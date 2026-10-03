La reacción de Antonelli al enterarse de que saldrá desde la tercera posición en el GP de Bahréin

La sesión de clasificación no fue fácil para Kimi Antonelli, ya que le costó sacar el rendimiento al que está acostumbrado de su Mercedes. Al terminar a cinco décimas de Max Verstappen, el poleman, se presentó ante los micrófonos pensando que, efectivamente, era cuarto en la parrilla. Sin embargo, gracias a una penalización de una posición impuesta a Isack Hadjar, que estaba por delante de él, ascendió al tercer puesto. Esto provocó una brillante reacción por parte del italiano.

Al hablar en el paddock tras la sesión, el líder del campeonato comenzó la entrevista un poco desanimado. Es el lenguaje corporal de alguien decepcionado tras lo que, hasta ahora, ha sido una segunda temporada muy impresionante en su carrera. Pero el periodista, Lawrence Barretto, le señala que, aun así, va a comenzar la carrera en una posición sólida: la P3.

Antonelli respondió antes de que su cerebro hubiera asimilado del todo lo que acababan de decirle.

"Sí, bueno, es que… ya sabes, sin duda… Oh, espera, ¿mañana salgo desde la tercera posición?". Una sonrisa se dibujó en su rostro.

"Sí. Le han impuesto la sanción de Hadjar", respondió Barretto, al darse cuenta de que el piloto no estaba al corriente.

"¡Oh! ¡Oh, eso no está nada mal!", exclamó Antonelli.

La penalización en la parrilla de Hadjar se debe al uso de su séptimo motor de combustión interna en lo que va de temporada. Para Antonelli, esta pequeña mejora en su resultado supone una buena noticia tras las dificultades que tuvo durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, donde sufrió un accidente en la Q1. Aunque, incluso así, el piloto debería estar satisfecho con un quinto puesto tras salir desde la 16.ª posición.

Pero, ¿cómo cree que irá la carrera del domingo?

"Creo que en estas carreras el ritmo de carrera es aún más importante", afirmó. "Sigo creyendo que Red Bull tiene ventaja en cuanto a ritmo y que Ferrari está muy cerca. Pero daremos lo mejor de nosotros mismos. Creo que la posición en pista va a ser muy importante e intentaremos gestionar esos neumáticos de la mejor manera posible y luego intentar… si podemos luchar por la victoria, genial. Si tenemos que conformarnos con la segunda o la tercera posición, lo aceptaremos".