Las mejoras de RB son "alentadoras" pese a no pasar la Q1 en España

Ricciardo ha insistido en que el rendimiento de RB en el Gran Premio de España con un coche mejorado fue "alentador" a pesar de que ambos pilotos se quedaron en la Q1.

La escudería con sede en Faenza había estado en alza en las últimas carreras y añadió una serie de actualizaciones, incluyendo un nuevo suelo, al coche en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Sin embargo, Ricciardo y su compañero de equipo, Tsunoda, no pudieron pasar a la segunda parte de la sesión clasificatoria, ya que el australiano sólo consiguió el 18º mejor tiempo, una posición por detrás de Tsunoda en la parrilla.

Ricciardo se refirió a la falta de entendimiento con los nuevos componentes: "Me gustaría pensar que todavía hay algo más en el paquete para averiguar, así que eso es algo que vamos a seguir haciendo, pero, por otro lado, siento que (en la práctica) estábamos mucho más desequilibrados y en realidad hoy, en la clasificación, el coche se sentía mucho más unido".

"De hecho, no creo que el coche fuera tan mal en la sesión de clasificación. Por supuesto, hay algunas curvas en las que sientes que debería ir a fondo, así que sabes que puede que te falte un poco de carga, pero en general me he sentido mucho mejor que ayer".

"Aún no he hablado con Yuki, pero no creo que estuviera descontento con las sensaciones del coche. Creo que no somos tan rápidos y, normalmente, hacer tres tandas en la Q1... nunca te garantiza un puesto en la Q2, pero te da muchas más posibilidades y, obviamente, no conseguirlo creo que demuestra que, por el momento, no tenemos el ritmo con la configuración actual, así que seguiremos trabajando".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Comentando el trabajo realizado entre el viernes y el sábado, Ricciardo añadió: "Ayer parecía que todavía estábamos tratando de luchar contra el coche un poco, así que hicimos algunos cambios más grandes durante la noche".

"Así que probablemente no lo hemos perfeccionado ahora mismo y tal vez eso es lo alentador, pero siento que hicimos un buen trabajo durante la noche para poner el coche en un lugar mejor".

"Así que hoy me he sentido mejor. Tuve más comodidad y confianza en él, pero por desgracia en esta cosa, el cronómetro, todavía estamos donde estábamos ayer".

"Con los pisos, cuando se obtiene un nuevo piso, obviamente ahí es donde estos coches son tan poderosos en términos de la carga y las características aerodinámicas, por lo que es sólo tratar de entender eso. Como he dicho, sentí que habíamos dado un buen paso hoy, pero cuando Pierre (Hamelin, su ingeniero de carrera) me dijo P18, realmente no tenía nada que decir por la radio porque estaba sinceramente bastante sorprendido".

"Sabía que no íbamos a estar en P10, pero sinceramente pensé que habría sido suficiente para la Q2".

Tsunoda también se mostró sorprendido en la radio por su posición final y perderse un puesto entre los 15 primeros cuando se le informó su resultado.

"Parece que la mejora está funcionando como esperábamos. Creo que el paquete funciona. No está haciendo nada extraño, pero sólo puramente hay algo esta semana ... y hemos intentado varias cosas, obviamente, pero no fue capaz de darle la vuelta", dijo el japonés tras la clasificación.

"Al menos P16 quería escuchar (en la radio del equipo). Pero P17 estaba bastante lejos de lo que quería o de lo que esperaba de esa vuelta. Al menos me siento capaz de maximizar algo pero, al mismo tiempo, bastante decepcionado al escuchar P17 en esa vuelta".

Sugiriendo que al equipo le había faltado algo a la hora de prepararse para el fin de semana, Tsunoda añadió: "Esperemos que sea algo específico de la pista, pero también sabemos lo que podríamos haber hecho mejor para prepararnos esta semana y sabemos lo que nos falta para probablemente mejorar la situación actual".

"Pero no pudimos conseguir ponerlo (junto) esta semana al menos, y esa fue probablemente la principal limitación".