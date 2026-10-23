Fórmula 1 GP de Estados Unidos

La reacción de Colapinto al ver una tarjeta inédita de F1 en su hotel de Austin

Una creadora de contenido tuvo la suerte de entrenar a lado de Franco Colapinto para, después, tener un divertido intercambio de tarjetas de colección.

Luis Ramírez

Publicado: 23 oct 2026, 16:11

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Una creadora de contenido de la Fórmula 1 ha tenido la suerte de quedarse en el mismo hotel que Franco Colapinto para el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin y, luego de encontrárselo en el gimnasio le ha pedido firmar una tarjeta de colección que ha sorprendido al propio competidor de Alpine.

La usuaria @missjesselmartin reveló dos videos donde mostró el intercambio que tuvo con Colapinto después de que él terminara su sesión de entrenamiento. Lejos de llevar prisa, el argentino se dio el tiempo de estamparle firmas detalladas en sus cartas coleccionables, bromear sobre la lucha por el título y revisar el contenido de un paquete de tarjetas de la Fórmula 1.

"Esta es mi mejor firma porque me gusta firmar…Muchos no consiguen esta, normalmente hago la versión corta", comentó el argentino mientras sostenía las tarjetas, dejando ver su predisposición para interactuar de forma relajada con los aficionados fuera de las pistas.

De hecho, la tarjeta que firmó Colapinto era especial porque se trataba de su imagen con alusiones a la carrera del Gran Premio de México, la única competencia que, por ahora se desarrolla en Latinoamérica de habla hispana y que siente como una competencia de casa. El argentino señaló que nunca la había visto y por eso decidió firmarla.

Durante la breve charla, Colapinto aprovechó para referirse al fin de semana de definición en Austin y a la posibilidad de que Kimi Antonelli se proclame campeón del mundo de F1 en esta misma cita.

"Él podría ganar. ¿Kimi para campeón del mundo, verdad?", bromeó entre risas el sudamericano, al tiempo que quedó sorprendido con el valor que tienen estas piezas oficiales dentro del mercado de coleccionables.

La interacción no quedó ahí. La aficionada le propuso a Colapinto abrir un paquete de cartas juntas para descubrir qué pilotos aparecían en el interior. "Si no me gustan, te las puedes quedar", le dijo el argentino con humor.

Tras destapar la envoltura, la primera tarjeta en aparecer fue la del australiano Oscar Piastri en sus años de academia. "Lo siento, no te di suerte", expresó Colapinto, a lo que ella contestó con un sencillo "No, está bien" y teniendo la fortuna de haber convivido un largo tiempo con Colapinto.

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