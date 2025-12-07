En Abu Dabi, a Lando Norris le bastó con subir al podio para entrar en los libros de historia como 35º campeón de F1, y lo consiguió. Así terminó después de 1.457 días la era MaxVerstappen, que sí ganó la carrera y acabó la temporada con más victorias, pero que por ello tiene que ceder la corona a Norris.

"Ganar tu primer título es algo con lo que todos soñamos", respondió Verstappen al título de Norris. "Cuando llegas a este deporte, llevas trabajando para ello desde que eras pequeño. Sueñas con ello, y luego, cuando ganas ese primer título, es muy emotivo. Espero que Lando haya sentido lo mismo. He visto a mucha de su familia aquí, así que es importante que disfrute de esto, junto con su equipo. Es otra historia que demuestra que, aunque pases años difíciles, con trabajo duro y añadiendo gente buena a tu equipo, puedes superarlo y volver a tener mucho éxito. Han pasado una temporada increíble juntos y es importante que disfruten de ello", declaró el tetracampeón del mundo.

El compañero de equipo de Norris , Oscar Piastri, que lideró el campeonato durante 15 fines de semana de carreras, sabía de antemano que sería un reto hacerse con el título en Abu Dhabi. Se alegra por Norris a pesar de no haber conseguido el título. "Un ganador muy merecido", juzgó el australiano. "Sé que se pone difícil cada fin de semana cuando salgo a la pista, y creo que nos hemos estado presionando mutuamente durante los últimos tres años; especialmente esta temporada, ha estado más cerca que nunca. Ha hecho un gran año y creo que nosotros, probablemente los tres, hemos tenido nuestros altibajos en diferentes momentos. Al final, ha hecho una gran temporada y es un merecido campeón".

Fantástico para el deporte

Lewis Hamilton, que comparte el récord de siete títulos mundiales con Michael Schumacher, se alegra por su compatriota, el undécimo campeón de F1 del Reino Unido. "Estoy muy contento por él", dijo el piloto de Ferrari. "Ha hecho un trabajo fantástico esta temporada. Le dije antes del fin de semana: sigue siendo tú mismo. Lo que haces funciona, no cambies nada. Tómate el fin de semana curva a curva, y claramente lo ha hecho. Es fantástico ver a otro británico proclamarse campeón. Fantástico para el deporte. La lucha por el título llegó hasta la última carrera, ¿qué más se puede pedir?".

Lando Norris apenas pudo contener sus emociones tras ganar el título de F1. Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images

El propioPierre Gasly vivió una dura temporada en Alpine, pero ha disfrutado de la lucha por el título en primera línea. "Ha sido una dura batalla. Creo que los tres se lo merecían, pero sólo uno puede ser campeón", asegura el francés. "Para la Fórmula 1, es genial que un título se decida con sólo dos puntos de diferencia: increíble para el deporte y para los aficionados. Al final, es un gran momento en su carrera. Mi gran enhorabuena a Lando".

Carlos Sainz, que seguirá siendo compañero de Norris en McLaren en 2019 y 2020, buscó rápidamente a su buen amigo tras la carrera. "Estoy muy contento por él. Creo que es un gran piloto de F1, increíblemente rápido. Y con su propia forma de afrontar las cosas: por muchas críticas que haya recibido en los últimos años por ser quien es, es un campeón del mundo. Otros pueden seguir soñando con ser campeones del mundo, mientras que él lo hace a su manera y sigue su propio camino", elogió el enfoque de Norris. "Estoy muy contento por él, porque debe haber estado bajo una enorme presión en los últimos fines de semana y aún así lo ha conseguido".

El compañero de equipo de Sainz , Alexander Albon, coincide. "Estoy muy contento por él. Es bonito verle mostrar sus emociones en el escenario mundial", señala sobre las lágrimas que Norris mostró en la entrevista tras hacerse con el título. "Creo que ha acallado a muchos críticos y ha dado un paso adelante. Al final del año, creció bajo presión, y se lo merece plenamente. Ha tenido bastante mala suerte esta temporada, los dos McLaren en realidad, pero especialmente Lando. Lo ha hecho con estilo y estoy seguro de que ahora se quita un gran peso de encima. Va a ser una gran noche, eso seguro".

Esteban Ocon habla de una "gran batalla a tres bandas por el título". "Creo que los tres se lo han merecido enormemente este año. Han luchado hasta el final y hemos tenido una carrera final fantástica. Sólo puede haber un campeón: enhorabuena a Lando. Se merece absolutamente lo que ha conseguido hoy. Estoy muy orgulloso de él. Espero que sobreviva a la noche de fiesta", concluyó con una sonrisa el piloto de Haas F1.