Red Bull no tiene problema en aburrir a los fans en la F1 2023

El defensor del título, Max Verstappen, controló la competencia desde la pole el último domingo en Sakhir y nunca se enfrentó a una amenaza real en su camino a conseguir su primera victoria en Bahréin.

Su compañero de equipo, Sergio Pérez, completó un cómodo 1-2 de Red Bull, ayudado por el abandono de Charles Leclerc, de Ferrari, en la vuelta 39 de 57 por un fallo en el sistema electrónico.

Eso dejó al mexicano con un colchón de 27s sobre Fernando Alonso, quien completó el podio.

Dada la supremacía de los RB19 en Bahréin, se teme que la temporada de Fórmula 1 sea aburrida.

Aunque esa perspectiva no inquieta a Marko, no cree que Red Bull lo vaya a tener fácil en las próximas carreras.

"No me importaría que fuera un año aburrido, pero no creo que lo sea", dijo el austriaco a Motorsport.com.

"Sólo es una carrera, y además es una carrera específica por el asfalto (abrasivo).

"Todas las carreras son diferentes. Yeda (Arabia Saudita, segunda ronda) es mucho más rápida, por ejemplo, y otros equipos también desarrollarán sus coches. No están durmiendo".

El asfalto más liso de Yeda y su naturaleza más fluida deberían favorecer la ventaja de velocidad punta del nuevo Ferrari sobre el Red Bull. Marko también cree que Ferrari destacará en Monza.

Y añadió: "Creo que, por el momento, el Ferrari es el motor más rápido, pero ¿de qué sirve el motor más rápido si no es fiable?"

Max Verstappen, Red Bull Racing. Foto de: Red Bull Content Pool

"Pero sí, la velocidad punta es la que es y tenemos que lidiar con ella. Además, si vamos a un circuito como Monza, veremos qué pasa".

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo que su escudería "no da nada por sentado", ya que hasta ahora sólo disponían de un conjunto de datos basado en los entrenamientos y la carrera, ambos celebrados en el circuito de Bahréin.

Y añadió: "Cuando tengamos dos o tres circuitos a nuestras espaldas, podremos hacernos una idea mucho mejor de los puntos fuertes y débiles de nuestro coche y de nuestros rivales".

A la pregunta de si su equipo podría ganar los 23 Grandes Premios, lo cual predijo George Russell, piloto de Mercedes, Horner respondió: "23 carreras es un maratón, y se trata de ser consistente a lo largo de la campaña".

"(Bahréin) fue un gran comienzo... Pero esperamos que nuestros rivales vuelvan con fuerza en las próximas carreras".

