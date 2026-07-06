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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Ralf Schumacher hace una audaz afirmación sobre Ferrari tras la victoria en Silverstone

Ralf Schumacher cree que Ferrari puede luchar por el campeonato mundial de Fórmula 1 de 2026

Lydia Mee
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Tras un dramático Gran Premio de Gran Bretaña, el ex piloto de Fórmula 1 y comentarista de Sky Sports Alemania Ralf Schumacher ha declarado a Ferrari como un auténtico aspirante al campeonato.

La escudería de Maranello celebró un hito histórico en Silverstone, con Charles Leclerc asegurando la 250ª victoria del equipo en la máxima categoría.

El gran premio concluyó bajo condiciones de coche de seguridad después de que Max Verstappen quedara varado en la grava al final de la carrera. Aunque el coche de seguridad permaneció en pista hasta la bandera a cuadros, Leclerc había demostrado que tenía el ritmo para al menos terminar en el podio.

Su compañero de equipo en Ferrari, Lewis Hamilton, perdió el segundo puesto ante George Russell de Mercedes tras parar en boxes bajo el coche de seguridad, por lo que terminó la carrera en tercero.

Al reflexionar sobre la exitosa cosecha de puntos y la 250ª victoria del equipo liderado por Fred Vasseur después de la carrera, Schumacher explicó en Sky Sports Alemania: "Se nos pasó felicitar a [Lewis], ya que el año pasado se veía muy diferente. Había mucha presión sobre todo, y todas las cosas que ha hecho parecen haberle ayudado.

"Lewis Hamilton está funcionando dentro del equipo, así que todo va en la dirección correcta, ¡y Ferrari puede luchar de nuevo por un campeonato mundial! Ya ha pasado un tiempo."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de Gran Bretaña fue la primera victoria de Leclerc en la temporada 2026. "Se siente increíble. Por desgracia, el final quizá no fue el que habría soñado", explicó el piloto monegasco después de la carrera.

"Ganar después de los últimos fines de semana, que han sido especialmente difíciles. Todo el trabajo que pusimos en intentar recuperar las sensaciones en el coche; sentí que encontré algo ayer después del sprint. Pero tenía que confirmarlo hoy.

"Hoy las sensaciones volvieron a estar donde tenían que estar. Estoy increíblemente feliz."

Añadió: "Después de Mónaco, las sensaciones no estaban ahí. Choqué en la Q3, luego en la carrera tuvimos un problema y eso puso fin a nuestra carrera. En Barcelona me sentí bien, pero volví a chocar el sábado. Luego, el domingo, tuvimos un problema con el coche.

"Austria no fue tan genial, pero aquí logramos encajar todo y espero poder mantener ese impulso de cara al futuro."

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