Ranking: El orden de los 10 equipos de F1 en el GP de Arabia Saudita

Después de cada gran premio de 2024, clasificaremos a cada equipo en función de su rendimiento en carrera y en la fase de clasificación, además de cómo le fue en el complejo mundo político al margen de las carreras.

Es un ejercicio subjetivo, pero esperamos que cuente la historia de cada temporada de una manera diferente, trazando la campaña de cada escudería teniendo en cuenta todo lo que sucede.

Esta es la clasificación de los equipos de F1 para el GP de Arabia Saudita de 2024:

Red Bull

Dominó la clasificación y la carrera por segunda semana consecutiva en Oriente Medio, con Max Verstappen teniendo fácilmente la medida de Sergio Pérez una vez más. El RB20 se impuso al Ferrari de Charles Leclercen línea recta, y su DRS también fue importante para el último triunfo de Red Bull.

Fuera de la pista, sin embargo, la saga de Christian Horner continuó, dando un nuevo giro al centrarse en Helmut Marko. A juzgar por sus declaraciones antes de la carrera, parece que el futuro de Marko está decidido a corto plazo. Si esa estabilidad no se hubiera producido, dada la insistencia de Verstappen en que el futuro de Marko dependía del suyo, podría haber hecho caer a Red Bull un puesto aquí.

Ferrari

Finalmente decepcionante, ya que Ferrari esperaba volver a superar a Red Bull en clasificación, pero una repentina tendencia al sobreviraje con neumáticos nuevos perjudicó a Leclerc en la sesión del viernes por la noche. Aún así superó a Pérez, pero no fue un factor en la carrera, ya que Verstappen hizo una gran salida y Pérez superó a Leclerc temprano en la carrera y se alejó.

Pero el mayor logro fue el séptimo puesto de Oliver Bearman en el SF-24 de Carlos Sainz. Darle a su equipo un doble final en los puntos fue un gran logro, especialmente con Lando Norris y Lewis Hamilton presionando al final. La operación de Sainz salió bien, pero el equipo rojo parece tener un as de reserva por si no puede volver para Australia.

McLaren

Mejorado aquí por lo equilibrados y excelentes que estuvieron en general sus pilotos: Oscar Piastri superó a Norris en la clasificación y consiguió un buen cuarto puesto en la carrera. Norris estuvo a punto de complicar al equipo con su movimiento adelantado en la salida, pero se detuvo justo a tiempo en su box y evitó una penalización.

Piastri podría haber adelantado más rápido a Hamilton, pero en última instancia le costó poco al equipo dado que Ferrari se había alejado con Leclerc por delante. Norris se movió polémicamente delante de de Hamilton al final de la carrera para controlar al de Mercedes, después que no pudo parar bajo el coche de seguridad como hizo Piastri debido a que McLaren no quería que perdiera tiempo al parar a ambos coches a la vez .

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

El equipo sintió que su ritmo de carrera era similar al de McLaren y Aston Martin, pero que se vio perjudicado por la relativamente mala clasificación de George Russell y Hamilton. El hecho de que Russell saliera por delante lo obligó a seguir la estrategia convencional de entrar en boxes bajo el coche de seguridad, mientras que Hamilton, al igual que Norris, se quedó fuera por las mismas razones.

Russell persiguió a Alonso durante toda la carrera, pero nunca se acercó lo suficiente como para hacer un movimiento, lo que podría haber hecho caer a Mercedes un puesto si no se hubieran producido problemas en el equipo verde. Hamilton demostró un gran ritmo con los medios, pero no pudo superar a Norris cuando finalmente montaron los blandos.

Haas

Después de una clasificación en la que Nico Hulkenberg se detuvo por un problema en el sistema de combustible y Kevin Magnussen no pudo marcar una vuelta cronometrada final en la Q2 debido a un "error en el procedimiento de cronometraje", según un comunicado de Haas, las cosas parecían sombrías. Pero la carrera terminó de forma positiva y el equipo sumó su primer punto del año.

