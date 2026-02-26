Ralf Schumacher cuestiona si Honda sobrestimó las reglas de motores para la F1 2026

Ralf Schumacher ha cuestionado si Honda ha subestimado la magnitud de las regulaciones sobre unidades de potencia de la Fórmula 1 tras una complicada sesión de pruebas para el equipo Aston Martin F1 en Baréin.

La escudería de Silverstone ha depositado mucha confianza en su asociación con Honda para 2026. Junto con el primer chasis completo de Adrian Newey para el equipo y la importante inversión de su propietario, Lawrence Stroll, se suponía que iba a ser una combinación digna de su piloto bicampeón de F1, Fernando Alonso.

Pero las dos semanas del equipo en Baréin terminaron en decepción, ya que quedó claro que había problemas con la unidad de potencia. En el podcast Backstage Boxengasse, Schumacher argumentó que el equipo, y los medios de comunicación, deberían recibir una respuesta clara del proveedor japonés de unidades de potencia sobre cuándo se podrá solucionar el problema.

"Sin duda, eso parece", respondió Schumacher cuando se le preguntó si Honda había subestimado la normativa de 2026. "La pregunta es: ¿pueden solucionarlo con el concepto actual o necesitan replanteárselo por completo? Ninguno de nosotros puede responder a eso todavía.

Y si es necesario replantearlo, el año terminará antes de que nos demos cuenta. Por eso digo que es necesario que haya claridad, tanto para los medios de comunicación como para los socios".

El ex piloto de F1 continuó con sus críticas y calificó el nivel de rendimiento del equipo durante el periodo de pruebas de "inaceptable" tras el nivel de inversión de su propietario.

"Creo que solo dieron seis vueltas el último día, y ni siquiera fueron muy buenas. Si tenemos en cuenta la cantidad de dinero y esfuerzo que se ha invertido en este proyecto... sí, es una situación inaceptable. Y este es el cuarto o quinto año de la era Stroll, ¿no?

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Simon Galloway / LAT Images a través de Getty Images

«Recuerdo muy bien esas historias de «seis estrellas». Pero, como he dicho, no me alegro de ello. Es más bien lástima, porque el proyecto parecía estupendo, y cuando se incorpora a alguien como Honda, que es prácticamente el actual campeón del mundo, y sale mal así, casi me da pena".

Honda tiene una sólida trayectoria en la era híbrida, ya que impulsó a Red Bull y a su equipo hermano a temporadas increíblemente dominantes después de que se combinara con un potente chasis construido por Newey y el talento de su piloto principal, Max Verstappen.

A partir de 2019, el equipo aumentó continuamente su dominio, lo que se tradujo en la victoria del holandés en el campeonato de 2021 y aún más en la era del efecto suelo.

"Tienen que mantener la calma, pero tengo curiosidad», continuó Schumacher. "La gente está pagando mucho dinero, los patrocinadores están pagando mucho dinero, y creo que el ambiente no es nada bueno en este momento".

Con las dudas sobre si el equipo podrá siquiera terminar la primera carrera en Australia el mes que viene, la presión será muy alta en las instalaciones de Silverstone.