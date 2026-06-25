¿Qué tan crucial es la actualización de Red Bull para Austria de cara al futuro de Max Verstappen en la F1?
Max Verstappen dice que los pasos que Red Bull ha dado hasta ahora han sido más fáciles que los que aún se requieren para luchar realmente por victorias en la F1 en 2026.
Antes de la carrera de casa de Red Bull en Spielberg, vuelve a haber mucha atención sobre el futuro de Max Verstappen en la Formula 1, al igual que sobre la opción en el contrato de George Russell con Mercedes, algo sobre lo que se ha especulado en los medios italianos.
En teoría, la situación de Verstappen sigue siendo la misma que en las últimas semanas: aunque a Red Bull le gustaría que expresara su compromiso para los próximos años, Verstappen todavía puede permitirse esperar por ahora.
Guarda muchas similitudes con la situación de hace un año. Al igual que entonces, Red Bull vuelve a tener que demostrarle a Verstappen que puede darle la vuelta a una situación difícil, mientras que el neerlandés —también en relación con las conocidas cláusulas de su contrato— puede permitirse jugar a esperar todo el tiempo que desee.
Después de un inicio de temporada difícil, Red Bull dio un primer paso adelante con el paquete de mejoras de Miami. El RB22, que tenía 12 kg de sobrepeso, redujo esa cifra a la mitad en Florida, mientras que el paquete aerodinámico también fue revisado de forma significativa, incluidos unos pontones actualizados.
Pierre Wache confirmó de inmediato a Motorsport.com que habría un segundo paso en Austria, lo que significa que muchas miradas están puestas en el RB22 este fin de semana.
El jefe de equipo Laurent Mekies espera que el déficit de alrededor de tres décimas y media a cuatro décimas por vuelta pueda reducirse a una décima, pero reconoce que el paquete de Austria por sí solo no será suficiente para luchar por victorias.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Verstappen también es consciente de ello y dijo durante la jornada de prensa del jueves en Austria que los pasos que Red Bull ha dado desde el comienzo de la temporada han sido más fáciles que lo que aún queda por hacer.
"Esos son, por supuesto, también los pasos más fáciles de dar cuando estás muy por detrás. El paso más difícil siempre es el último, luchar realmente por la victoria", dijo Verstappen cuando Motorsport.com le preguntó.
"Así que veamos cómo podemos hacerlo, para volver a estar en esa lucha. No estoy seguro [de si eso puede ocurrir este fin de semana]. Pero, sin duda, el equipo siempre está dando el 100% y apretando al máximo para hacer que el coche sea más rápido.
"Pero sabemos que otros equipos también están trayendo mejoras constantemente. Así que simplemente tenemos que intentar siempre encontrar un poco más para tratar de cerrar esa brecha. En Barcelona quedó bastante claro que todavía había una brecha, así que espero que pueda ser un poco mejor este fin de semana".
Antes del fin de semana de carrera en Barcelona, Red Bull estaba centrado principalmente en su rendimiento en curvas de alta velocidad. En circuitos dominados por curvas de baja velocidad, como Miami, Montreal y Monaco, Red Bull había sido razonablemente competitivo, pero el equipo temía las curvas rápidas del Circuit de Barcelona-Catalunya.
La realidad resultó ser más compleja que un único punto débil: el rendimiento en las curvas de alta velocidad ni siquiera fue decepcionante, pero la conclusión fue que a Red Bull simplemente le falta un poco en todas partes.
"Es una combinación de cosas que tenemos que dominar. Estábamos un poco preocupados por la alta velocidad, pero creo que es una cuestión de equilibrio general", dijo Verstappen.
"Sabemos que el coche es pesado y, además, simplemente necesitamos encontrar más carga aerodinámica, más agarre y un mejor paso por los pianos. Todo este tipo de cosas pueden marcar la diferencia para mejorar nuestro coche".
Cuando a Verstappen le preguntaron cuán crucial será el impacto de la mejora de Austria en las próximas carreras para su futuro con el equipo, el cuatro veces campeón del mundo respondió: "Creo que simplemente es crucial para nosotros como equipo; queremos mejorar desde donde empezamos esta temporada hasta donde queremos terminarla.
"Sabemos que nos falta rendimiento, así que se trata más de intentar mejorar el coche. Creo que eso es lo que todos quieren".
Verstappen tampoco quiso responder por completo a la pregunta de si reevaluaría su propia posición si Red Bull sigue siendo solo el cuarto equipo más rápido de cara al parón de verano.
"Ya veremos. Es difícil responder a eso ahora mismo. No nos gusta ser el cuarto mejor equipo, así que queremos ser mejores. En eso estamos trabajando en este momento", dijo.
Watch: Una vuelta al Red Bull Ring con Isack Hadjar
Comparte o guarda esta historia
Isack Hadjar explica cómo es ser compañero de equipo de Max Verstappen
Red Bull niega que Racing Bulls lo ayude, así que analizamos sus batallas en pista
Claire Williams compara el impacto de Hamilton en Ferrari con Michael Schumacher
Del simulador al cronómetro: las pruebas que usan los equipos de F1 para impugnar resultados
Lawson rechaza la narrativa "falsa" sobre su salida de Red Bull: "fingí que nunca había pasado"
Isack Hadjar revela: Max Verstappen siempre me da consejos cuando se los pido
Últimas noticias
¿Qué tan crucial es la actualización de Red Bull para Austria de cara al futuro de Max Verstappen en la F1?
Lewis Hamilton revela que una lesión en el cuello afectó su 2025 con Ferrari
Márquez-Acosta: un desafío mutuo para el futuro dúo de Ducati en MotoGP
F1 GP Austria 2026: A qué hora y cómo ver las prácticas del viernes de Colapinto y Checo Pérez
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados