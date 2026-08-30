Ralf Schumacher tendrá que ser operado tras una caída tras una competencia de motos acuáticas

Se suponía que iba a ser una velada divertida, pero para Ralf Schumacher, el campeonato mundial de motos de agua para famosos —organizado por el presentador de televisión Stefan Raab— terminó en el hospital la noche del sábado: el expiloto de Fórmula 1 sufrió una lesión en el hombro tras caerse de una de las motos de agua. Ahora necesita someterse a una operación.

Sin embargo, el evento celebrado en el canal de regatas de Duisburgo había comenzado de forma prometedora para Schumacher. En la prueba individual —el llamado "Duelo de Velocidad"— llegó a la gran final, perdiendo finalmente solo ante el artista de circo y atleta de Ninja Warrior alemán Rene Casselly. Compitiendo en un terreno desconocido, el actual comentarista de Sky demostró que no había perdido la destreza a la hora de acelerar a fondo.

Posteriormente, participó en la prueba por equipos junto a Stefan Raab. Schumacher pilotaba la moto de agua con Raab como pasajero cuando ambos cayeron al agua cerca de una boya. Aunque inicialmente lograron volver a subir al asiento, Schumacher aceleró antes de que Raab hubiera recuperado totalmente su posición, provocando que la pareja de famosos volviera a caer al agua, algo que en un principio resultó divertido para el público presente.

Cómo el accidente con la moto de agua provocó la lesión

Sin embargo, mientras intentaba volver a subir a la moto de agua, Schumacher hizo una mueca de dolor repentina. "Se me salió el hombro al intentar girar la moto de agua tan rápido", explicó Schumacher durante su primera entrevista con la presentadora Laura Wontorra, realizada mientras aún estaba en curso la retransmisión en directo por RTL+.

Raab no se dio cuenta inmediatamente de la gravedad de la situación: "Al principio pensé que no había pasado nada, pero luego la moto de agua corrió detrás de mí. Le dije: 'Ralf, ¿qué está pasando?' Dijo que se dislocó el hombro. Luego saludé rápidamente". Para el equipo Schumacher-Raab, la divertida competición, por supuesto, había terminado.

Schumacher: "Casi sucedió la primera vez. Espero que no se rompa nada. Gracias a Dios. Muchas gracias al equipo que me sacó de allí tan rápido. Muchas gracias al médico que me ajustó el hombro. Lo admito, no es tan agradable. Pero por el momento está bien".

Simpatías por parte de Ralf: "Un verdadero guerrero"

Aunque no fuera suficiente con ganar el aro de oro en natación: Schumacher contaba con la simpatía del público de su lado. “Un verdadero guerrero”, lo saludó Wontorra cuando regresó frente al micrófono en vivo después de que el médico le ajustara el hombro. Schumacher luego sonrió al decir que tenía 51 años y ya no 25. A lo que Wontorra simplemente dijo: "A mí todavía me pareces de 25. [...] Realmente, un gran cumplido, estar aquí, haciendo todo esto".

El domingo por la mañana, Schumacher habló en un vídeo en Instagram y agradeció nuevamente al "equipo presente que me puso el hombro en su lugar y me sacó del agua. Todo sucedió muy rápido, muchas gracias. Y muchas gracias también a la BG-Klinik Duisburg".

El examen muestra: Ralf necesita cirugía

Allí se tomó una radiografía el sábado por la noche y una resonancia magnética el domingo por la mañana. Diagnóstico: "Fue sólo una dislocación del hombro o una dislocación del hombro, pero lamentablemente se rompió un trozo de hueso". Esto ahora requiere “una pequeña operación”, informa la estrella de Fórmula 1.

A pesar de la caída, da el visto bueno a su aparición como experto de Sky en el próximo Gran Premio de Italia en Monza: La operación "terminará rápidamente y luego debería estar allí de nuevo en Monza. ¡Sólo tengo que sujetar el micrófono con la mano izquierda!".

Por cierto, Schumacher no se arrepiente de haber participado en la diversión televisiva: "Fue un gran evento, fue realmente muy divertido. [...] Si vuelve a suceder, ¡por supuesto que estaré allí, querido Stefan! Fue un evento fuerte. Lamento no haber podido ganar la competencia por equipos. Pero definitivamente seremos mejores la próxima vez".

Lo que Schumacher todavía no entiende: "Cómo sacarlo del agua, girar la moto de agua y dislocarse el hombro es algo que primero tienes que descubrir. Pero tal vez sea demasiado mayor para esa mierda". Y lo deja claro: “En cualquier caso, el organizador no puede hacer nada al respecto”.

Ralf Schumacher: exitoso en la Fórmula 1

Ralf Schumacher es conocido por los aficionados al automovilismo como uno de los pilotos alemanes de Fórmula 1 más exitosos de todos los tiempos. El hermano menor del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher ha ganado seis Grandes Premios en su carrera y fue cuarto en el Campeonato Mundial de Pilotos en 2001 y 2002, ambos con un Williams-BMW.

No sólo desde que se reveló su relación con su socio Etienne Bousquet-Cassagne en julio de 2024, Schumacher, que hasta entonces se había apartado en gran medida de la vida social, ha vuelto a aparecer con mayor frecuencia en público. Más recientemente, entre otras cosas, en la serie documental de Sky "Ralf y Etienne: decimos sí", que acompaña a Schumacher y su pareja mientras se preparan para su boda en Saint-Tropez.