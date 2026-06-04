Ralf Schumacher se casa con su pareja Étienne Bousquet-Cassagne en una ceremonia en St Tropez

El ex piloto de Fórmula 1 y analista de Sky Alemania Ralf Schumacher se ha casado oficialmente con su pareja Etienne Bousquet-Cassagne.

El hombre de 50 años, que pasó una década compitiendo en el campeonato con equipos como Jordan, Williams y Toyota, logrando seis victorias en grandes premios, 27 podios y 329 puntos en su carrera, se casó con Bousquet-Cassagne en St Tropez.

Mientras la pareja se dispone a compartir un vistazo a sus nupcias en la docuserie de Sky Germany Ralf y Étienne, damos el sí, Bousquet-Cassagne confirmó este hito en una emotiva declaración compartida en redes sociales.

"Ante todos los que nos aman, estoy aquí con el corazón lleno de alegría y emoción para decirte cuánto te elijo: a ti, para siempre", escribió en una publicación junto a fotos del día.

"Desde que nos conocimos, mi vida ha adquirido un color completamente diferente. Has traído luz a mis días a veces ordinarios, una risa que lo cura todo, y esta dulce certeza que nunca había sentido antes. Contigo, me siento vivo, libre de ser yo mismo, completo. Todo puede cambiar hoy, y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo."

Más tarde añadió: "A partir de hoy, soy oficialmente tu esposo y tú eres el mío. Por el resto de nuestras vidas, quiero explorar el mundo a tu lado, compartir las pequeñas alegrías de la vida cotidiana así como las grandes aventuras, y crecer juntos en este amor que nos hace más fuertes. Te amo sin fin, mi esposo, mi todo. Tu esposo, para siempre."

Schumacher y Bousquet-Cassagne se conocieron en Mónaco alrededor de 2022. Hicieron pública oficialmente su relación en julio de 2024, cuando el ex piloto de F1 declaró ser gay a través de una emotiva publicación en Instagram con una foto de la pareja viendo juntos la puesta de sol.

Más tarde confirmaron su compromiso el 10 de febrero de 2026.

Fotos del GP de Mónaco - jueves