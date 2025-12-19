El director del equipo Red Bull de Fórmula 1, Laurent Mekies, afirma que sería "ingenuo" pensar que su escudería se ajustará a la normativa de unidades de potencia de 2026 desde el principio, y admite que el equipo se está preparando para unos "meses muy duros".

Red Bull introducirá sus primeros motores de F1 para el ciclo reglamentario de 2026, desarrollados en su campus de Milton Keynes en la división Red Bull Powertrains, con el apoyo de Ford.

La decisión, tomada después de que su anterior proveedor, Honda, decidiera inicialmente abandonar la F1 y de que fracasaran las conversaciones con Porsche, significa que Red Bull ha tenido que emprender una frenética campaña de contratación para construir su propio programa de unidades de potencia desde cero. De este modo, se enfrentará al poderío de Mercedes, Ferrari y Honda, que acabó dando marcha atrás y uniendo fuerzas con Aston Martin. Audi también entrará en la serie como nuevo constructor de unidades de potencia el año que viene.

Mientras que en el paddock se suele sugerir que Mercedes está en una buena posición para empezar la nueva era del reglamento con buen pie, hay menos optimismo sobre las posibilidades de Red Bull de ser competitivo de inmediato.

El reglamento de potencia de 2026 prevé que los fabricantes que se queden rezagados reciban más tiempo de desarrollo y una asignación presupuestaria para ponerse al día, pero podría haber problemas a corto plazo para los fabricantes que no lo hagan bien desde el principio.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Foto: Mark Thompson - Getty Images

"Sería ingenuo pensar que vamos a aterrizar en el primer puesto de inmediato", reconoció Mekies, jefe del equipo Red Bull, en Abu Dhabi. "Sabemos que vamos a pasar unos meses muy, muy duros. Muchas noches sin dormir, algunos dolores de cabeza, pero también forma parte del privilegio de estar asociado a este tipo de retos".

"Lo hemos dicho muchas veces, las decisiones de hacer tu propia unidad de potencia, en este caso para nosotros con el apoyo de Ford, es la decisión más loca que uno puede tomar. Probablemente fue una decisión que sólo Red Bull puede tomar.

"Empezamos en este campo, ahora tenemos un edificio, tenemos los bancos de potencia, tenemos las 600 personas, e intentaremos luchar contra gente que lleva 90 años haciéndolo. Nos encanta el desafío; nos encanta esa idea. Es muy Red Bull, muy orgulloso de hacerlo con Ford".