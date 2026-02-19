Ralf Schumacher detecta una "gran ventaja" de Ferrari para la F1 2026

Ralf Schumacher ha identificado lo que podría ser una "gran ventaja" para Ferrari en la próxima temporada 2026 de Fórmula 1.

Mientras los equipos aprovechan al máximo los test de pretemporada en Bahréin antes del Gran Premio de Australia que abrirá la temporada del 6 al 8 de marzo, Schumacher vio una diferencia notable en la forma en que los Ferrari eran capaces de tomar las curvas en comparación con sus rivales.

"Sí, se ve ordenado, y el Ferrari es notablemente equilibrado", dijo el ex piloto en el pódcast Backstage Boxengasse. "Todos los demás tienen este tipo de efecto de tironeo al acelerar a la salida de la curva. Suena bastante extraño cuando entra en juego ese sistema de recuperación de energía.

"Con el Ferrari suena mucho más suave. Claramente se ha hecho algo diferente allí. Y, por supuesto, si el piloto no tiene que reducir tantas marchas, el auto también evita algunos de los problemas de balance que otros han estado experimentando.

"Se veía en pista: o se van largos en la curva —lo que significa que la rueda delantera se bloquea— o la trasera se bloquea brevemente, lo que conduce al sobreviraje si el piloto selecciona una marcha demasiado baja, o en algunos casos demasiado alta. Así que definitivamente no es fácil.

"Y si el Ferrari puede simplemente pasar la curva limpiamente, eso es una gran ventaja. Primero en términos de manejabilidad, pero también para los neumáticos, porque tienen que trabajar menos."

Ambos pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, se han mostrado positivos sobre los test hasta ahora. En el primer día de pruebas de la segunda semana en Bahréin, Leclerc completó 70 vueltas por la mañana antes de que Hamilton completara 47 por la tarde.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Hemos completado nuestro programa por la mañana sin problemas", dijo el piloto monegasco. "Por ahora es muy difícil sacar conclusiones sobre el rendimiento y no estamos enfocados en eso. Hemos completado muchas vueltas, lo cual es positivo, y seguiremos empujando en la dirección correcta."

Hamilton añadió tras su tanda: "Fue un día sólido, ya que logramos completar una buena cantidad de rodaje, lo cual es positivo. Tuvimos un pequeño problema durante mi sesión, pero el equipo hizo un gran trabajo para que pudiera volver a pista y hacer algunas tandas largas.

"Siento que hemos progresado en comparación con la semana pasada y sigo construyendo mi comprensión del auto. Aún estamos trabajando en afinar el balance, pero estamos avanzando en la dirección correcta."