Hulkenberg no se detuvo bajo el coche de seguridad, pero se mantuvo al frente del pelotón porque Magnussen frenó a sus rivales de Williams, RB y Alpine. Ambos también mostraron un buen ritmo de carrera, lo que sugiere que Haas ha hecho verdaderos progresos sobre su problema de desgaste de neumáticos de 2023.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Magnussen recibió 20 puntos de penalización por su manera de conducir en la carrera, pero hizo bien en ayudar a su compañero de equipo y esta clasificación sólo tiene en cuenta el resultado del equipo.

Aston Martin

Aston está perplejo porque parece haber intercambiado su potencial respecto a 2023: brilla en clasificación (con Alonso) y es más débil en carrera. Su clasificación fue soberbia para salir cuarto y eso lo llevó a una carrera tensa pero exitosa al contener al Mercedes de Russell.

Pero Aston no puede subir más debido a lo que le ocurrió a su otro coche, el AMR24 de Lance Stroll, que quedó enterrado en las barreras de la curva 23 tras su accidente en los primeros compases de la carrera. El piloto canadiense chocó contra el muro en la anterior curva 22 y rompió el brazo de dirección delantero izquierdo, enviándole al lugar del accidente. Los mensajes de radio de Stroll después del accidente no deben ser muy buenos para la moral del equipo, aunque hay que entender que destrozar un F1 no puede ser divertido.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24, comprueba su coche tras estrellarse y quedar fuera de carrera. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Williams

Terminó cerca de los puntos con Alex Albon y por delante de sus típicos rivales, salvo Haas - con otros teniendo peores fines de semana en general y por lo tanto cayendo hacia abajo. Tuvo suerte de terminar la carrera después de que Magnussen lo adelantara y lo llevara hacia el muro de la curva 4 en los primeros compases.

Preocupantemente para el equipo azul es que Logan Sargeant terminó último de los que tomaron parte en la clasificación y quedó cuatro puestos por detrás de su compañero de equipo en la carrera. Aquí ambos se vieron atrapados en las tácticas de Magnussen para remontar, pero en general no fue una buena actuación del estadounidense, de quien Williams quiere ver más progresos en su segundo año.

RB

Otro equipo con un fin de semana más neutro en general que algunos otros, todo, por supuesto, teniendo lugar a la sombra del escándalo de su equipo senior.

En la pista, la narrativa temprana de la temporada del equipo se cimentó con Daniel Ricciardo siendo superado por Yuki Tsuoda en la clasificación y no pudo hacer que los dos coches del equipo lleguen a la Q3. Tsunoda fue superado en la carrera -ilegalmente por Magnussen-, mientras que Ricciardo hizo un trompo sobre el final mientras corría en solitario.

Afortunadamente, esto no le costó nada a RB porque, de nuevo, otros tuvieron dramas mayores que hicieron que su error quedara impune.

Alpine

En comparación con Bahréin, Alpine tuvo una actuación más positiva. Pero, de nuevo, sus dos coches quedaron fuera en la Q1, que no es donde un equipo de fábrica debería terminar. El director ejecutivo de Renault, Luca de Meo, estuvo en la ciudad para ver lo que ocurría en persona, lo que refleja la presión a la que está sometido el equipo.

Esteban Ocon estuvo en el centro de la batalla durante el período de ralentización de Magnussen y terminó 13º. Pero el otro A524 nunca llegó a arrancar, y Pierre Gasly se detuvo en la cuarta vuelta, tras reportar un problema en la caja de cambios de camino a la salida. Se convirtió así en el primer abandono por problemas mecánicos (y en general también) de la F1 2024.

Sauber

Hace una semana, Sauber parecía estar en buena forma, aparte de la larga parada en boxes de Valtteri Bottas, gracias a su acertada estrategia de carrera en Bahréin, en la que apostó por el impresionante Zhou Guanyu. Pero en Yeda, Zhou decepcionó a Sauber al chocar fuertemente en la FP3 y, en última instancia, perderse la clasificación, a pesar de la excelente actuación de sus mecánicos para reparar el coche y sacarlo al final de la Q1.

En la carrera, otra larga parada en boxes cuando Zhou fue el último en cambiar neumáticos hizo que fueran dos malos servicios en dos eventos de 2024 para Sauber, con Bottas siendo el único piloto en parar dos veces. Al menos se vio impulsado por la noticia de que Audi ha acelerado su adquisición total del equipo antes de su entrada en la F1 en 2026.