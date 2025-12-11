Todos los campeonatos

Fórmula 1

El récord negativo de Piastri en la F1 2025: más veces líder sin ser campeón

Oscar Piastri ha superado a Carlos Reutemann y ya es el piloto de Fórmula 1 que más tiempo lideró un mundial sin ganar el cetro.

Norman Fischer
Publicado:
Oscar Piastri

Puede que Oscar Piastri no haya ganado el título, pero ha establecido un nuevo récord en la Fórmula 1, uno del que el piloto de McLaren habría prescindido gustosamente. El australiano ha liderado el campeonato 15 veces esta temporada, lo que le convierte en el piloto con más ocasiones de líder en la historia de la Fórmula 1 sin haber ganado un título.

Piastri adelanta a Carlos Reutemann, que hasta ahora era el primero de la lista con 13 ocasiones en el liderato del campeonato. El argentino fue líder tras un total de once de las 15 carreras de 1981, pero lo perdió en la última carrera a manos de Nelson Piquet, que se aseguró el primero de sus tres títulos. Reutemann ya había liderado durante una carrera cada uno en 1977 y 1978.

Las 15 ocasiones de Piastri están directamente relacionados. El piloto de 24 años arrebató por primera vez el liderato a su compañero de equipo Lando Norris con su victoria en la quinta carrera de la temporada, en Jeddah, y no volvió a cederlo hasta finales de octubre.

No fue hasta la 20ª carrera de la temporada, en México, cuando el a la postre campeón del mundo retomó el liderato y lo conservó hasta el final de la temporada. La perdición de Piastri fue que fue incapaz de conseguir una sola victoria en los últimos nueve Grandes Premios de 2025. Su último éxito fuera de los sprints llegó en la 15ª carrera de la temporada, en Zandvoort, a finales de agosto.

De los actuales pilotos de Fórmula 1, hay otros dos que han estado en la cima pero sin la corona: Charles Leclerc y Valtteri Bottas, que celebrará su regreso con Cadillac en 2026, han estado cinco veces cada uno en lo más alto del campeonato.

Leclerc hizo el mejor comienzo de la nueva era con Ferrari en 2022, ganando la primera carrera de la temporada en Bahréin y la tercera en Melbourne. Sin embargo, el liderato del campeonato solo duró cinco carreras antes de que pasara a manos de Max Verstappen en España, quien no lo cedería a ningún otro piloto hasta el inicio de la temporada 2025.

Bottas ganó el inicio de temporada tanto en 2019 como en 2020, pero solo pudo defender su liderato contra su compañero Lewis Hamilton durante una carrera más cada vez. Aunque recuperó el liderato en 2019 tras la cuarta carrera en Bakú, Hamilton fue el perseguido durante el resto del año.

Filtros