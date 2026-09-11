La reacción de Verstappen al Madring: "no soy fan de los circuitos urbanos"

El primer encuentro de la Formula 1 con el circuito alrededor del complejo IFEMA en Madrid ha producido menos caos del que algunos en el paddock podrían haber temido. Aunque las sesiones de F3 y F2 han visto varios accidentes e incluso un coche ardiendo, el único incidente de F1 hasta ahora en el Gran Premio de España ha sido un accidente de Arvid Lindblad.

Por ahora, entonces, el Madring no ha demostrado ser un ‘devorador de coches’ en la categoría reina, aunque eso no significa que Max Verstappen sea un gran fan de la última incorporación al calendario de F1.

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Preguntado por su primera impresión del circuito, simplemente respondió: “Sí...”

Preguntado si eso era todo lo que el tetracampeón del mundo tenía que decir, continuó: “Sí, no lo sé. No soy fan de los circuitos urbanos, así que eso nunca cambiará. Siempre preferiré pilotar en una pista como Spa.

“Quiero decir, lo que han hecho aquí, como la forma en que han construido todo, creo que han hecho un muy buen trabajo, pero no soy fan de los circuitos urbanos.”

El director técnico de Red Bull, Pierre Wache, sí describe la pista como muy desafiante desde el punto de vista de la ingeniería debido a la variedad de curvas. Sin embargo, adelantar va a ser un desafío enorme, predice el francés.

“Tiene bastantes tipos de curvas y eso es interesante desde el punto de vista de la ingeniería”, dijo. “Pero aparte de eso, será muy difícil adelantar, eso parece.”

Max Verstappen: "I'm not a fan of street circuits" Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Cuando Wache habla del desafío para los ingenieros, no es solo por la variedad de tipos de curvas. Los equipos también tienen que encontrar un compromiso en términos de altura de conducción y rigidez del coche: lo suficientemente rígido para las curvas de alta velocidad y el peralte, pero lo suficientemente blando para atacar los pianos.

“Sí, y creo que comprometer entre algunas curvas y el despliegue también. Algunas curvas se toman a fondo y hacen que los neumáticos deslicen algo, eso es algo que tenemos que ver. Pero sí, es desafiante.”

Un circuito nuevo teóricamente también ofrece oportunidades, pero Verstappen ya dijo ayer que no espera que presente a Red Bull una oportunidad de oro para ganar una carrera. Esa impresión se confirmó el viernes con el sexto puesto, a cuatro décimas del más rápido, Kimi Antonelli.

“Por nuestra parte, esto es más o menos donde estamos”, dijo Verstappen. “Solo tenemos que trabajar un poco en el equilibrio, intentar sacarle un poco más a una vuelta y luego ver cómo aguantan los neumáticos en tandas largas. Pero supongo que todos estamos un poco en el mismo barco.”

Además de eso, Verstappen también experimentó un problema con la dirección asistida en la segunda sesión de entrenamientos, pero no espera que ese problema le moleste durante el resto del fin de semana.

“Bueno, quiero decir, todo se puede conducir, pero no se sentía igual [en FP2]. Pero lo arreglarán.”