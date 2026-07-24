Rechazan afirmaciones de que Carlos Sainz se arrepiente de estar en Williams

El comentarista de Fórmula en Sky Sports David Croft ha descartado las especulaciones del paddock de que Carlos Sainz se arrepiente de su decisión de unirse a Williams en lugar de Audi, pese a la difícil temporada 2026 del equipo de Grove.

Williams ha soportado una primera mitad de año difícil. Lastrado por un chasis con sobrepeso, el equipo ha tenido dificultades para luchar de forma constante por los puntos, lo que lo tiene octavo en el campeonato de constructores con 11 puntos.

Sainz se unió a Williams en 2025 después de ser reemplazado en Ferrari por el siete veces campeón Lewis Hamilton. Aunque logró dos podios en su primera temporada con Williams, 2026 ha sido mucho más complicado para el equipo.

Croft rechazó de plano la narrativa de que Sainz se arrepintiera de su decisión de unirse a Williams en lugar de Audi durante una aparición en el Sky Sports F1 Show.

"No, no realmente. No creo que se arrepienta de haber ido," afirmó Croft cuando se le preguntó sobre el estado de ánimo actual de Sainz.

"La hierba podría parecer un poco más verde, pero el momento del coche de seguridad virtual ayudó muchísimo a Gabriel Bortoleto en la carrera del domingo [en Spa]. Williams [aspira a que] el coche pierda peso para Bakú y podrá luchar. Ahí es cuando realmente podremos juzgar la temporada de Williams de ahí en adelante."

A pesar de las frustraciones en pista, Croft señaló los cambios estructurales que se están produciendo actualmente bajo el liderazgo del jefe de equipo James Vowles.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Ha sido desalentador para ellos, pero siguen trayendo a buena gente al equipo," añadió.

"Es un cambio enorme el que James Vowles ha puesto en marcha en Grove desde los viejos tiempos bajo Jost Capito y antes de Dorilton. Era un equipo que necesitaba romper por completo el manual y empezar de nuevo en cuanto a la forma en que hacen las cosas. Así que el futuro probablemente parece un poco más brillante que el presente."

Audi tampoco ha estado exento de desafíos en 2026.

"En Audi, tienen todos los problemas iniciales de un nuevo fabricante de unidades de potencia y también están intentando integrarse con un departamento de chasis," continuó Croft.

"No están sumando exactamente los puntos que RB y Alpine están consiguiendo. Así que no debería preocuparse demasiado."

Audi ocupa el noveno puesto en el campeonato de constructores, un punto por detrás de Williams.

Fotos del GP de Hungría - jueves