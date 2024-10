Inusualmente abierto, Ralf Schumacher habla de su hermano Michael

Ralf Schumacher no tiene ningún problema en admitir que en su carrera activa en la Fórmula 1 "por supuesto que le habría encantado ser campeón del mundo". Y elogia los logros de su hermano Michael, a los que, en su opinión, ni siquiera las superestrellas actuales como Lewis Hamilton y Max Verstappen pueden hacer sombra.

Esta es la quintaesencia de una entrevista que el actual comentarista de Sky concedió al canal de YouTube Formula1.de. En la entrevista, Ralf Schumacher, por una vez, no habla de temas de actualidad de la Fórmula 1 como un experto, sino de su propia carrera y de cómo se solapa con la de su hermano Michael.

Para él, está claro que los logros de su hermano en la Fórmula 1 seguirán sin tener rival durante mucho tiempo: "Ni siquiera un Lewis Hamilton lo conseguirá. Ni en años luz, desde mi punto de vista", afirma Schumacher.

"Pensábamos que Lewis Hamilton podía caminar sobre el agua. Eso no funciona. Pensamos que Max Verstappen podría caminar sobre el agua. Aunque creo que en realidad podría llegar más lejos que Lewis Hamilton en términos de talento. Ese es el caso, él marca aún más la diferencia".

Su hermano fue uno de esos pilotos "que marcó la diferencia", igual que Verstappen hoy, dice Ralf. Y agrega en relación a los años dorados con Ferrari, cuando ganó cinco campeonatos del mundo entre 2000 y 2004: "También tuvo mucha suerte de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado".

Esa fue una época por la que Michael trabajó duro y que su hermano menor reconoce ahora sin envidia como sobresaliente. Aunque sin duda hubo puntos de fricción entre ambos, como la colisión en Nürburgring en 1997, así como la carrera de Barcelona en 2000, cuando Michael engañó deliberadamente a Ralf para ayudar a su compañero Rubens Barrichello a conseguir el tercer puesto.

"Por supuesto, como hermano, no me hizo ninguna gracia", recuerda hoy Ralf. "Por otro lado, era por supuesto su deber como piloto de Ferrari hacer eso. Una hora más tarde, durante la primera cerveza juntos, se solucionó en tres minutos. Eso es normal y forma parte de ello. Y sin insultarnos. Eso también funciona".

Así es exactamente como los Schumacher resolvían sus problemas entonces, si es que había alguno que discutir: en la atmósfera neutral del motorhome de Bernie Ecclestone, atendido por el catering austriaco Karl-Heinz Zimmermann, que solía ser algo así como el alma buena del paddock de la Fórmula 1.

Los hermanos más laureados de la historia de la Fórmula 1

Con 16 podios compartidos, Michael y Ralf Schumacher son, con diferencia, los hermanos más laureados de la Fórmula 1 de todos los tiempos. Incluso han celebrado una doble victoria en cinco ocasiones: cuatro veces Michael por delante de Ralf, una vez Ralf por delante de Michael. Y ocho veces empezaron juntos un Gran Premio desde la primera fila de la parrilla.

En términos de números, Ralf no puede competir con Michael, que logró 91 victorias frente a las seis de Ralf, y mientras Michael es el plusmarquista de la historia de la Fórmula 1 con siete títulos de campeón del mundo junto a Lewis Hamilton, Ralf no ha sido campeón ni una sola vez.

Aunque su compañero de muchos años Franz Tost sigue convencido hoy de que "en términos de talento, sin duda habría tenido lo que hay que tener". Y el legendario reportero suizo Roger Benoit dijo recientemente en la mesa de los habituales de Formula1.de YouTube: "Quizás Ralf tenía más talento que Michael, puramente en términos de pilotaje".

"Claro que me hubiera gustado ser campeón del mundo"

Pero la falta de un título de campeón del mundo no es algo que todavía hoy cause noches de insomnio a Ralf: "¿Qué se supone que debo hacer? Por supuesto que me habría encantado ser campeón del mundo. Pero no pudo ser. No fuimos lo suficientemente buenos. Quizás yo no fui lo suficientemente bueno a veces, y tuve las prioridades equivocadas en mi vida privada aquí y allá. Podría ser cualquier cosa."

"Pero como no soy una persona del pasado, tengo que decir: me habría gustado tener más éxito, pero sigo estando contento con mi vida. Definitivamente es agradable haber sido reconocido por ganar carreras, por ser lo suficientemente rápido en mi carrera en la Fórmula 1 y por marcar la diferencia aquí y allá. Pero nada más y nada menos".