo en el campeonato con equipos como Jordan, Williams y Toyota, logrando seis victorias en grandes premios, 27 podios y 329 puntos en su carrera, se casó con Bousquet-Cassagne en St Tropez.

Mientras la pareja se dispone a compartir un vistazo a sus nupcias en la docuserie de Sky Germany Ralf y Étienne, damos el sí, Bousquet-Cassagne confirmó este hito en una emotiva declaración compartida en redes sociales.

"Ante todos los que nos aman, estoy aquí con el corazón lleno de alegría y emoción para decirte cuánto te elijo: a ti, para siempre", escribió en una publicación junto a fotos del día.

"Desde que nos conocimos, mi vida ha adquirido un color completamente diferente. Has traído luz a mis días a veces ordinarios, una risa que lo cura todo, y esta dulce certeza que nunca había sentido antes. Contigo, me siento vivo, libre de ser yo mismo, completo. Todo puede cambiar hoy, y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo."

 

Más tarde añadió: "A partir de hoy, soy oficialmente tu esposo y tú eres el mío. Por el resto de nuestras vidas, quiero explorar el mundo a tu lado, compartir las pequeñas alegrías de la vida cotidiana así como las grandes aventuras, y crecer juntos en este amor que nos hace más fuertes. Te amo sin fin, mi esposo, mi todo. Tu esposo, para siempre."

Schumacher y Bousquet-Cassagne se conocieron en Mónaco alrededor de 2022. Hicieron pública oficialmente su relación en julio de 2024, cuando el ex piloto de F1 declaró ser gay a través de una emotiva publicación en Instagram con una foto de la pareja viendo juntos la puesta de sol.

Más tarde confirmaron su compromiso el 10 de febrero de 2026.

Fotos del GP de Mónaco - jueves

Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lily Collins, Sergio Perez, Cadillac Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Automobile Club de Monaco mascot

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Car of Mechanics work on the car of Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Cadillac front wing detail

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Car of Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Emerson Fittipaldi

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lando Norris, McLaren

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Lando Norris, McLaren

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George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Mechanics work on the car of Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Dan Towriss, Cadillac CEO and his wife Cassidy

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Mattia Binotto, Audi

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Oscar Piastri, McLaren

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Car of Carlos Sainz, Williams

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Charles Leclerc, Ferrari

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Franco Colapinto, Alpine

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Audi front wing detail

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

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Alexander Albon, Williams

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George Russell, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Car of Oscar Piastri, McLaren

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Lando Norris, McLaren

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

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George Russell, Mercedes

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Pierre Gasly, Alpine

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Lily Collins

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Franco Colapinto, Alpine

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Franco Colapinto, Alpine

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A general view of the harbour

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Fórmula 1
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