Cómo identificó RB los problemas de su actualización de Barcelona

RB dio marcha atrás en su suelo de Barcelona después de identificarlo como la principal razón por la que sus actualizaciones del Gran Premio de España no dieron en el blanco, según el director técnico Jody Egginton.

Una serie de actualizaciones destinadas a elevar el nivel del VCARB 01 para consolidar el sexto puesto en el campeonato de constructores terminó perjudicando el equilibrio del coche 2024 de RB, lo que llevó a un frustrante fin de semana en Barcelona.

Egginton detalló el proceso por el que pasó el equipo para determinar los principales factores atenuantes de la actualización, que en un principio se sugirió que era un aleteo del alerón trasero, ya que RB descubrió que el suelo perdía rendimiento durante la fase media de las curvas.

El ex ingeniero de Force India y Lotus dijo que, aunque fue difícil evaluar el paquete a lo largo del triplete europeo, sobre todo teniendo en cuenta que el Gran Premio de Austria era una prueba al sprint, estaba satisfecho con los resultados que el equipo había desvelado.

"Tuvimos una actualización dirigida a ciertos beneficios. Todavía estamos tratando de conseguir todas las mejoras de carga principales, pero nos centramos un poco todavía en conseguir un poco más de estabilidad en la entrada de frenada, un poco más de rotación en el coche, todas las cosas normales", dijo Egginton a Autosport en una entrevista exclusiva.

"Como paquete, estaba claro que no habíamos sido capaces de extraer todo de él, y aunque la carga que anticipamos estaba ahí, habíamos desacoplado el coche en el paso por curva y en el equilibrio de velocidad más de lo que queríamos".

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, en la grava Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

"No había duda de que la carga estaba en el paquete pero, intercambiando carga contra equilibrio, no éramos capaces de acceder a ese rendimiento.

"Así que tomamos inmediatamente la decisión de hacer retroceder un coche y hacer un back-to-back en Austria - fue un experimento en dos etapas porque la ventana del parc ferme este año en las carreras sprint se abre dos veces. Lo intentamos dos veces y lo probamos. Y luego, para Silverstone, teníamos una configuración aerodinámica de referencia y esencialmente habíamos retrasado el suelo".

Reflexionando sobre el diseño del suelo, Egginton afirmó que, no obstante, tenía aspectos que el equipo quería seguir explorando, aunque la primera iteración finalmente no funcionara.

Aunque el equipo se sintió decepcionado por no haber funcionado, añadió que volver a especificaciones anteriores era una parte natural del proceso de actualización de todos los equipos de F1.

"El suelo es de una sola pieza, con partes que nos gustaban y otras que no. No tienes la opción de dividirlo", dijo.

"Llevas la actualización al primer evento, tienes cosas que quieres aprender, pero nos metimos de lleno en ello, lavamos la ropa, encontramos la respuesta y seguimos adelante. Así que estoy bastante contento con el proceso".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri VCARB01 Foto: Erik Junius

"Evidentemente, no estoy contento de no haber podido acceder a todo el rendimiento que teníamos, lo cual es mucho mejor que no conseguirlo. Pero sí, ahora hemos llegado a una configuración.

"Hemos aprendido mucho de esa planta que no estamos utilizando, y lo aplicaremos a la siguiente, porque hay aspectos que nos gustan.

"La mayoría de los equipos han [retrocedido] en un momento u otro. Creer que pensar que puedes conseguirlo todo es ingenuo: si intentas desarrollarlo de forma agresiva, es como es.

"Me preocuparía que se conservaran todas las piezas. Me lo plantearía como '¿estamos seguros, queremos volver a verlo? Porque experimentalmente la probabilidad de que eso ocurra es baja".