Ralf Schumacher: Mick es la mejor opción para Haas y no Hulkenberg

Cargar reproductor de audio

Ralf Schumacher cree que no sería correcto que Haas sustituyera a Mick Schumacher por su compatriota Nico Hulkenberg para la temporada 2023 de Fórmula 1. El ex piloto de F1 dice que no tiene absolutamente "nada en contra de él", pero "no es realmente una alternativa en este momento".

El experto de Sky Sports F1 Alemania no duda de que Hulkenberg tiene las cualidades necesarias como piloto de carreras; pero Mick Schumacher tiene la juventud y el potencial de desarrollo futuro como argumentos de peso a su favor. Su sobrino resulta ser "la mejor alternativa por su rendimiento en las últimas carreras", defendió.

"La curva [de aprendizaje] apunta definitivamente en la dirección correcta ahora, y creo que cualquier jefe de equipo que no tenga a Mick en su lista está cometiendo un gran error.

"Si yo fuera el jefe de un equipo, no habría duda de a quién me llevaría si mirara en este momento quién está en el mercado", dice Schumacher.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Alessio Morgese

Otro argumento utilizado por el tío del piloto es la personalidad de Mick: "Uno de los grandes puntos fuertes de Mick, me he dado cuenta de que siempre mantiene la calma. Incluso ahora, cuando la presión sobre él es muy grande. Lo maneja muy bien", expresó el hermano del siete veces campeón de mundo Michael Schumacher.

Mick Schumacher sólo está al principio de su carrera y, por lo tanto, todavía se está desarrollando. Con sus recientes actuaciones, podría ser un candidato no sólo para Haas, sino también para Alpine o Williams ante lo que parece será su salida de la Academia de pilotos de Ferrari.

En Alpine, sin embargo, Ralf Schumacher cree que Pierre Gasly es el primero "por razones de marketing". Jack Doohan probablemente no: aunque tuvo "una o dos buenas carreras" en la Fórmula 2, la Fórmula 1 es todavía "demasiado pronto" para él.

Ralf Schumacher dijo que está "firmemente convencido de que Mick seguirá conduciendo la Fórmula 1 el próximo año", finalizó.