¿Por qué se detuvo el avance de RB en la F1 2024?

RB parecía destinado a ser el mejor del resto en la Fórmula 1 de 2024, incluso superando a Aston Martin como el quinto equipo más rápido. Pero en las últimas carreras la escudería anglo-italiana ha luchado por mantener esa trayectoria, con sus amplias mejoras de Barcelona enviándola por el camino equivocado.

Después de conseguir unos sólidos puntos en Mónaco y Canadá, RB no pudo ser competitivo en España, donde tanto Yuki Tsunoda como Daniel Ricciardo terminaron una vuelta por detrás del ganador.

Con Barcelona como la primera etapa de una triplete de grandes premios, hubo poco tiempo para que RB averiguara lo que había ido mal y se dirigió a Austria mezclando y combinando varias piezas nuevas y viejas con la esperanza de encontrar más respuestas.

En el Red Bull Ring, los inconvenientes de Charles Leclerc y Lando Norris ayudaron al equipo, ya que elevaron a Ricciardo a la zona de puntos, pero hubo que esperar hasta Silverstone para que RB comprendiera mejor dónde habían fallado sus actualizaciones.

En un análisis del reciente triplete con Motorsport.com, el director del equipo, Laurent Mekies, admitió que las mejoras de Barcelona habían hecho que el VCARB01 fuera más lento y RB volvió a la mayor parte del antiguo paquete, quitando el nuevo suelo.

El paquete de Barcelona pretendía cambiar parte del extraordinario rendimiento a baja velocidad de RB por una mayor estabilidad a alta velocidad, lo que no se tradujo en el mundo real. También tuvo que lidiar con un nuevo alerón trasero, pero una solución temporal permitió mantener el alerón más eficiente.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri VCARB01 Foto: Erik Junius

"Lo más importante es que tuvimos que revertir la mayor parte de la actualización de Barcelona. No toda, pero sí la mayor parte, e inevitablemente nos costó rendimiento", explicó Mekies.

"Esperábamos añadir rendimiento en comparación con donde estábamos en Canadá y Mónaco, y en lugar de eso tuvimos que dar marcha atrás".

"Entendemos por qué no fuimos más rápidos. Hay algunas dudas sobre por qué en realidad nos hizo más lentos, porque creemos que eso es lo que sucedió".

"La belleza de estos coches es que son extremadamente complejos. Todo se reduce a los últimos detalles y a cosas de segundo orden, cosas que no teníamos en cuenta hace unos años".

"Diría que tenemos una idea bastante clara de lo que queremos para el próximo paquete. ¿Estamos seguros al 100%? No, en absoluto. Es un trabajo en curso. Nos llevará algún tiempo".

Al igual que Ferrari perdió más de dos meses de desarrollo del coche durante la temporada al tener que retirar sus actualizaciones del SF-24, Mekies señaló que los problemas con las actualizaciones de RB seguirán perjudicando el rendimiento de la escudería a medio plazo, mientras se retroalimentan sus hallazgos en el próximo paquete de mejoras, que no llegará hasta después de las vacaciones de verano.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team Foto de: Red Bull Content Pool

Ricciardo calificó la situación de RB como un "verdadero punto de inflexión", en el que las próximas semanas decidirán la trayectoria para el resto de la temporada.

"Lo que aprendamos ahora básicamente dictará dónde estará nuestro coche en octubre y noviembre, así que es un período realmente importante para nosotros", dijo.

Además de encontrar una solución diferente para su fallida actualización del suelo, el equipo también está trabajando en un nuevo concepto de alerón delantero después de ver los avances que McLaren y Mercedes han hecho en esa área.

"La escudería está trabajando a toda máquina para asegurarse de que tengamos otra actualización pronto. No será mañana por la mañana, así que probablemente tengamos que resistir otras tres, cuatro o cinco carreras", explicó Mekies.

"En nuestro caso, cuando no tienes éxito con una actualización, no se trata sólo de decir: 'Bien, ¿cuándo es la siguiente?"

"Primero hay que entender qué salió mal, así que es un doble efecto negativo. No sólo no te has embolsado la ventaja que querías, sino que además tienes que retrasar la siguiente hasta que entiendas realmente qué está pasando".

"Mientras esperamos eso, el equipo va a seguir explorando cómo extraer más del coche. Todavía hay algunas características de equilibrio con las que no estamos del todo contentos y confiamos en que se pueda ganar más tiempo".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

RB ha sido uno de los equipos que más rápido se ha desarrollado en la parrilla, impulsado por una importante mejora estrenada en el Gran Premio de Singapur 2023.

La agresiva estrategia de desarrollo del equipo ha hecho que su primer gran contratiempo sea más fácil de aceptar, y está dejando al descubierto algunas de las áreas que el equipo todavía necesita mejorar.

"Por supuesto, es un paso atrás, pero es un paso atrás necesario. Hemos sido muy agresivos con el desarrollo del coche desde el principio de la temporada", añadió Mekies.

"Por eso hemos conseguido hacer los progresos que hemos hecho, así que si corres rápido, a veces tienes que aceptar caer".

"Es algo que nos ayudará a construir una mejor base en el equipo para ser fundamentalmente más fuertes con nuestro desarrollo".

En contraste con RB, las exhaustivas mejoras de Haas en Silverstone sí dieron en el clavo y ayudaron a contribuir al sexto puesto de Nico Hulkenberg en el GP de Gran Bretaña en , para situar al equipo a cuatro puntos de RB en la lucha por la sexta plaza.

Esto ha animado lo que parecía una batalla más predecible en la parte media de la parrilla, pero Mekies reconoce que las pequeñas diferencias entre equipos seguirán causando fluctuaciones.

Laurent Mekies, Director de Equipo, RB F1 Team, Alan Permane, Director de Carrera, RB F1 Team Foto de: Red Bull Content Pool

"Sin duda estamos en la lucha por la sexta posición", señaló. "Puede que (el descenso) nos duela, ya que hemos visto cómo Haas ha seguido rindiendo".

"Has visto a Alpine subir y bajar, a nosotros subir y bajar. Y en el último stint (en Silverstone) Alex Albon nos pasó por encima".

"Está muy, muy apretado con Haas y probablemente lo estará con Alpine y Williams más adelante en el año, pero es parte del juego y estaremos luchando más adelante".

"Cada fin de semana de carrera sigue habiendo oscilaciones en el rendimiento, lo que significa que todavía se puede clavar un fin de semana mejor que los otros equipos".